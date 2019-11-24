«Визит»: Не ходите, дети, к бабушке гулять

Детский мокьюментари-ужастик от М. Найта Шьямалана
Бекка и Тайлер приезжают к дедушке с бабушкой, которых никогда ещё не видели, поскольку мать по молодости поругалась с ними, и с тех пор они не общаются. Дети надеются, что смогут их примирить, и решают зафиксировать на камеру все события, предшествующие этому воссоединению. Поначалу старички кажутся вполне обычными, но вскоре внуки начинают замечать за ними странности. То бабушка ходит по дому голая ночью, то дедушка сидит в сарае, засунув себе в рот ствол ружья. Что с ними не так? Или же правильно говорят о том, что старость не радость?
«Визит» М. Найта Шьямалана
снят в духе шедевров Альфреда Хичкока
. Начинается он как семейное кино с элементами драмы и комедии, но ближе к финалу градус саспенса увеличивается, а жанр меняется сначала на триллер, а под занавес и вовсе на хоррор. И если бы Шьямалан
взялся за эту картину сразу после «Шестого чувства»
, то ему цены бы не было. А так у него получился очередной мокьюментари, которых развелось несметное количество после «Ведьмы из Блэр»
.
К чести режиссёра следует отметить, что он всё так же верен себе. Картина, как обычно, прикидывается чем-то другим, сюжет вновь разворачивается в более-менее изолированном пространстве, а главные герои так же юны, как и во многих работах постановщика. Присутствует и загадка, отсылающая нас к сказкам вроде «Красной шапочки и серого волка»
.
Главной же особенностью ленты, пожалуй, стоит отметить её неоднозначность и игру со зрителем. Нет никакой уверенности в том, что перед нами честно снятый на камеру псевдо-документальный фильм о детских страхах перед миром взрослых. Ведь дети изначально признаются, что мечтают снимать кино, и это мешает принять всё происходящее за чистую монету, да и финальные титры усиливают это ощущение. Вопрос только в том: задумывал ли так Шьямалан или это получилось само собой?
В итоге, перед нами неплохой представитель пугающего жанра, который не столько пугает, сколько заставляет задуматься о подоплёке и двойном дне, а заодно и ужаснуться тому, какие глупые причины бывают для ссор - ведь исправить это зачастую невозможно...