«Училка»: Двойка за повторение

Бенефис Ирины Купченко в декорациях вторичности
Преподавательница истории Алла Николаевна
устала от всего: жизни, старости, бытовых проблем, родной страны, учеников. Ей бы на пенсию - читать умные книги, что-нибудь вышивать да смотреть телеканал «Культура». Но директор не хочет её отпускать, поскольку таких талантливых учителей старой закалки, как она, днём с огнём не сыскать, а у школы и так не ахти какой рейтинг. Всё меняется, когда однажды Алла Николаевна обнаруживает у одного из своих непослушных учеников пистолет и, воспользовавшись ситуацией, берёт весь класс в заложники. Для того, чтобы выйти из кабинета истории, каждый из старшеклассников должен сдать экзамен по знанию предмета за весь год. Если же кто не сдаст, то учитель просто-напросто вспомнит про нормы ГТО по стрельбе. Ситуация осложняется, когда оружие случайно попадает в руки школьнику...
Алексей Петрухин
наверняка задумывал «Училку»
как высказывание о современных реалиях, связи поколений и месте каждого в этой жизни. Персонажи его картины много говорят о прошлом, настоящем и будущем нашей страны, о том, в каком безвыходном положении мы все находимся, о том, как сохранить всё то вечное и доброе, унаследованное нами от наших родителей и предков. Но практически все мысли и речи несут на себе неизгладимый отпечаток напыщенного патриотизма, банальности и шаблонного представления об окружающем мире.
Плохо отразилось на фильме и то, что его сюжет взят из французского «Последнего урока»
, где учительницу на грани нервного срыва сыграла Изабель Аджани
. Из-за этого ленту Петрухина
воспринимаешь как нечто вторичное, несмотря на то, что в ней есть отсылки и к советским педагогическим киноповестям вроде «Доживём до понедельника»
, и к произведениям эпохи перестройки в духе «Дорогой Елены Сергеевны»
. Вспоминает режиссёр устами главной героини и лихие 90-е («Ты меня этим не напугаешь. Я девяностые пережила!»
). И, тем не менее, выглядит весь этот набор цитат и отсылок слабо и натужно.
Единственное, что действительно заслуживает зрительского внимания, - это точная и сочная игра Ирины Купченко
. Её персонаж вызывает бурю эмоций, и именно участие Купченко
обеспечит фильму львиную долю успеха. Все остальные актёры на её фоне выглядят блекло и пафосно (даже Роза Хайруллина
!), а некоторые из персонажей смотрятся лишним элементом дисбаланса в сюжете. Немудрено, что именно игру этой талантливой актрисы, запомнившейся ещё со времён «Обыкновенного чуда»
, отметили наградами на нескольких отечественных кинофестивалях.
Сложно сказать, нужна ли обычному зрителю эта картина в те дни, когда мир находится под постоянной угрозой террористических атак. Но режиссёр явно уверен в нужности фильма, поскольку не за горами съёмки второй части, действие в которой развернётся в театре, захваченном террористами. Так и хочется спросить: «Алла Николаевна, ваша девичья фамилия случайно не Багрова?»
обсуждение >>