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«Училка»: Двойка за повторение

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18 мая 2019
Бенефис Ирины Купченко в декорациях вторичности

«Училка»: Двойка за повторение

Преподавательница истории Алла Николаевна устала от всего: жизни, старости, бытовых проблем, родной страны, учеников. Ей бы на пенсию - читать умные книги, что-нибудь вышивать да смотреть телеканал «Культура». Но директор не хочет её отпускать, поскольку таких талантливых учителей старой закалки, как она, днём с огнём не сыскать, а у школы и так не ахти какой рейтинг. Всё меняется, когда однажды Алла Николаевна обнаруживает у одного из своих непослушных учеников пистолет и, воспользовавшись ситуацией, берёт весь класс в заложники. Для того, чтобы выйти из кабинета истории, каждый из старшеклассников должен сдать экзамен по знанию предмета за весь год. Если же кто не сдаст, то учитель просто-напросто вспомнит про нормы ГТО по стрельбе. Ситуация осложняется, когда оружие случайно попадает в руки школьнику...

«Училка»: Двойка за повторение

Алексей Петрухин наверняка задумывал «Училку» как высказывание о современных реалиях, связи поколений и месте каждого в этой жизни. Персонажи его картины много говорят о прошлом, настоящем и будущем нашей страны, о том, в каком безвыходном положении мы все находимся, о том, как сохранить всё то вечное и доброе, унаследованное нами от наших родителей и предков. Но практически все мысли и речи несут на себе неизгладимый отпечаток напыщенного патриотизма, банальности и шаблонного представления об окружающем мире.

Плохо отразилось на фильме и то, что его сюжет взят из французского «Последнего урока», где учительницу на грани нервного срыва сыграла Изабель Аджани. Из-за этого ленту Петрухина воспринимаешь как нечто вторичное, несмотря на то, что в ней есть отсылки и к советским педагогическим киноповестям вроде «Доживём до понедельника», и к произведениям эпохи перестройки в духе «Дорогой Елены Сергеевны». Вспоминает режиссёр устами главной героини и лихие 90-е («Ты меня этим не напугаешь. Я девяностые пережила!»). И, тем не менее, выглядит весь этот набор цитат и отсылок слабо и натужно.

«Училка»: Двойка за повторение

Единственное, что действительно заслуживает зрительского внимания, - это точная и сочная игра Ирины Купченко. Её персонаж вызывает бурю эмоций, и именно участие Купченко обеспечит фильму львиную долю успеха. Все остальные актёры на её фоне выглядят блекло и пафосно (даже Роза Хайруллина!), а некоторые из персонажей смотрятся лишним элементом дисбаланса в сюжете. Немудрено, что именно игру этой талантливой актрисы, запомнившейся ещё со времён «Обыкновенного чуда», отметили наградами на нескольких отечественных кинофестивалях.

Сложно сказать, нужна ли обычному зрителю эта картина в те дни, когда мир находится под постоянной угрозой террористических атак. Но режиссёр явно уверен в нужности фильма, поскольку не за горами съёмки второй части, действие в которой развернётся в театре, захваченном террористами. Так и хочется спросить: «Алла Николаевна, ваша девичья фамилия случайно не Багрова


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«Училка»: Двойка за повторение фотографии
«Училка»: Двойка за повторение фотографии
«Училка»: Двойка за повторение фотографии
«Училка»: Двойка за повторение фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Светлана Н17 (Калуга)   13.12.2017 - 21:15
Мне и моим знакомым фильм очень понравился. Смотрели на одном дыхании. Может быть, сюжет где-то и натянут, но это художественное произведение, и автор имеет право на вымысел. Современная школа показана... читать далее>>
№ 5
sergeyst2308   1.12.2015 - 16:03
Рецензия на фильм «Училка» Сегодня вечером я посмотрел фильм с довольно противоречивым и странным названием «Училка». Я понимаю намерения авторов фильма подчеркнуть неприятную аббревиатуру сегодняшних... читать далее>>
№ 4
ВетаИркутскАнгара (Иркутск)   29.11.2015 - 16:14
Еще не добралась до просмотра этого фильма, но хочется посмотреть. Напугало одно: "не за горами съёмки второй части, действие в которой развернётся в театре, захваченном террористами. " Ну зачем?((... читать далее>>
№ 3
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   27.11.2015 - 21:26
... Чтобы снимать про хорошее, ну что вокруг видеть хорошее, а с это с каменными сердцами из окон кабрилетов невозможно. читать далее>>
№ 2
Коля1 (Нижний Новгород)   25.11.2015 - 23:36
нашим сценаристам ни ума, ни фантазии уже не хватает, чтобы что-то свое придумать? Сплагиатили с французского фильма La journee de la jupe (в нашем прокате шел как "Последний урок") и выдали... читать далее>>
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