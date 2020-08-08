«Хороший динозавр»: Как приручить человека?

Полнометражный Растишка от Pixar
Динозавры не вымерли. По крайней мере, до появления первых людей они дожили, более того - за миллионы лет форы у них было достаточно времени обзавестись интеллектом и заняться хозяйственной деятельностью. Травоядные возделывают поля, хищники стали скотоводами, есть и те, кто промышляет разбоем.
Семья апатозавров (более известны как бронтозавры) занимается фермерством – сажает кукурузу. Ожидается потомство, и когда из яиц вылупляется трое – два нормальных, а третий, крошка Арло, слабый и пугливый, – папа Генри учит их тому, что главное в жизни – преодолеть страх и оставить след в жизни. Но случается трагедия, и недоразвитый малыш, оказавшись в одиночестве далеко от дома, будет вынужден открывать для себя мир и учиться самостоятельности.
Сопровождать Арло будет человеческий детеныш, откликающийся на имя Дружок. Мальчик бегает на четвереньках, лает, воет и демонстрирует собачью преданность зеленому хозяину. Именно этот непоседливый и бесстрашный зверек дает Арло уроки дружбы и шанс понять, на что тот действительно способен.
Лучшие аниматоры студии Pixar продемонстрировали очередные небывалые достижения в новом фильме «Хороший динозавр»
. Впервые в истории кино природные явления, почва, вода и трава становятся главными - вся эта красота задумана как движущая сила сюжета: дождь, шторм, селевые потоки, горы, огонь – вот то, ради чего затевался мультфильм. Никто, как Pixar, не может сегодня изобразить природу так правдоподобно, словно в ход пущены натуральные съемки.
Персонажам, невольно напоминающим резиновые игрушки, приходится отчаянно контрастировать с внешней средой, как будто они пришли вообще из другого мультфильма. Динозавры слишком яркие, совсем не похожие на чешуйчатых ящеров, зверюшки няшные, а человечки кукольные и большеглазые. Впрочем, этот контраст сделан осознанно – именно такие герои нужны маленьким детям, чтобы им захотелось поиграть в фигурки Арло и его друзей самостоятельно у себя дома. Короче говоря, потенциал для мерчендайзинга у компании довольно велик, и заложили его именно аниматоры.
Увлекшись визуализацией, Pixar чуть не забыл про сценарий, который, хоть и работала на нем группа из пяти человек, вышел слабым. Казалось бы, альтернативная эволюция – такая соблазнительная тема, но «Хороший динозавр» не блещет оригинальностью и сделан по накатанной - по шаблонам других произведений «Диснея», в первую очередь, «Короля Льва»
. Рождается мальчик, папа говорит ему «когда-нибудь ты станешь мной», погибает ровно через треть от начала истории, мальчик оказывается волею судьбы далеко от дома, боится, отчаивается, философствует, обретает комичных друзей и кровожадных карикатурных врагов (вездесущее «трио гогочущих гиен», на этот раз крылатых)… да вплоть до того, что в какой-то момент все объедаются забродившими ягодами и смотрят галлюцинации. Разве что песен не поют (большое упущение). Человеческий детеныш, родом из «Книги джунглей»
, ведет себя как дикий зверек, но в конце-концов оставляет уверенность, что люди через несколько тысяч лет тоже возьмут в руки орудие труда.
Для режиссера Питера Сона
это первый полный метр, до этого он работал на Пиксаре актером озвучивания («Рататуй
», «Университет Монстров
» и др.), а постановщиком числится только на короткометражке «Переменная облачность»
про плодоносящие тучки и аистов. И будь «Хороший динозавр» просто пересказом известных историй о преодолении страха и семейных ценностях, было бы не так плохо, но этой сказке отчаянно не хватает стройности и твердой режиссерской воли. Юмористические персонажи вклиниваются в лирическое повествование слишком агрессивно и лишь на минуточку, злые силы тоже возникают, кажется, только лишь потому, что история показалась кому-то слишком вялой. Странный выход на сцену Трицераптоса вообще оставляет в недоумении.
Условности и допущения здесь слегка превышают критический порог. Возникают неудобные вопросы к авторам, например: зачем травоядные динозавры разводят кур? В торговле, натуральном обмене или других проявлениях государственности они замечены не были, зачем им куры? Или, скажем, почему видовая принадлежность динозавров определяет их характер, ум и род занятий? Вот эти зеленые - кроткие и умные, а те с синими хвостами – моральные уроды и разбойники, нет ли в этом какого нацизма? Не говоря уж о том, что динозавры – пресмыкающиеся, и им не нужны запасы кукурузы на зиму. Зимой любая уважающая себя рептилия должна погрузиться в анабиоз. Все это знают, даже дети. А категория фильма, между тем, отчего-то 12+. Маловероятно, что зритель старше шести лет способен увлечься такой нестройной выдумкой.
А все-таки анимация чудо как хороша. Поэтому утешимся превосходной технической стороной работы и подкорректируем вместе с детьми свои покосившиеся вечные ценности. Другими словами, «стоит пройти сквозь страх, и по ту сторону тебя ждет красота»
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