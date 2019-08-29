«Шпионский мост»: Берег левый, берег правый

Спилберг о возможности диалога между сверхдержавами
1957 год, Нью-Йорк, разгар «холодной войны». СССР и США балансируют на грани ядерного противостояния, напряжение растёт. В Бруклине задерживают советского шпиона Рудольфа Абеля (Марк Райлэнс
) и показательно судят. Ко всеобщему разочарованию американской общественности, вместо смертной казни он получает тридцать два года заключения. Однако через несколько лет Абеля меняют на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса (Остин Стоуэлл
), самолёт-шпион которого сбили над Свердловском. Обмен состоялся на Глиникском мосту, соединяющим Западный и Восточный Берлин: он вошел в историю, как «шпионский мост».
Сюжет «Шпионского моста
» основан на реальных событиях и связывает судьбы людей от Нью-Йорка - через СССР - до Берлина. Челноком, сшивающим ткань фильма на всех уровнях, становится Джеймс Донован (Том Хэнкс
), страховой юрист, сначала назначенный адвокатом на процесс Абеля, а потом и переговорщиком по его обмену на Пауэрса. За стальными убеждениями, остротой ума и неприступной обтекаемостью веры в справедливость Донована скрываются прочная связь с семьёй, чувствительность и человечность. Этот простой американец, принципиальный и ответственный, попав в эпицентр политического столкновения, сумел изменить всю ситуацию к лучшему. Понизив градус политического и военного кризиса, Донован спасает жизни трёх человек - Абеля, Пауэрса и американского студента, которого он вовлек в процесс берлинского бартера. Человек долга, он видит в подзащитном не опасного шпиона и предателя (как делают все остальные), а такого же человека, достойного уважения.
Русского шпиона Абеля играет Марк Райлэнс - и так блестяще, что чуть не затмевает Хэнкса, которому отдана большая часть экранного времени. У Райлэнса почти нет текста, но за краткие эпизоды он успевает создать удивительно наполненный и энергичный образ. Актеру в этом помогает безупречный сценарий, и если Донован понятен почти сразу, то Абель раскрывается постепенно. Персонажи Хэнкса и Райлэнса составляют зеркальный дуэт: то, что один показывает внешне, второй глубоко переживает - и наоборот. Их судьбы переплетаются: уважаемый адвокат становится осуждаемым обществом изгоем - и снова поднимается, как и его непоколебимый подзащитный. Обоих объединяет сила духа, стойкость и любовь к Родине - у каждого к своей.
Стивен Спилберг, один из титанов современного Голливуда, занимаясь продюсированием многочисленных проектов, не забывает снимать по одному хорошему фильму каждые три года. «Шпионский мост» несомненно займёт почётное место в этом почти классическом ряду. Он продуман до мельчайших деталей - от небрежно обстриженных ногтей Абеля, сжимающих «шпионскую монету» с донесением, до захватывающих видов Глиникского моста. Цветовая гамма двух «берегов» контрастна и подчёркивает их разнородность: происходящее в Нью-Йорке окрашено в теплые и яркие пастельные тона, Берлин же - холодный, зябкий, серо-синий. Все детали быта, одежды, интерьера строго аутентичны (даже бельё у актрис было образца 50-х и помогало воссоздать «старинную» пластику движений), каждый отдельный персонаж и образ работает на общую картину происходящего - и визуальную, и эмоциональную. Колоссальное внимание уделено свету, который порой выступает отдельным персонажем, подчёркивая единство или разделённость героев. И, конечно, шпионский фильм не обошёлся без классического саспенса: дух перехватывает не один раз. Финальная сцена обмена на мосту заставляет вспомнить гениальный «Мост через реку Квай
» - хотя у Спилберга роль мчащегося к гибели поезда исполняют всего лишь телефонные звонки переговоров.
Однако отечественного зрителя «советская» часть фильма может слегка покоробить. Да, Спилберг искренне любит подлинность, но все-таки дежурная «русская» музыкальная тема мрачного мужского хора, самовар в советском посольстве и стены, завешанные ходиками с кукушкой, - это перебор. В сцене переговоров Донована с Иваном Шишкиным (Михаил Горевой
) и без того странноватая реальность Восточного Берлина несколько перекашивается. Хотя, возможно, для Донована так и было.
От описываемых в фильме событий нас отделяет 60 лет, это целая жизнь. Шпионская техника в виде комплекта шифровальных таблиц на съедобной серебряной фольге сегодня вызывает ностальгию и умиление. Наши дни переполнены и дипломатией, и прямыми военными столкновениями. Но страх глобальной ядерной катастрофы лишь отошёл на второй план, а не исчез. Это страх перед небытием как ответ на невозможность диалога. «Шпионский мост» дает ему иную перспективу и выход. Это метафора соединения разных берегов, континентов, мироустройств и судеб, восстановления гармонии и справедливости. Между берегами всегда есть зримый или незримый мост, возможность сообщения, обмена, диалога, а значит, у нас есть надежда.
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