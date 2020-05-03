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«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве

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3 мая 2020
Ритуальная песня российского фэнтези

«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве

Князь (Станислав Любшин) древнего прибрежного города выдаёт дочь Мирославу (Мария Поезжаева) за Игоря (Пётр Романов), чей дед убил кровожадного дракона, которому приносили в жертву молодых девушек. Во время свадебной церемонии звучит ритуальная песня, ранее приглашавшая огнедышащего монстра. Как ни странно, считавшийся побеждённым дракон откликается на этот зов и посещает праздник. Зверь уносит невесту на далёкий остров, где она встречает местного Маугли в набедренной повязке и даёт ему имя Арман (Матвей Лыков). Между героями вспыхивает романтическое чувство, однако выясняется, что Арман - сын убитого дедом Игоря дракона и, соответственно, похититель Мирославы.

«Он – дракон», дебютный фильм режиссёра Индара Джендубаева и очередной продюсерский проект Тимура Бекмамбетова, предлагает зрителю историю невозможной любви, выстроенную по канонам жанра мелодрамы в декорациях условной Древней Руси. Персонажи тоже оказываются вполне каноничными: меркантильный плейбой Игорь, избалованная дочь представителя властных структур Мирослава и загадочный парень со сложной судьбой Арман. Естественно, избежать сравнения с «Сумерками» в данном случае не получится, уж слишком похожи герои на заморских коллег: они тоже переживают запретное чувство в отношении представителя другого биологического вида, наличие которого и делает обычную мелодраму мелодрамой с элементами фэнтези.

«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве

Первоначально идея синтезировать сюжет, схожий с историей о Георгии Победоносце, и мотивы, понятные нынешнему молодому зрителю, кажутся вполне удачными. Здесь древнейший театр теней, пронизывающий всё повествование, сочетается с современным искусством - картиной в стиле сноу-арт, созданной английским художником Саймоном Беком специально для пролога фильма, а в музыку с претензией на народное творчество органично вписываются поп-мотивы, не выбивающиеся из общего ритма.

Визуальный ряд по голливудским меркам выполнен безупречно. Драконья ипостась Армана ничем не уступает Смаугу из «Хоббита» и выглядит действительно живой и по-настоящему страшной. Радуют глаз привлекательные пейзажи и дорогостоящие спецэффекты, в равной степени, как и исполнители главных ролей. Но за модельной внешностью Матвея Лыкова, естественной красотой Марии Поезжаевой и совершенно самурайским обликом Петра Романова нет того, что движет действие вперёд - развития персонажа. Герои просто топчутся на месте, словно корабль несчастного жениха Игоря, увязший в тумане на пути к спасению невесты. В фильме есть ещё один странный персонаж - лохматое четырёхлапое нечто, путающееся под ногами главных героев. Однако назначение этого существа к финалу не прояснилось.

«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве

Чем дальше развивается действие, тем отчётливее становится понятно, что баланс между желанием попасть в целевую аудиторию и снять добротное фэнтези создателями не выдержан, и история неизбежно скатывается в сторону первого. Диалоги часто повторяются, а лексика героев полна подросткового сленга. Мысль авторов очевидна: фильм, предназначенный для девочек в пубертатном периоде, должен хоть сколько-нибудь имитировать привычную им реальность, пусть даже при помощи совсем не фэнтезийных реплик и метафорического изображения первого сексуального опыта. Но именно поэтому не складывается целостной композиции, а лента распадается на части, каждая из которых снята в своём жанре.


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«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве фотографии
«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве фотографии
«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве фотографии
«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве фотографии
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обсуждение >>
№ 10
Filipp-Sputnik (Псков)   28.05.2017 - 01:02
Отличный фильм! Да, девачковый, но от этого не менее интересен. Я категорически не согласен с автором статьи по двум пунктам: 1. Про "нет того, что движет действие вперёд - развития персонажа",... читать далее>>
№ 9
Тая Кемеровская (Паттайя)   4.09.2016 - 21:38
Отличный, очень красивый фильм с хорошей актерской игрой и впечатляющими спецэффектами. Радует, что в фильме отчетливо видны славянские мотивы, т.к. американщина и прочая иностранщина уже оскомину набили,... читать далее>>
№ 8
Кек   26.12.2015 - 17:54
Чувак, там ни одной интимной сцены, ни одной. читать далее>>
№ 7
Евгения Вячеславовна (Старый Оскол)   16.12.2015 - 13:45
... Информация, оказывается, устарела - первый отказался от режиссуры фильма, его место занял (по крайней мере - данные на сегодняшний день) - Билл Кондон. читать далее>>
№ 6
Евгения Вячеславовна (Старый Оскол)   8.12.2015 - 22:15
... Создатели фильма и сам писательский дуэт заранее говорили, что никакой экранизации и даже по мотивам не будет! :)) - поэтому ждать подобное, лично для меня - странно. Мотивы из самого литературного... читать далее>>
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