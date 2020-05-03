«Он – дракон»: Слово о френдзоне Игореве

Ритуальная песня российского фэнтези
Князь (Станислав Любшин
) древнего прибрежного города выдаёт дочь Мирославу (Мария Поезжаева
) за Игоря (Пётр Романов
), чей дед убил кровожадного дракона, которому приносили в жертву молодых девушек. Во время свадебной церемонии звучит ритуальная песня, ранее приглашавшая огнедышащего монстра. Как ни странно, считавшийся побеждённым дракон откликается на этот зов и посещает праздник. Зверь уносит невесту на далёкий остров, где она встречает местного Маугли в набедренной повязке и даёт ему имя Арман (Матвей Лыков
). Между героями вспыхивает романтическое чувство, однако выясняется, что Арман - сын убитого дедом Игоря дракона и, соответственно, похититель Мирославы.
«Он – дракон»
, дебютный фильм режиссёра Индара Джендубаева
и очередной продюсерский проект Тимура Бекмамбетова
, предлагает зрителю историю невозможной любви, выстроенную по канонам жанра мелодрамы в декорациях условной Древней Руси. Персонажи тоже оказываются вполне каноничными: меркантильный плейбой Игорь, избалованная дочь представителя властных структур Мирослава и загадочный парень со сложной судьбой Арман. Естественно, избежать сравнения с «Сумерками»
в данном случае не получится, уж слишком похожи герои на заморских коллег: они тоже переживают запретное чувство в отношении представителя другого биологического вида, наличие которого и делает обычную мелодраму мелодрамой с элементами фэнтези.
Первоначально идея синтезировать сюжет, схожий с историей о Георгии Победоносце, и мотивы, понятные нынешнему молодому зрителю, кажутся вполне удачными. Здесь древнейший театр теней, пронизывающий всё повествование, сочетается с современным искусством - картиной в стиле сноу-арт, созданной английским художником Саймоном Беком специально для пролога фильма, а в музыку с претензией на народное творчество органично вписываются поп-мотивы, не выбивающиеся из общего ритма.
Визуальный ряд по голливудским меркам выполнен безупречно. Драконья ипостась Армана ничем не уступает Смаугу из «Хоббита»
и выглядит действительно живой и по-настоящему страшной. Радуют глаз привлекательные пейзажи и дорогостоящие спецэффекты, в равной степени, как и исполнители главных ролей. Но за модельной внешностью Матвея Лыкова, естественной красотой Марии Поезжаевой и совершенно самурайским обликом Петра Романова нет того, что движет действие вперёд - развития персонажа. Герои просто топчутся на месте, словно корабль несчастного жениха Игоря, увязший в тумане на пути к спасению невесты. В фильме есть ещё один странный персонаж - лохматое четырёхлапое нечто, путающееся под ногами главных героев. Однако назначение этого существа к финалу не прояснилось.
Чем дальше развивается действие, тем отчётливее становится понятно, что баланс между желанием попасть в целевую аудиторию и снять добротное фэнтези создателями не выдержан, и история неизбежно скатывается в сторону первого. Диалоги часто повторяются, а лексика героев полна подросткового сленга. Мысль авторов очевидна: фильм, предназначенный для девочек в пубертатном периоде, должен хоть сколько-нибудь имитировать привычную им реальность, пусть даже при помощи совсем не фэнтезийных реплик и метафорического изображения первого сексуального опыта. Но именно поэтому не складывается целостной композиции, а лента распадается на части, каждая из которых снята в своём жанре.
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