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«В сердце моря»: Это не кит

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19 февраля 2020
Напряженная драма, основанная на реальных событиях, которые вдохновили Мелвилла на «Моби Дика»

«В сердце моря»: Это не кит

В 1819 году гавань Нантакета, технически - штат Массачусетс, покинуло китобойное судно «Эссекс», чтобы добыть побольше китового жира. Про нефть еще никто не слышал, да и ее добыча не овеяна солеными брызгами риска и романтики. Команде корабля, ведомой неопытным капитаном из богатой семьи Джорджем Поллардом (Бенджамин Уокер) и натруженным старпомом Оуэном Чейзом (Крис Хемсворт), предстоит хлебнуть приключений, венцом которых окажется столкновение с исполинским белым кашалотом, охраняющим «поля» с более беззащитными собратьями.

Союз судовладельцев инцидент с крупным млекопитающим постаралось замять, поэтому, чтобы узнать правда, пару десятилетий спустя некто Генри Мелвилл (Бен Уишоу) посещает спивающегося бородача Томаса Никерсона (Брендан Глисон), пробравшегося юнгой на «Эссекс». Сначала Никерсон грубо отшивает будущего великого писателя, но нужда и жена все-таки берут верх: Мелвилл и кошелек со всеми его сбережениями оказываются кстати. За бутылью виски старый моряк зачаровывает гостя историей, из которой вскоре вылупится «Моби Дик».

«В сердце моря»: Это не кит

В действительности писатель узнал историю ни от какого не юнги, а прочитал отчет Оуэна Чейза, предоставленный ему сыном старпома (они трудились на одном китобойном судне). Новой ленте Рона Ховарда, любящего обращаться к реальным событиям (это шестой случай), подобный финт нужен, чтобы не снимать очередного «Моби Дика», но и не прятать голову в песок: мол, сходство не случайно, а известно и замыслено.

В основе фильма - нон-фикшн Натаниэля Филбрейка «В сердце моря: Трагедия китобойного судна “Эссекс”», повествующая о первом зафиксированном нападении кита на китобойное судно и прочих злоключениях команды (хватило бы на крепкий такой сериал), по факту - история одной психотерапии с проговариванием детской травмы, которая оборачивается головокружительным путешествием в кажущееся мелководье человеческой природы и дуэлью двух мужских характеров. Ховард уже сталкивал в «Гонке» самоуверенного Хемсворта с педантичной противоположностью: там - великий гонщик «Формулы-1» Ники Лауда, тут - чтящий чины и семейные заслуги как свои капитан-неофит Поллард.

«В сердце моря»: Это не кит

Сомнительное в своей справедливости устройство человеческого мира видит собственное отражение в безэмоциональном глазе кита - и вдруг меняется. Начиная с одного очень амбициозного старпома, который хотел стать капитаном китобоев, а не торгового судна, чтобы обеспечивать жену и новорожденную дочь. Менее двух веков спустя метафора Левиафана, считывающаяся в сюжете о гигантском ките, обретет плоть и кровь в одноименной документальной арт-ленте Люсьен Кастен-Тэйлор и Вирина Паравела. Оттуда, думается, Рон Ховард с оператором Энтони Дод Мэнтлом и позаимствовали многочисленные pov-кадры, вроде съемки камерой прикрепленной к рее, что выглядит эффектно, но именно как подсмотренный анахронизм. Для головокружительного вояжа, который ценностно отвечает духу XXI века, а совсем не XIX - то, что нужно.

«В сердце моря» движется по стандартному морскому маршруту: шторм - удачный улов - столкновение - выживание - долгая дорога домой. Но это не история про одержимость, это сюжет про избавление. От классового расслоения, потому что перед штилем и голодом все сословия равны, от самомнения (человек - венец природы? скажите это белому исполину), от неутолимой жажды - наживы, китобойного понта, судовладельческого капиталистического заговора. Уже спустя тридцать лет постаревший Томас Никерсон, вспоминавший, что он стал мужчиной, побывав в вонючем нутре кита, с ужасом спрашивает у Мелвилла, что это за штука такая - нефть. И мрачнеет лицом в надежде, что это неправда. Но, как поет Боб Дилан, времена меняются. Теперь все болеют не за моряков, а за кита, потому что он ни в чем не виноват.


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