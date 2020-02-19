«В сердце моря»: Это не кит

Напряженная драма, основанная на реальных событиях, которые вдохновили Мелвилла на «Моби Дика»
В 1819 году гавань Нантакета, технически - штат Массачусетс, покинуло китобойное судно «Эссекс», чтобы добыть побольше китового жира. Про нефть еще никто не слышал, да и ее добыча не овеяна солеными брызгами риска и романтики. Команде корабля, ведомой неопытным капитаном из богатой семьи Джорджем Поллардом (Бенджамин Уокер
) и натруженным старпомом Оуэном Чейзом (Крис Хемсворт
), предстоит хлебнуть приключений, венцом которых окажется столкновение с исполинским белым кашалотом, охраняющим «поля» с более беззащитными собратьями.
Союз судовладельцев инцидент с крупным млекопитающим постаралось замять, поэтому, чтобы узнать правда, пару десятилетий спустя некто Генри Мелвилл (Бен Уишоу
) посещает спивающегося бородача Томаса Никерсона (Брендан Глисон
), пробравшегося юнгой на «Эссекс». Сначала Никерсон грубо отшивает будущего великого писателя, но нужда и жена все-таки берут верх: Мелвилл и кошелек со всеми его сбережениями оказываются кстати. За бутылью виски старый моряк зачаровывает гостя историей, из которой вскоре вылупится «Моби Дик».
В действительности писатель узнал историю ни от какого не юнги, а прочитал отчет Оуэна Чейза, предоставленный ему сыном старпома (они трудились на одном китобойном судне). Новой ленте Рона Ховарда
, любящего обращаться к реальным событиям (это шестой случай), подобный финт нужен, чтобы не снимать очередного «Моби Дика», но и не прятать голову в песок: мол, сходство не случайно, а известно и замыслено.
В основе фильма - нон-фикшн Натаниэля Филбрейка
«В сердце моря: Трагедия китобойного судна “Эссекс”
», повествующая о первом зафиксированном нападении кита на китобойное судно и прочих злоключениях команды (хватило бы на крепкий такой сериал), по факту - история одной психотерапии с проговариванием детской травмы, которая оборачивается головокружительным путешествием в кажущееся мелководье человеческой природы и дуэлью двух мужских характеров. Ховард уже сталкивал в «Гонке
» самоуверенного Хемсворта с педантичной противоположностью: там - великий гонщик «Формулы-1» Ники Лауда, тут - чтящий чины и семейные заслуги как свои капитан-неофит Поллард.
Сомнительное в своей справедливости устройство человеческого мира видит собственное отражение в безэмоциональном глазе кита - и вдруг меняется. Начиная с одного очень амбициозного старпома, который хотел стать капитаном китобоев, а не торгового судна, чтобы обеспечивать жену и новорожденную дочь. Менее двух веков спустя метафора Левиафана, считывающаяся в сюжете о гигантском ките, обретет плоть и кровь в одноименной документальной арт-ленте Люсьен Кастен-Тэйлор
и Вирина Паравела
. Оттуда, думается, Рон Ховард с оператором Энтони Дод Мэнтлом
и позаимствовали многочисленные pov
-кадры, вроде съемки камерой прикрепленной к рее, что выглядит эффектно, но именно как подсмотренный анахронизм. Для головокружительного вояжа, который ценностно отвечает духу XXI века, а совсем не XIX - то, что нужно.
«В сердце моря
» движется по стандартному морскому маршруту: шторм - удачный улов - столкновение - выживание - долгая дорога домой. Но это не история про одержимость, это сюжет про избавление. От классового расслоения, потому что перед штилем и голодом все сословия равны, от самомнения (человек - венец природы? скажите это белому исполину), от неутолимой жажды - наживы, китобойного понта, судовладельческого капиталистического заговора. Уже спустя тридцать лет постаревший Томас Никерсон, вспоминавший, что он стал мужчиной, побывав в вонючем нутре кита, с ужасом спрашивает у Мелвилла, что это за штука такая - нефть. И мрачнеет лицом в надежде, что это неправда. Но, как поет Боб Дилан, времена меняются. Теперь все болеют не за моряков, а за кита, потому что он ни в чем не виноват.