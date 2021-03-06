Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Про любовь»: Я тебя лайкаю

Спутник телезрителя >>
6 марта 2021
Концентрированный альманах Анны Меликян про то, про что и обещано

«Про любовь»: Я тебя лайкаю

На «Стрелке» идет лекция, посвященная известному чувству: с нейрофизиологическим объяснением любовей, больших и маленьких, выступает дама в очках (Рената Литвинова). Размеренно, но не без кокетства она рассказывает про вырабатывающиеся в мозгу гормоны, которые на протяжении многих веков помогали людям влюбляться, то есть просто выбирать подходящего партнера, то есть и то, и другое - это как посмотреть.

«Про любовь»: смотреть фильм онлайн

Лекция на «Стрелке» - это центр розы ветров. Рифмуясь с микротемами лекции или выступая самостоятельно, в ткань истории вплетаются новеллы: про влюбленных косплееров (Мария Шалаева и Василий Ракша); про японку (Мияко Симамура), приехавшую в Москву, чтобы изучать российскую культуру и перезнакомившуюся с пантеоном виртуальных пикаперов (среди прочих - Юрий Колокольников); про девушку (Юлия Снигирь), живущую с видом на третье транспортное и с любимым занудой-геймером (Алексей Филимонов), когда ее на работе в Сити домогается богатый начальник ( Владимир Машков); про художника-граффитиста (Евгений Цыганов), которому нравятся самые разные женщины и рисовать (их), а памятник Петру Первому - совсем нет; про еще одного бизнесмена (Михаил Ефремов), прожженного настолько, что он уже не очень-то верит в настоящую любовь (все же из-за денег), но все-таки влюбляется - и зовет эксперта на дом, чтобы убедиться.

«Про любовь»: Я тебя лайкаю

Этот остроумный калейдоскоп любовей и конфликтов большого города укладывается в нарядную ленту инстаграм-аккаунта умного глянцевого журнала - где и красиво, и неглупо, и «про это», и про то. Полнометражный фильм «Про любовь» Анны Меликян продолжает линию двух одноименных короткометражек: люди выясняют отношения, ищут себя, страдают, не могут выбрать, ходят на лекции, чтобы во всем разобраться или просто весело и пьяно бухаются в объятия развлекательной терапии, вроде отрыва с подругой. Любовь - это функция, механизм эволюции, мозговые процессы, воля и представление, алогичная привязанность и большое чувство в одном флаконе. Неудивительно, что против такой концентрации в узнаваемом кисло-сладком стиле Меликян не устояло жюри «Кинотавра», вручив не самой замысловатой картине, показанной к тому же в последний день, главный приз фестиваля.

«Про любовь» подкупает и другим: это проклятый бесами русского кинематографа арт-мейнстрим, в котором давно мечтают найти примирение зрители и критики, но получается не каждый год - и то с треском. Лента Меликян не боится показывать обычную Москву - и Сити, и гостиницы, и Арбат, и Крымскую набережную с видом на злосчастного Петра, и окраинные «меблирашки», откуда видны пробки пополам с дымом. Добавить сюда лайки, трели мессенджеров и зацикленность на инстаграме - и получится какой-никакой пульс эпохи, обычно старательно игнорируемый и сводящийся к офисам да тому же Сити. Все-таки любовь в большом городе невозможно не только без любви, но и без большого города.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Интервью:
Анна Меликян: «Я пою о том, что вижу»
Юрий Колокольников: «Человека всегда волнует любовь»
Мария Шалаева: «Сперва наш дуэт с Колокольниковым был под сомнением»

Статьи:
20 фильмов зимы
15 фильмов декабря'15
«Кинотавр»-2015: Всегда готов!
«Кинотавр»-2015: Победила любовь

Рецензии:
«Звезда». Красотки и высотки
Поиск по меткам
Алексей ФилипповРоссийские фильмы
персоны
Александра БортичМария ДанилюкМихаил ЕфремовЮрий КолокольниковРавшана КурковаРената ЛитвиноваФёдор ЛяссАлексей МакаровВладислав МалаховВладимир МашковАнна МеликянАндрей МигачевВасилий РакшаАлександр РобакЮлия СнигирьАлексей ФилимоновМихаил ХурановЕвгений ЦыгановМария Шалаева
фильмы
Про любовьПро любовьПро любовь 2

фотографии >>
«Про любовь»: Я тебя лайкаю фотографии
«Про любовь»: Я тебя лайкаю фотографии
«Про любовь»: Я тебя лайкаю фотографии
«Про любовь»: Я тебя лайкаю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алим Матвейчук
5 марта ушёл из жизни художник-постановщик Алим Матвейчук.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Светлана Варецкая
Николай Иванов (II)
Геннадий Митник
Сергей Неудачин
Наталья Рычкова
Полина Степанова
Владимир Талашко
Збигнев Бельский
Наталья ду Вали
Иоанна Жулковская
Лу Костелло
Клара Лаго
Эллен Мут
Бранко Плеша
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Любовное настроение
арт-хаус, мелодрама
Гонконг, Франция, 2000
Белый снег
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Беги, прячься, бей
боевик, драма
США, 2020
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
комедия
Россия, 2021
Пара из будущего
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2021
Она - океан
Россия, 2020
Рашн Юг
комедия, мелодрама
Россия, 2021
Реинкарнация: Пришествие дьявола
фильм ужасов
Канада, 2020
Рок-н-рольщики
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Великобритания, Ирландия, 2016
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2018, 2019, 2020
Отряд Таганок
комедия, приключения
Россия, 2021
Райя и последний дракон
боевик, детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен