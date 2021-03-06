«Про любовь»: Я тебя лайкаю

Концентрированный альманах Анны Меликян про то, про что и обещано
На «Стрелке» идет лекция, посвященная известному чувству: с нейрофизиологическим объяснением любовей, больших и маленьких, выступает дама в очках (Рената Литвинова
). Размеренно, но не без кокетства она рассказывает про вырабатывающиеся в мозгу гормоны, которые на протяжении многих веков помогали людям влюбляться, то есть просто выбирать подходящего партнера, то есть и то, и другое - это как посмотреть.
«Про любовь»: смотреть фильм онлайн
Лекция на «Стрелке» - это центр розы ветров. Рифмуясь с микротемами лекции или выступая самостоятельно, в ткань истории вплетаются новеллы: про влюбленных косплееров (Мария Шалаева
и Василий Ракша
); про японку (Мияко Симамура
), приехавшую в Москву, чтобы изучать российскую культуру и перезнакомившуюся с пантеоном виртуальных пикаперов (среди прочих - Юрий Колокольников
); про девушку (Юлия Снигирь
), живущую с видом на третье транспортное и с любимым занудой-геймером (Алексей Филимонов
), когда ее на работе в Сити домогается богатый начальник ( Владимир Машков
); про художника-граффитиста (Евгений Цыганов
), которому нравятся самые разные женщины и рисовать (их), а памятник Петру Первому - совсем нет; про еще одного бизнесмена (Михаил Ефремов
), прожженного настолько, что он уже не очень-то верит в настоящую любовь (все же из-за денег), но все-таки влюбляется - и зовет эксперта на дом, чтобы убедиться.
Этот остроумный калейдоскоп любовей и конфликтов большого города укладывается в нарядную ленту инстаграм-аккаунта умного глянцевого журнала - где и красиво, и неглупо, и «про это», и про то. Полнометражный фильм «Про любовь
» Анны Меликян
продолжает линию двух одноименных короткометражек
: люди выясняют отношения, ищут себя, страдают, не могут выбрать, ходят на лекции, чтобы во всем разобраться или просто весело и пьяно бухаются в объятия развлекательной терапии, вроде отрыва с подругой. Любовь - это функция, механизм эволюции, мозговые процессы, воля и представление, алогичная привязанность и большое чувство в одном флаконе. Неудивительно, что против такой концентрации в узнаваемом кисло-сладком стиле Меликян не устояло жюри «Кинотавра», вручив не самой замысловатой картине, показанной к тому же в последний день, главный приз фестиваля.
«Про любовь» подкупает и другим: это проклятый бесами русского кинематографа арт-мейнстрим, в котором давно мечтают найти примирение зрители и критики, но получается не каждый год - и то с треском. Лента Меликян не боится показывать обычную Москву - и Сити, и гостиницы, и Арбат, и Крымскую набережную с видом на злосчастного Петра, и окраинные «меблирашки», откуда видны пробки пополам с дымом. Добавить сюда лайки, трели мессенджеров и зацикленность на инстаграме - и получится какой-никакой пульс эпохи, обычно старательно игнорируемый и сводящийся к офисам да тому же Сити. Все-таки любовь в большом городе невозможно не только без любви, но и без большого города.
обсуждение >>