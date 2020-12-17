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«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»: Даже не «Ёлки»

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17 декабря 2020
Лубочный новогодний фильм с хорошими артистами

«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»: Даже не «Ёлки»

В преддверии Нового Года девочка Света (София Спектор) случайно встретила Деда Мороза (Михаил Беспалов) в здании суда, куда её родители пришли разводиться, и попросила его, чтобы мама (Алёна Бабенко) и папа (Анатолий Белый) всегда были вместе. Взамен она помогла Дедушке Морозу (он же аферист Мышкин) сбежать от полицейских. А тем временем знаменитый радио-ведущий (Дмитрий Назаров) внезапно узнаёт, что его в будущем году заменит молодой нахал (Андрей Бедняков) с «звёздной» болезнью...

«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»: смотреть фильм онлайн бесплатно

Казалось бы, формула, найденная Бекмамбетовым для семейного новогоднего кино, прекрасно работает, ведь люди торопятся в кинотеатры в предвкушении праздника и веселья. Но на деле зачастую семейные киноальманахи выглядят как сборник начинающего поэта: вроде бы есть искренность и малая толика оригинальности, но до гениальности и отшлифованности ещё очень далеко. Подобное случилось и с фильмом Армана Геворгяна «SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!».

«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»: Даже не «Ёлки»

Не спорю, картина мила и местами симпатична, но все эти шаблоны, пришпиленные намертво кнопками к новогодним фильмам ещё во времена пресловутых комедий Криса Коламбуса с Маколеем Калкиным, лишают рассказываемые режиссёром истории непосредственности и оригинальности. К тому же мы вновь видим на первом плане жулика, хотя в нашей стране живут ведь не только Остапы Бендеры и Саши Белые.

Одно радует в данной комедии, явно выросшей из дилогии «Всё включено!», - почти все актёры заслоняют своей игрой недостатки ленты. Прекрасен Дмитрий Назаров в образе опытного радио-ведущего. Сногсшибательна Алёна Бабенко в той черно-белой сцене, где её героиня вспоминает, как познакомилась с мужем. Оксана Акиньшина всё так же очаровывает, как и прежде. Анна Старшенбаум словно заскочила сюда на минутку из новой русской сказки «Мой парень - Ангел», дабы придать сюжету сказочности. Ну а Дарья Мельникова и Александр Головин отвечают за новогоднюю суматоху и романтику. Что касается Анатолия Белого, то он в комедиях сильно смахивает на Гошу Куценко (и это комплимент).

Хочется верить, что наши кинематографисты в конце концов научатся делать простые и смешные вещи, не озираясь ни на зарубежных коллег, ни на окружающий их бомонд, а главными героями, наконец, перестанут быть жулики и олигархи. Ведь подобных персонажей стало так много, что ни одна вселенная (даже марвеловская) их не вместит.


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№ 5
Евгения Олеговна (Москва) (Москва)   7.01.2017 - 23:33
Хорошо что по ТВ показали))) Тратить время и деньги на поход в кинотеатр хоть не пришлось)))) Дашенька Мельникова хороша... читать далее>>
№ 4
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   22.12.2015 - 14:56
... Вот-вот. И что делает Дмитрий в этом тухлом оливье-шоу непонятно. читать далее>>
№ 3
Катя Катя (Челябинск)   12.12.2015 - 19:29
Белый в комедиях похож на Куценко?! Я под столом от смеха! Такого я ещё не слышала! )))) Если играет Анатолий - буду обязательно смотреть!))) читать далее>>
№ 2
Lexx   12.12.2015 - 14:23
"Похож на Гошу Куценко" - это комплимент? Данунафик!:))) А вот на Дашу Мельникову посмотреть охота. Может быть, даже нарушу ради нее свои правила, и схожу в кино на комедию. читать далее>>
№ 1
Сергей Петрович (Краков)   10.12.2015 - 21:16
Что значит с "хорошими"? Из хороших тут только один - Дмитрий Назаров. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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