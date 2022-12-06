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«Волна»: Геологи предупреждали

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6 декабря 2022
Приличное норвежское кино о катастрофе

«Волна»: Геологи предупреждали

Гейрангер-фьорд — одно из красивейших мест Норвегии, являющееся местом паломничества туристов со всего мира. Но под красивыми пейзажами скрывается опасность — каждый день одна из гор постепенно смещается, и однажды она обрушится, вызвав мощнейшее цунами, способное затопить два прибрежных городка. Об этом прекрасно знает опытный геолог Кристиан Айкьорд (Кристоффер Йонер), но он и представить себе не мог, что это произойдёт на его веку. И тогда ему придётся спасать свою семью от огромной волны...

Смотреть онлайн «Волна»
«Волна» Роара Утхауга — это не столько фильм-катастрофа, сколько фильм-предупреждение, поскольку речь идёт об имевших место вычислениях учёных о судьбе Гейрангер-фьорда. В самом начале картины мы узнаём, что в Норвегии в двадцатом веке уже случалось подобное цунами, и с тех пор геологи следят за горами, а в городах имеются системы оповещения об опасности. Разумеется, если случится непоправимое, то жителей эвакуируют в течение суток, а не как в фильме — лишь за десять минут до волны.

«Волна»: Геологи предупреждали

Ввиду отсутствия голливудского бюджета самой катастрофе в картине отведено лишь десять-пятнадцать минут, а компенсируется это неподдельным саспенсом и живой общечеловеческой историей о главе семейства, столкнувшемся с силами природы. Персонаж Кристоффера Йонера — не робот или супермен, а обычный человек, пусть и разбирающийся в геологии. В свой последний рабочий день на геологической станции, которую он решил променять на работу в большом городе, Кристиан обнаружил странные показания счётчиков, установленных в горе, и, как профессионал, решил проверить свои опасения на месте. С этого момента Утхауг начинает постепенно сгущать краски и атмосферу, как в своё время Хичкок в «Птицах», и в сценах, где Кристиан ищет жену и сына, зритель уже нервно кусает локти и с нетерпением ждёт, когда же всё закончится хорошо.

Кино не лишено слабостей и штампов, но для норвежского кинематографа это действительно прорыв, поскольку фильмы-катастрофы здесь в новинку. И отсутствие больших денег пошло картине на пользу, поскольку режиссёру и оператору пришлось проявить смекалку для того, чтобы показать последствия цунами. А заодно и заставить зрителя задуматься о том, насколько слаб человек перед природными стихиями, несмотря на технологии и прогресс.


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обсуждение >>
№ 1
kriv_co   6.12.2022 - 10:22
Кстати, очень неплохое кино. Когда-то попался на него по неэфирному ТВ, посмотрел весь и даже не заметил, как время прошло. Но, конечно, для тех, кто любит фильмы-катастрофы читать далее>>
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