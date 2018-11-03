«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

Сиквел классической трилогии, оказавшийся ремиксом «Новой надежды»
Космический ужас спойлеров навис над Землей: в прокат выходит не просто седьмой эпизод
«Звездных войн», начинающий очередную трилогию, а новая лента Джей Джей Абрамса
, любящего хранить в секрете более-менее всё про свои проекты. Тем временем в далекой-далекой галактике тоже минуло тридцать лет после финальной схватки на планете Эндора. На смену Империи пришел аналогичный по функционалу «Первый орден» во главе с перекошенным Верховным лидером Сноуком (Энди Серкис
) и его смурным падаваном Кайло Реном (Адам Драйвер
), у которого красный лазерный меч с гардой, а в каюте - не постер, но шлем кумира - Дарта Вейдера. Повстанцы же превратились в Сопротивление во главе с генералом Леей Органой (Кэрри Фишер
). Последний джедай Люк Скайуокер (Марк Хэмилл
), не сумевший воспитать поколение последователей и потерпевший сокрушительную неудачу с одним из падаванов, ушел под радар.
Все дороги ведут на пустынную планету Джакку, где ржавеют бронированные шагоходы AT-AT
(эхо войны) и хранится последний фрагмент карты, на которой крестом помечена планета обитания Скайуокера. За ней сюда и прилетает лучший пилот Сопротивления - острый на язык По Дамерон (Оскар Айзек
), которого после непродолжительной перестрелки берут в плен силы «Первого ордена», также разыскивающие последнего рыцаря-джедая. Во время зачистки территории чернокожий парнишка «Финн» (Джон Бойега
) понимает, что быть штурмовиком он больше не хочет, и помогает Дамерону бежать (и снова попадает на Джакку). Так горе-дезертир встречает местную мусорщицу Рэй (Дэйзи Ридли
), которая, сначала поневоле, становится частью большой игры. Старики тоже идут в бой: вся уже немолодая гвардия отряхивает пыль с бластеров, чтобы снова подарить галактике новую надежду.
Тут-то Джа-Джа Бинкс и зарыт: «Пробуждение силы
» - это редизайн и ремикс четвертого эпизода
, вышедшего без малого 38 лет назад. Джакку - тот же Татуин, все остальные сюжетные перипетии - сборник очень стильных каверов на классические композиции, записанных под присмотром Джей Джей Абрамса - талантливого аранжировщика, вызванного, чтобы все винтики первого аттракциона в обновленном гигантоманском парке развлечений имени Джорджа Лукаса
были смазаны и не скрежетали. Студия Disney планирует выпускать по новому фильму франшизы каждый год: спин-оффы, сиквелы «Звездных войн» и многое другое обещают собрать под крылом студии лучших постановщиков и артистов современности (например, следующий эпизод, чья премьера состоится в 2017-м, снимает Райан Джонсон
).
С Абрамсом студия не прогадала: режиссер, неоднократно отказывавшийся от этой затеи, как никто умеет уважительно войти в стены чужого храма, выставить свет, правильно разложить ритуальные артефакты по своим местам и устроить праздник едва ли не более величественный, чем был во время формирования очередного культа (несколько лет назад он проделал этот фокус с иконографией «Звездного пути
» - главного конкурента «Звездных войн»). «Пробуждение силы» - это и содержательно «Новая надежда
» XXI века: без ледяной корки «холодной войны» (графически «Первый орден» окончательно срифмовался с Третьим рейхом), с центральным дуэтом девушки и афроамериканца, а также со стилистическим скачком - шарообразный дроид BB8, сменивший R2-D2, знаменует торжество эппловских гладких краев в дизайне над популярной в сай-фае 70-х угловатостью.
При всех показательных переменах новые «Звездные войны» - это в первую очередь ампула с лошадиной дозой ностальгии. «Пробуждение силы» обильно отсылает к прошлым событиям и не гнушается узнаваемой старомодности, а герои оригинального кино-триптиха в одиночку и парами возникают на экране каждые полчаса, радуются встрече и напоминают, что приквел-трилогия была всего лишь десять лет
назад, но соскучились-то мы по Хану Соло с бронебойной усмешкой Харрисона Форда
и даже по наивному Люку, которые явно не помолодел с тех пор (зато должен был обрести великую мудрость). За кадром тоже знакомые все лица: композитор - Джон Уильямс
, среди сценаристов - Лоуренс Кэздан
, к историям про детство Энакина
и клонов
непричастный.
Дирижируя этим своего рода благотворительным концертом, собравшим всех звезд оригинальной саги и дюжину звезд будущих, Абрамс нещадно бьет точно в цель - в тех, у кого ёкало сердце от фразы «Чуи, мы дома
», которую бросал Форд в трейлере, кто устроил «Пробуждению силы» рекорд по предзаказу билетов и, скорее всего, принесет фильму на блюдечке какое-нибудь кассовое достижение. Рекорд, например, за самое коммерчески успешное дежавю (и отличный аттракцион), в котором все - в той или иной степени двойники популярных старожилов. Впрочем, всегда можно сделать скидку за то, что это начало нового витка истории, которая, как известно, бесконечно повторяется, что в нашей галактике, что в далекой-далекой.
«Звездные войны: Пробуждение силы
» в прокате с 17 декабря
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