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«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

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3 ноября 2018
Сиквел классической трилогии, оказавшийся ремиксом «Новой надежды»

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

Космический ужас спойлеров навис над Землей: в прокат выходит не просто седьмой эпизод «Звездных войн», начинающий очередную трилогию, а новая лента Джей Джей Абрамса, любящего хранить в секрете более-менее всё про свои проекты. Тем временем в далекой-далекой галактике тоже минуло тридцать лет после финальной схватки на планете Эндора. На смену Империи пришел аналогичный по функционалу «Первый орден» во главе с перекошенным Верховным лидером Сноуком (Энди Серкис) и его смурным падаваном Кайло Реном (Адам Драйвер), у которого красный лазерный меч с гардой, а в каюте - не постер, но шлем кумира - Дарта Вейдера. Повстанцы же превратились в Сопротивление во главе с генералом Леей Органой (Кэрри Фишер). Последний джедай Люк Скайуокер (Марк Хэмилл), не сумевший воспитать поколение последователей и потерпевший сокрушительную неудачу с одним из падаванов, ушел под радар.

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

Все дороги ведут на пустынную планету Джакку, где ржавеют бронированные шагоходы AT-AT (эхо войны) и хранится последний фрагмент карты, на которой крестом помечена планета обитания Скайуокера. За ней сюда и прилетает лучший пилот Сопротивления - острый на язык По Дамерон (Оскар Айзек), которого после непродолжительной перестрелки берут в плен силы «Первого ордена», также разыскивающие последнего рыцаря-джедая. Во время зачистки территории чернокожий парнишка «Финн» (Джон Бойега) понимает, что быть штурмовиком он больше не хочет, и помогает Дамерону бежать (и снова попадает на Джакку). Так горе-дезертир встречает местную мусорщицу Рэй (Дэйзи Ридли), которая, сначала поневоле, становится частью большой игры. Старики тоже идут в бой: вся уже немолодая гвардия отряхивает пыль с бластеров, чтобы снова подарить галактике новую надежду.

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

Тут-то Джа-Джа Бинкс и зарыт: «Пробуждение силы» - это редизайн и ремикс четвертого эпизода, вышедшего без малого 38 лет назад. Джакку - тот же Татуин, все остальные сюжетные перипетии - сборник очень стильных каверов на классические композиции, записанных под присмотром Джей Джей Абрамса - талантливого аранжировщика, вызванного, чтобы все винтики первого аттракциона в обновленном гигантоманском парке развлечений имени Джорджа Лукаса были смазаны и не скрежетали. Студия Disney планирует выпускать по новому фильму франшизы каждый год: спин-оффы, сиквелы «Звездных войн» и многое другое обещают собрать под крылом студии лучших постановщиков и артистов современности (например, следующий эпизод, чья премьера состоится в 2017-м, снимает Райан Джонсон).

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

С Абрамсом студия не прогадала: режиссер, неоднократно отказывавшийся от этой затеи, как никто умеет уважительно войти в стены чужого храма, выставить свет, правильно разложить ритуальные артефакты по своим местам и устроить праздник едва ли не более величественный, чем был во время формирования очередного культа (несколько лет назад он проделал этот фокус с иконографией «Звездного пути» - главного конкурента «Звездных войн»). «Пробуждение силы» - это и содержательно «Новая надежда» XXI века: без ледяной корки «холодной войны» (графически «Первый орден» окончательно срифмовался с Третьим рейхом), с центральным дуэтом девушки и афроамериканца, а также со стилистическим скачком - шарообразный дроид BB8, сменивший R2-D2, знаменует торжество эппловских гладких краев в дизайне над популярной в сай-фае 70-х угловатостью.

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

При всех показательных переменах новые «Звездные войны» - это в первую очередь ампула с лошадиной дозой ностальгии. «Пробуждение силы» обильно отсылает к прошлым событиям и не гнушается узнаваемой старомодности, а герои оригинального кино-триптиха в одиночку и парами возникают на экране каждые полчаса, радуются встрече и напоминают, что приквел-трилогия была всего лишь десять лет назад, но соскучились-то мы по Хану Соло с бронебойной усмешкой Харрисона Форда и даже по наивному Люку, которые явно не помолодел с тех пор (зато должен был обрести великую мудрость). За кадром тоже знакомые все лица: композитор - Джон Уильямс, среди сценаристов - Лоуренс Кэздан, к историям про детство Энакина и клонов непричастный.

«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи

Дирижируя этим своего рода благотворительным концертом, собравшим всех звезд оригинальной саги и дюжину звезд будущих, Абрамс нещадно бьет точно в цель - в тех, у кого ёкало сердце от фразы «Чуи, мы дома», которую бросал Форд в трейлере, кто устроил «Пробуждению силы» рекорд по предзаказу билетов и, скорее всего, принесет фильму на блюдечке какое-нибудь кассовое достижение. Рекорд, например, за самое коммерчески успешное дежавю (и отличный аттракцион), в котором все - в той или иной степени двойники популярных старожилов. Впрочем, всегда можно сделать скидку за то, что это начало нового витка истории, которая, как известно, бесконечно повторяется, что в нашей галактике, что в далекой-далекой.

«Звездные войны: Пробуждение силы» в прокате с 17 декабря


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«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи фотографии
«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи фотографии
«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи фотографии
«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи фотографии
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обсуждение >>
№ 6
Ж.М.   22.01.2016 - 12:36
Вообще эти мечи уже порядком поднадоели. Пора переходить на китайские палочки для еды. читать далее>>
№ 5
Пандора (Москва)   21.12.2015 - 15:01
Спасибо за рецензию)), как будто Вы смотрели моими глазами)). Отсыл к прошлому чувствуется с первых минут, а в последних минутах стопудовый намёк на продолжение. Я с удовольствием вспомнила "как это... читать далее>>
№ 4
Джон Рембо (Москва)   19.12.2015 - 15:14
Очень хорошая и точная рецензия. Фильм смотрел вчера. Все так. Было ощущение,что смотрю "новую надежду", как и много,много лет назад(в далёкой,далёкой галактике..). Но фильм не напрягает и не... читать далее>>
№ 3
Irdy (Ростов-на-Дону)   18.12.2015 - 21:54
Посмотрела фильм. Дважды гениальная рецензия! читать далее>>
№ 2
Lexx   18.12.2015 - 14:02
Джедайскую погань клином бей Каленым железом жги заразу Струсить, товарищ, в бою не смей Помни всегда: I am your father!:))) читать далее>>
Всего сообщений: 6
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