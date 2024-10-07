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«Норвег»: Это всё моё родное

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7 октября 2024
Трагикомедия с Евгением Мироновым про современные российские реалии

«Норвег»: Это всё моё родное

Кириллов (Евгений Миронов) в предвкушении намечающегося приезда из Норвегии невесты Брунхильды (Северия Янушаускайте), отстаивающей права всех и вся, вместе с которой он планирует навсегда уехать из России. Но все карты ему смешал некий Митяй (Андрей Мерзликин), заявившийся к нему домой с просьбой взять на себя руководство клининговым агентством «Настенька», сплошь состоящее из эмигранток с Востока. Ещё больше усложнилась и без того патовая ситуация с появлением «крыши» — мента-поэта Локтева (Дмитрий Марьянов) с добрым сердцем и железными кулаками. Сказать Брунхильде всю правду, несмотря на её европейские понятия о свободе и толерантности, или же обрубить все концы, уехав в Норвегию, — именно такой тяжёлый выбор встал перед нашим героем, и от его решения зависит не только его судьба, но и «гарема» уборщиц, за который он теперь несёт ответственность...

Смотреть онлайн «Норвег» Алёны Званцовой
«Норвег» Алёны Званцовой — это трагикомический взгляд на современные российские реалии, где проявилось чёткое деление на «своих» и «чужих». У каждого своя правда, никто не хочет прислушаться к чужому мнению, отличающемуся от его собственного, и все норовят поссориться по любому поводу. В таком мире мы живём и даже давно привыкли к этим склокам. Но как только речь заходит о том, чтобы покинуть Родину, то сразу просыпается неизбывная русская тоска по берёзке, хотя ты ещё даже не выехал за МКАД.

«Норвег»: Это всё моё родное

В таком мире живут и персонажи Евгения Миронова, Ксения Раппопорт, Розы Хайруллиной, Дмитрия Марьянова, Андрея Мерзликина и примечательных актрис с восточной внешностью. Лишь Северия Янушаускайте подчёркнуто обособлена. Её героиня скрывает свои чувства за маской толерантности, хотя на самом деле она одинока и мечтает о настоящем мужике, а не об особи неопределённых пристрастий и пола, которых развелось несметное количество в пресловутой Европе. Ей так хочется широкой русской души, тепла и блинов, как это описывалось бессмертными классиками, а вместо этого Москва предлагает нашей несчастной героине всё то же самое, что и в Норвегии: стерильность, гламур и бездушие. Хотя с настоящими-то московскими реалиями Кириллов её так и не познакомил, несмотря на наличие своего «борделя».

К картине Званцовой нет смысла придираться. Она оставляет вышеупомянутый спор двух непримиримых лагерей почти без комментариев, но посвящение фильма легендарному товарищу Сухову говорит само за себя, так же красноречиво, как избитая фраза кота Леопольда. А финальная мелодия, навеянная «Госпожой Удачей», как нельзя кстати подчёркивает судьбу главного героя. Есть, конечно, в ленте огрехи и недосказанность, но, мне кажется, они возникли из-за того, что авторы изначально планировали сделать телевизионную версию фильма, в которой все недостающие элементы займут своё место (в частности, линия с персонажами Марьянова и Ахмедовой).

Получилось ли кино? Получилось. Не зря же в команде Миронов, Марьянов, Раппопорт и Янушаускайте. Злободневно? Да. Смешно? Конечно. Но, самое главное, картина заставляет задуматься о нас самих, таких странных и понятных одновременно.

"Норвег"

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