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«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной

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2 февраля 2022
Романтическая сказка о прошлом и настоящем

Полнометражный мультфильм «Маленький принц» из тех проектов, от которых не ждешь ничего хорошего. Сама идея создания американизированной компьютерной версии очаровательной сказки Антуана де Сент-Экзюпери вызывает некоторое отторжение. А фильм именно таков: хоть и был он сделан во Франции, но режиссером стал Марк ОсборнКунг-фу панда»), а изображения из трейлера даже искушенный зритель легко примет за голливудские.

«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной
«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной

Также сразу было известно, что новый «Маленький принц» — это не чистая экранизация: сказка слишком коротка, к тому же в ней слишком много литературного, чтобы можно было буквально по тексту создать увлекательный полнометражный фильм (некоторые попытки ТВ-адаптаций во Франции уже предпринимались, и их сложно счесть удачными). Так что авторы на этот раз добавили вторую историю, которая разворачивается в условном современном мире. Здесь речь о девочке-отличнице, которая, следуя маминому плану, с раннего детства пытается строить очень взрослую, сознательную жизнь: готовится к хорошей школе, решает сложные математические примеры, тщательно чистит зубы и ест здоровую еду. План разрушается пропеллером, который однажды пробивает стену унылого серого домика. Виноват в этой катастрофе живущий по соседству странный старик, который пытается в собственном дворе отремонтировать допотопный самолет. Несложно догадаться, что этот чудак, присылающий девочке бумажные самолетики со сказками про удивительного инопланетянина, не кто иной, как рассказчик «Маленького принца», говоря попросту, сам Сент-Экзюпери.

«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной
«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной

Удивительным образом фильм оказывается куда лучше, чем можно было ожидать. Возможно, чуть слишком назидательный, возможно, чуть навязчивый в своем противопоставлении «дети/взрослые», возможно, слегка прямолинейный и моментами предсказуемый, но все же ничуть не оскорбительный для оригинальной сказки. С «Маленьким принцем» авторы обошлись довольно деликатно, исполнив экранизацию в иных техниках: отчасти это рисунок, отчасти бумажные марионетки, отчасти куклы.

Смотреть онлайн «Маленький принц» Марка Осборна

Что до основной части фильма — той, где рассказывается история взаимоотношений девочки и авиатора, — она более всего напоминает знаменитый мультфильм «Вверх». Конечно, не такая изощренная и яркая, все же история эта во многих оставит щемящее чувство нежности и легкую грусть. К тому же сюжет этот вполне увлекателен, чтобы заинтересовать современных детей, довольно забавен и приятно оформлен (приглушенные тона, ловкий монтаж).

Иными словами, французы действительно расстарались, чтобы создать экранизацию одной из самых своих знаменитых сказок. Достаточно упомянуть, что заявленный бюджет фильма — 57 млн. евро (и это рекордный бюджет для европейского анимационного кино, которое стоит обычно в районе 7-15 млн. евро), а производство картины длилось около 5 лет. Также стоит отметить, что помимо культового американского режиссера, для работы был нанят еще и культовые американские композиторы: Ханс Циммер и Ричард Харви.

«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной
«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной

Наверное, именно в этом масштабном, индустриальном, международном, высокобюджетном подходе состоит не только главное достоинство, но и главный недостаток фильма. Ведь невозможно же не усмотреть иронии в том, что для рассказа о бескорыстии, романтической мечте, человеческой близости и других простейших, совершенно не материальных вещах, понадобилось столько ресурсов. Впрочем, пожалуй, это риторическое восклицание можно обратить не только к «Маленькому принцу», но и ко всему аниматографу, который все более сложные ищет средства для разговора о базовых ценностях.


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№ 1
avorado (Москва)   22.12.2015 - 09:34
Анимация - это круто. "Пристегнулись простынями - и полетели!" - © известное кино :) Хорошая у вас фотография :) читать далее>>
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«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной фотографии
«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной фотографии
«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной фотографии
«Маленький принц»: Малыш, полетели со мной фотографии
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