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«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные

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31 января 2020
Караоке-комедия про дела семейные

«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные

Кассирша бензоколонки Оля (Юля Александрова) получает предложение руки и сердца от возлюбленного - немолодого сотрудника ГИБДД Петра Васютина (Дмитрий Нагиев). Вечером этого же дня Петр должен приехать с мамой и баяном на бензоколонку свататься. Но за несколько часов до счастливого момента Петр становится жертвой ДТП с участием пьяной эстрадной певички Алины Шёпот (в грандиозном исполнении Ольги Серябкиной) и сворачивает в запой. Пока Оля подвергается различным видам публичных унижений, пытаясь отыскать пропавшего жениха, Петя буянит в компании Алины, запойного друга Вали (Сергей Лавыгин) и своего молодящегося бати (в не менее грандиозном исполнении Михаила Боярского).

«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные

Если бы это был первый фильм Жоры Крыжовникова, да еще и в таком интересном жанре, можно было бы считать «Самый лучший день» новым словом в российском кинематографе. С точки зрения жанра, пожалуй, так оно и есть. Это не классический мюзикл, а именно что караоке-комедия, прямым текстом приглашающая зрителя принять посильное участие в музыкальном сопровождении. Наличие субтитров - формальность, репертуар подобран такой, что рот сам открывается. Было бы что выпить и чем закусить. А вот сюжет, местами цитирующий комедию «Любовь и голуби», диковинками не балует.

«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные

Отпуская на волю фантазию в коротком метре («Нечаянно», «После нас хоть потоп», «Проклятье»), в полнометражном кино Крыжовников продолжает держаться за неиссякаемый потенциал приключений на пьяную голову. Что к третьему фильму уже смахивает на эксплуатацию. Даже постановочные кульбиты (снятая одним планом сцена I will survive, замечательные танцевальные номера), идеально выполненные технически, не помогают отвлечься от мысли, что всё это уже было и не очень понятно, зачем нужно повторяться. Это выражается в десятке мелочей: выбор натуры, документальная съемка, толпа непонятных родственников, прыжки с высоты в бассейн, обыгрывание мемов и непросыхающий Лавыгин, на которого хотелось бы уже посмотреть в каком-нибудь другом амплуа. Хотя исполнение, как обычно, первоклассное: конфликт, актеры, диалоги - не придерешься. И смешно очень, можете не сомневаться.

«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные

Смущает другое. Крыжовников уходит в чистый жанр, выкручивает характеры на полную и приглашает на главную роль Нагиева, который при всем своем обаянии все-таки пародийный актер и играет более-менее везде одну и ту же роль. Отчего возникает ощущение мискастинга - в союз Оли и Пети верится с трудом, не то что в их совместное будущее. На фоне этого шапито Александрова даже с начесом в форме дурацкого бантика на голове все равно похожа на «попаданца». Ее героиню как будто случайно замело в эту историю из другого фильма про других людей и другие отношения. В сценах с ее участием, особенно ближе к концу, проявляется настоящая драма - слёзы на глаза наворачиваются. Очень сложно почувствовать что-то подобное по отношению к персонажу Нагиева. Во-первых, он не вылезает из своего карикатурного образа (стараниями художника по костюмам и гримера в том числе) до самого финала. Во-вторых, он как герой серьезно мельчает: вовсе не заумные речи столичной соблазнительницы сбивают его с толку, а всего лишь попойка. Мезальянс, которого не было ни в «Горько», ни в фильме «Любовь и голуби» (раз уж «Самый лучший день» ссылается на него).

«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные

Мораль продиктована - умей прощать, береги любимых. А на деле - сплошная апология беспомощности и бездействия: Петя очень вяло сопротивляется обстоятельствам, в результате чего теряет абсолютно всё, включая человеческий облик. А потом поступает до вульгарного предсказуемым образом (хотя опять же - дико смешно). Там, где в западной комедии на подобную тему герой должен был бы совершить некий искупающий его прегрешения поступок, в отечественном толпа родственников и друзей хором канючит «Ну прости его», предлагая положиться на честное слово. Из-за этого в фильме проявляется достаточно неприятный лейтмотив, родом откуда-то из 90-х, как и усмирительная комедия «Всё будет хорошо». Ну бес попутал, демон-алкоголь. Ну ничего страшного, бывает. Давай еще по одной, завтра всё будет хорошо. Как-нибудь само собой наладится.


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«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные фотографии
«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные фотографии
«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные фотографии
«Самый лучший день»: Караоке-комедия про дела семейные фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Parfumerka (Москва)   9.01.2017 - 16:38
Посмотришь такое кино, такое ощущение, что у нас в провинции только и делают, что беспробудно пьют, да к тому же надо хватать любого мужика, хоть старого, хоть запойного, хоть зека, лишь бы не остаться... читать далее>>
№ 6
Алиса Лисицина   6.01.2017 - 15:04
Мне понравилось) как и "Горько" (смеялась до слез)Почему? Да потому что все это вокруг нас.Смотрю и ловлю себя на мысли "вот и у моих друзей так же было" "вот и мне так же говорили"... читать далее>>
№ 5
Евгения Олеговна (Москва) (Москва)   2.01.2017 - 15:03
Смотрели вчера(( Этот фильм можно смотреть ТОЛЬКО на не трезвую голову))) Если сможете прочитать текс песен то можно поорать))) песни все знакомые простые))) Именно на "тьяную" голову это произведение... читать далее>>
№ 4
Ярина   5.02.2016 - 21:00
Безобразный фильм. Ещё хуже Горько 2. Используется вся та же схема превращения человека в свинью, и по-расчёту этих деятелей, для которых народ это "свиньи,идиоты, быдло", и под такой народ... читать далее>>
№ 3
ВасяВасин   31.01.2016 - 13:02
кино? да разве это кино?! АЦТОЙ! и это правда! читать далее>>
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