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«На гребне волны»: Грабежи во имя природы

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22 октября 2018
Безмозглый, но зрелищный ремейк культового фильма

«На гребне волны»: Грабежи во имя природы

Звезда мотокросса Джонни Юта (Люк Брейси) становится свидетелем нелепой смерти друга и начинает догадываться, что миллионы просмотров на ютюбе не стоят того, чтобы умирать молодым. Юта причесывается, прячет татуировки под белой рубашкой и идет взрослеть на службу в ФБР. Ровно в тот момент, когда начальство выражает сомнения по поводу его профпригодности, у Юты появляется шанс проявить себя. Буквально за пару суток аж две банды спортивных экстремалов в разных регионах совершают необычные ограбления с использованием мотоциклов и парашютов. Изучив их модус операнди, Юта приходит к выводу, что это одна компания, цель которой одолеть мифическую «Восьмерку Азаки». Это восемь смертельно-опасных испытаний силами природы, в результате которых на прошедшего снисходит благодать и просветление. Самое смешное, что придумавший «Восьмерку» адреналин-джанки Азаки, скончался, не преодолев и половины этих испытаний. Юта просит босса выделить немного денег налогоплательщиков на операцию под прикрытием. И едет по следу бандитов заниматься серфингом, сноубордингом, бейсджампингом, скалолазанием и сексом.

Чем можно оправдать ремейк ставшего для многих культовым фильма «На гребне волны» с Ривзом и Суэйзи? Только захватывающими дух съемками красивейших пейзажей и фантастических трюков. Идеология, вокруг которой строится сюжет и мотивация героев, не выдерживает испытания логикой. Юта пытается выяснить, каким образом связано прохождение «Восьмерки Азаки» с грабежами. Ответ ошеломил бы даже самого оголтелого эко-террориста. Потому что такая бессмысленная идея никогда бы не пришла в голову человеку, переживающему за судьбу планеты. В фильме Бигелоу банда сёрферов грабила банки просто потому, что это было столь же весело и захватывающе, как поймать волну. Их действиями руководила обыкновенная жажда адреналина и желание продлить сезон катания, а не какая-то доморощенная философия о возврате долгов. Сценаристу Курту Уиммеру подобный стимул показался, видимо, слишком примитивным. Не может зритель в 2015 году проникнуться симпатией к безответственным ворюгам-экстремалам.

«На гребне волны»: Грабежи во имя природы

Но сработал же этот фокус в исполнении Бигелоу. Юта образца 1991 года - самодовольный 25-летний клерк, который попадает под влияние харизматичного Боуди, показавшего ему другую сторону жизни. И, естественно, начинает сомневаться. Простая история про человека, по долгу службы оказавшегося в совершенно незнакомом мире, который потихоньку завоевывает его симпатию. И ставит его не только перед выбором стороны, но и перед вопросом о самоидентификации. На этом конфликте построено множество прекраснейших фильмов с самыми разными финалами («Жизнь других», «Удостоверение»). Самодостаточный сюжет, не требующий никаких лишних смысловых нагрузок.

Юта в исполнении бездарного полена Люка Брейси - тёртый калач и примелькавшееся в тусовке лицо. Учить его ничему не надо, он уже все умеет. Чтобы пронять такого, одних прыжков с парашютом не достаточно. Это дает шанс режиссеру Эриксону Кору устроить грандиозный аттракцион из всех экстремальных видов спорта с последовательным отчислением героев в Вальгаллу. С первых же минут сюжет становится всего лишь предлогом для того, чтобы соединить кучу эффектных спортивных роликов в фильм в формате 3D. Персонажи тоже отходят на второй план, перебрасываясь туманными и досадно глупыми диалогами. Если бы не эта эко-чепуха, которой одержимы Бодхи (Эдгар Рамирез) и его товарищи, - отличный был бы боевик со спецэффектами. А то очень уж смешно становится, когда сначала показывают, как Бодхи очищает плато от жестянок кока-колы, а через час взрывает к чертям горы, отправляя с камнепадом в карьер тонны металлолома и пластика. Тут одно из двух: то ли над “зелеными” издеваются, то ли Уиммер с Кором и впрямь не заметили, как оплошали. Но было бы преступлением скрыть одно существенное обстоятельство - смотрится эта галиматья на одном дыхании.

«На гребне волны» в прокате с 24 декабря.


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«На гребне волны»: Грабежи во имя природы фотографии
«На гребне волны»: Грабежи во имя природы фотографии
«На гребне волны»: Грабежи во имя природы фотографии
«На гребне волны»: Грабежи во имя природы фотографии
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№ 1
Голос из зала   29.12.2015 - 15:22
... Ну хоть одна более или менее объективная рецензия на голливудскую жвачку. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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