«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

Завораживающее путешествие искалеченного ДиКаприо по американскому северу
«Выживший» - основанная на реальных событиях драма про жизнелюбивого охотника за пушниной, которая в руках Алехандро Гонсалеса Иньярриту превратилась в настоящее сафари: кроме невероятного качества памятных фотографий из этой поездки нечего привезти домой.
1823 год, на северо-западе США, в зоне Луизианской покупки
(огромный кусок земли, приобретенный США у французских колонизаторов в начале XIX века), группа охотников за пушниной попадает под обстрел индейцев племени арикара, уверенных, что янки стырили дочь вождя. Схорониться в деревянной лодке удается лишь каждому четвертому, в том числе - начальнику операции капитану Эндрю Генри (Домнал Глисон
), скальпированному ворчуну Джону Фицджеральду (Том Харди
), а также следопыту Хью Глассу (Леонардо ДиКаприо
) с сыном-индейцем. По пути в защищенный американский форт охотники поэтапно избавляются от плавучих средств, кровью и потом добытой пушнины (за ней планируют вернуться) и раздербаненного в схватке с медведицей Гласса, который по всем признакам должен откинуться с минуты на минуту, но держится назло рекордам, заморозкам и ужасным ранам. Еще меньше поводов умирать у него становится, когда Фицджеральд, оставшийся за солидное вознаграждение проводить товарища в последний путь, убивает его сына и направляет стопы к форту. Туда же вскоре двинется и неубиваемый Гласс.
Перезапустивший «Бердманом
», казалось, не только карьеру Майкла Китона
, но и свою, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту
возвращается - с новым размахом и лишь отчасти - на прежние рельсы: в «Выжившем
» он два с половиной часа водит зрителя по лесам, где случаются то головокружительные перестрелки с индейцами, то медвежьи атаки, то ночевки в лошадином брюхе, пускает заевшей пластинкой реплики про месть, семью и человеческую природу - и вообще очень в себя верит.
Когда за камерой стоит оператор-виртуоз Эммануэль Любецки
, готовый ради красивого кадра упасть в ледяной ручей, за визуальный ряд можно не беспокоиться, хотя только он, судя по всему, Иньярриту и волновал. Съемки на натуре по пять часов в день при натуральном освещении стали настоящим вызовом для промерзшей до костей съемочной группы, а для режиссера работа над «Выжившим» была попыткой прыгнуть выше головы, пока еще есть шанс снять что-то столь трудоемкое (примерно с этими словами он к Любецки и пришел после «Бердмана»).
В основе этого нордического, на пять капель ревизионистского вестерна - одноименный роман Майкла Панке
, описывающий настоящие злоключения Хью Гласса, которые не составляет труда перековать в изматывающий «фильм выживания
» (ярлык «вестерн» нравится Иньярриту, насытившему ленту адреналиновой романтикой фронтира, поверьями коренных американцев и священной триадой хороший-плохой-злой, еще меньше). Внешне - очень реалистичная версия «Великого молчания
», снятая глазами Терренса Малика
, с гипернатурализмом, выдающейся хореографией перестрелок и мучительным перфомансом Ди Каприо, который не столько играет, сколько оказывается во всё более экстремальных предложенных обстоятельствах и просто не успевает оправиться от очередного шока (с такой сольной партией очень ценным оказывается сдержанный профессионализм Харди, Глисона, Поултера
и других артистов). Внутренне - навязчивая притча о бессмысленности мести, чей панчлайн раздается за полчаса до финала, уравнивая нынешнего Иньярриту не с Джармушем
времен другого ревизионистского (экзистенциального) вестерна «Мертвец
», а с давно заговаривающимся Никитой Михалковым
(минус усы, плюс запредельное исполнение).
«Выживший», конечно, вызывает уважение, и на вопрос, получит ли Ди Каприо «Оскар» в этот раз, хочется ответить утвердительно - пусть ему уже дадут, пока один из лучших артистов поколения себя не угробил. Другой вопрос, что вся эта одиссея по местам человеческих несовершенств не только ледяной негатив «Нового света
» Малика, но и абсолютно механистическое сафари - эдакий Парк юрского периода с роботизированными динозаврами. И дыхание захватывает каждые пятнадцать минут, и рыдает на разрыв аорты с идеальным таймингом, но очень быстро драматический узор становится ясен, а переключать скорости и перестраиваться в такой громоздкой конструкции Иньярриту не очень удобно, да и не хочется.
«Выживший
» в прокате с 7 января
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