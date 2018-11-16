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«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

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16 ноября 2018
Завораживающее путешествие искалеченного ДиКаприо по американскому северу

«Выживший» - основанная на реальных событиях драма про жизнелюбивого охотника за пушниной, которая в руках Алехандро Гонсалеса Иньярриту превратилась в настоящее сафари: кроме невероятного качества памятных фотографий из этой поездки нечего привезти домой.

«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

1823 год, на северо-западе США, в зоне Луизианской покупки (огромный кусок земли, приобретенный США у французских колонизаторов в начале XIX века), группа охотников за пушниной попадает под обстрел индейцев племени арикара, уверенных, что янки стырили дочь вождя. Схорониться в деревянной лодке удается лишь каждому четвертому, в том числе - начальнику операции капитану Эндрю Генри (Домнал Глисон), скальпированному ворчуну Джону Фицджеральду (Том Харди), а также следопыту Хью Глассу (Леонардо ДиКаприо) с сыном-индейцем. По пути в защищенный американский форт охотники поэтапно избавляются от плавучих средств, кровью и потом добытой пушнины (за ней планируют вернуться) и раздербаненного в схватке с медведицей Гласса, который по всем признакам должен откинуться с минуты на минуту, но держится назло рекордам, заморозкам и ужасным ранам. Еще меньше поводов умирать у него становится, когда Фицджеральд, оставшийся за солидное вознаграждение проводить товарища в последний путь, убивает его сына и направляет стопы к форту. Туда же вскоре двинется и неубиваемый Гласс.

«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

Перезапустивший «Бердманом», казалось, не только карьеру Майкла Китона, но и свою, режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возвращается - с новым размахом и лишь отчасти - на прежние рельсы: в «Выжившем» он два с половиной часа водит зрителя по лесам, где случаются то головокружительные перестрелки с индейцами, то медвежьи атаки, то ночевки в лошадином брюхе, пускает заевшей пластинкой реплики про месть, семью и человеческую природу - и вообще очень в себя верит.

«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

Когда за камерой стоит оператор-виртуоз Эммануэль Любецки, готовый ради красивого кадра упасть в ледяной ручей, за визуальный ряд можно не беспокоиться, хотя только он, судя по всему, Иньярриту и волновал. Съемки на натуре по пять часов в день при натуральном освещении стали настоящим вызовом для промерзшей до костей съемочной группы, а для режиссера работа над «Выжившим» была попыткой прыгнуть выше головы, пока еще есть шанс снять что-то столь трудоемкое (примерно с этими словами он к Любецки и пришел после «Бердмана»).

«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

В основе этого нордического, на пять капель ревизионистского вестерна - одноименный роман Майкла Панке, описывающий настоящие злоключения Хью Гласса, которые не составляет труда перековать в изматывающий «фильм выживания» (ярлык «вестерн» нравится Иньярриту, насытившему ленту адреналиновой романтикой фронтира, поверьями коренных американцев и священной триадой хороший-плохой-злой, еще меньше). Внешне - очень реалистичная версия «Великого молчания», снятая глазами Терренса Малика, с гипернатурализмом, выдающейся хореографией перестрелок и мучительным перфомансом Ди Каприо, который не столько играет, сколько оказывается во всё более экстремальных предложенных обстоятельствах и просто не успевает оправиться от очередного шока (с такой сольной партией очень ценным оказывается сдержанный профессионализм Харди, Глисона, Поултера и других артистов). Внутренне - навязчивая притча о бессмысленности мести, чей панчлайн раздается за полчаса до финала, уравнивая нынешнего Иньярриту не с Джармушем времен другого ревизионистского (экзистенциального) вестерна «Мертвец», а с давно заговаривающимся Никитой Михалковым (минус усы, плюс запредельное исполнение).

«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот

«Выживший», конечно, вызывает уважение, и на вопрос, получит ли Ди Каприо «Оскар» в этот раз, хочется ответить утвердительно - пусть ему уже дадут, пока один из лучших артистов поколения себя не угробил. Другой вопрос, что вся эта одиссея по местам человеческих несовершенств не только ледяной негатив «Нового света» Малика, но и абсолютно механистическое сафари - эдакий Парк юрского периода с роботизированными динозаврами. И дыхание захватывает каждые пятнадцать минут, и рыдает на разрыв аорты с идеальным таймингом, но очень быстро драматический узор становится ясен, а переключать скорости и перестраиваться в такой громоздкой конструкции Иньярриту не очень удобно, да и не хочется.

«Выживший» в прокате с 7 января



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«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот фотографии
«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот фотографии
«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот фотографии
«Выживший»: Трижды тонул, дважды бывал распорот фотографии
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обсуждение >>
№ 10
sara1867   3.02.2016 - 20:34
... лет 10-12 назад уже был достоин. Или похудевший до скелета Макконахи, впервые в жизни номинированный на золотого дядю, был лучше? Чем? Диетологом? Я уже молчу про разных там теть темного цвета, вроде... читать далее>>
№ 9
Ж.М.   22.01.2016 - 12:39
Конечно, Ди каприччо достоин Оскара, но не в этот раз, а лет через 10-12. читать далее>>
№ 8
Ritik   15.01.2016 - 18:27
Добрый день! Фильм посмотрели с интересом,красота северной природы показана великолепно! Виды пейзажей - потрясают воображение! Сюжет прост - борьба человека с силами природы,играют актеры... читать далее>>
№ 7
Ола (Самара)   13.01.2016 - 10:15
Весь фильм не давала покоя мысль - неужели можно выжить после таких ранений? Одной схватки с медведицей было бы достаточно. читать далее>>
№ 6
OKSANAF   12.01.2016 - 07:49
[quote]№1 Кирилл Евсеев Не обращайте внимания на брюзжание рецензента на портале, где восхищаются фильмами Жоры Крыжовникова. Фильм мастерски сделан и держит в напряжении весь нехилый хронометраж. Такую... читать далее>>
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