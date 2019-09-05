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«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса

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5 сентября 2019
Сталлоне наставляет молодёжь

«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса

В детстве Адонис (Майкл Б. Джордан) много дрался и не вылезал из исправительных учреждений, пока к нему не пришла вдова боксёра Аполло Крида и не сказала, что он - сын прославленного спортсмена. С тех пор его жизнь круто изменилась. Крид-младший поселился в Лос-Анджелесе и устроился на работу в престижную фирму, но подспудно он мечтал выйти на ринг, как и его отец. Однажды Адонис бросил всё и уехал в Филадельфию для того, чтобы разыскать старого друга отца, Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне), и уговорить стать его тренером...

«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса

Рокки является одним из любимых персонажей среднего поколения и для многих стал образцом для подражания, поскольку доказывал своей историей существование «американской мечты». Из нищего парня он стал всемирно известным боксёром, но в душе остался честным и добрым человеком. Сейчас наш любимый герой постарел, его жена умерла ещё до событий шестой части популярной киносерии, а окружающий мир изменился до неузнаваемости. Хотя, как он сам утверждает, люди остались прежними. И именно в этот момент появляется в его жизни Адонис, якобы главный герой картины Райана Куглера «Крид: Наследие Рокки».

На самом-то деле Майкл Б. Джордан здесь выступает лишь в качестве отражения, поскольку все его поступки воспринимаются через призму восприятия и мышления Рокки. Сталлоне присутствует в фильме даже тогда, когда его нет в кадре, и это обстоятельство говорит только в пользу актёра. Да и как мы можем сопереживать Криду, если для него бокс - это психотерапия, а не вся жизнь.

«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса

В какой-то мере Слай отдаёт дань уважения всем тем, кому он обязан своей славой. Прежде всего, Карлу Уэзерсу, воплотившему образ Крида-старшего, и Берджесу Мередиту, чью роль он, по большому счёту, и играет в «Наследии». Актёр, наконец-то, оказался в своей стихии. Ему не нужно больше что-то доказывать, как в своё время в «Оскаре», и он может с высоты возраста мудро и по-житейски подшучивать над собой и персонажем, которому, как и Рэмбо, он обязан всем. И из-за этого у него получилась чуть ли не лучшая роль за всю его карьеру, что не ускользнуло от внимания Голливудской ассоциации иностранной прессы, отметившей получившийся образ «Золотым глобусом».

Впрочем, умалять достоинства Джордана, которому попросту попалась не очень-то выигрышная роль, не стоит. Актёр вместе с Куганом в очередной раз после «Станции «Фрутвейл»» доказал, что способен на более талантливую работу, чем в «Фантастической четвёрке». Кроме того, фильм приятно смотрится благодаря хорошо поставленным боям, неплохой романтической линии с очаровательной Тессой Томпсон и капельке ностальгической грусти, без которой не обходится в наши дни ни один ремейк.


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«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса фотографии
«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса фотографии
«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса фотографии
«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Gregorus   29.01.2016 - 12:00
Фильм оставил приятное впечатление и... прекрасная игра актёров и режиссёрская работа всё на высоком уровне. И вообще - глядя на американское кино, на европейское, кино Азии (только не индийское - индийское... читать далее>>
№ 2
Vadim2 (Москва)   20.01.2016 - 15:47
Фильм сильный, но только благодаря игре Слая. Не будь его фильм бы был никакой. Игра негра не впечатлила, очень слабая. читать далее>>
№ 1
Очень благодарный зритель (Самара)   17.01.2016 - 09:47
Фильм отличный: где-то заставляет улыбнуться, где-то задуматься, где-то сопереживать, где-то смотреть с замиранием сердца... Где-то плакать! Спасибо за фильм! читать далее>>
Всего сообщений: 3
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