«Крид: Наследие Рокки»: Апперкот Адониса

Сталлоне наставляет молодёжь
В детстве Адонис (Майкл Б. Джордан
) много дрался и не вылезал из исправительных учреждений, пока к нему не пришла вдова боксёра Аполло Крида и не сказала, что он - сын прославленного спортсмена. С тех пор его жизнь круто изменилась. Крид-младший поселился в Лос-Анджелесе и устроился на работу в престижную фирму, но подспудно он мечтал выйти на ринг, как и его отец. Однажды Адонис бросил всё и уехал в Филадельфию для того, чтобы разыскать старого друга отца, Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне
), и уговорить стать его тренером...
Рокки
является одним из любимых персонажей среднего поколения и для многих стал образцом для подражания, поскольку доказывал своей историей существование «американской мечты». Из нищего парня он стал всемирно известным боксёром, но в душе остался честным и добрым человеком. Сейчас наш любимый герой постарел, его жена умерла ещё до событий шестой части популярной киносерии, а окружающий мир изменился до неузнаваемости. Хотя, как он сам утверждает, люди остались прежними. И именно в этот момент появляется в его жизни Адонис, якобы главный герой картины Райана Куглера «Крид: Наследие Рокки»
.
На самом-то деле Майкл Б. Джордан
здесь выступает лишь в качестве отражения, поскольку все его поступки воспринимаются через призму восприятия и мышления Рокки. Сталлоне
присутствует в фильме даже тогда, когда его нет в кадре, и это обстоятельство говорит только в пользу актёра. Да и как мы можем сопереживать Криду, если для него бокс - это психотерапия, а не вся жизнь.
В какой-то мере Слай
отдаёт дань уважения всем тем, кому он обязан своей славой. Прежде всего, Карлу Уэзерсу
, воплотившему образ Крида-старшего, и Берджесу Мередиту
, чью роль он, по большому счёту, и играет в «Наследии»
. Актёр, наконец-то, оказался в своей стихии. Ему не нужно больше что-то доказывать, как в своё время в «Оскаре»
, и он может с высоты возраста мудро и по-житейски подшучивать над собой и персонажем, которому, как и Рэмбо
, он обязан всем. И из-за этого у него получилась чуть ли не лучшая роль за всю его карьеру, что не ускользнуло от внимания Голливудской ассоциации иностранной прессы, отметившей получившийся образ «Золотым глобусом»
.
Впрочем, умалять достоинства Джордана
, которому попросту попалась не очень-то выигрышная роль, не стоит. Актёр вместе с Куганом
в очередной раз после «Станции «Фрутвейл»»
доказал, что способен на более талантливую работу, чем в «Фантастической четвёрке»
. Кроме того, фильм приятно смотрится благодаря хорошо поставленным боям, неплохой романтической линии с очаровательной Тессой Томпсон
и капельке ностальгической грусти, без которой не обходится в наши дни ни один ремейк.
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