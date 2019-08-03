Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Джой»: С шваброй только девушки

Спутник телезрителя >>
3 августа 2019
Трагикомичный байопик об изобретательнице

«Джой»: С шваброй только девушки

В детстве Джой любила придумывать и мастерить всякие нужные вещи вроде ошейника для собаки, которым невозможно удавиться. Она мечтает стать известным изобретателем, но годы и быт берут своё. И вот перед нами уже не мечтательница, а разведённая молодая женщина с двумя детьми, живущая в доме-развалюхе вместе с родителями, бабушкой и бывшим мужем. В один из безысходных дней Джой всё же вспомнила о своей мечте и придумала, как можно подзаработать денег. Ей в голову пришла гениальная идея создать самоотжимающуюся швабру, и она бросается в омут патентования и большого бизнеса, из которого можно либо выплыть, либо сгинуть навеки...

«Джой» Дэвида О.Расселла представляет собой трагикомичную вариацию на тему «жизни замечательных людей», выполненную в стиле «мыльных опер» 80-х, которыми из-за постоянной депрессии засматривается мать главной героини. Картина действительно основана на реальных событий, с которыми столкнулась изобретательница и бизнесвумен Джой Мангано на пути к славе и богатству, но режиссёр с иронией смотрит на типичный сюжет об «американской мечте».

«Джой»: С шваброй только девушки

Как обычно, у Расселла подобралась отличная актёрская команда, в которой, разумеется, нашлось место его любимчикам Дженнифер Лоуренс, Роберту Де Ниро и Брэдли Куперу. Но особое место в данной ленте занимают женщины - явно в угоду феминисткой теме. Помимо Лоуренс, здесь можно встретить и маститую старую гвардию в лице Изабеллы Росселлини, Дайан Лэдд и Вирджинии Мэдсен, и телевизионных звёзд Донну Миллс и Сьюзен Луччи, и молодую поросль вроде Элизабет Рём и Даши Поланко. Все они лишь подчёркивают идею, граничащую на грани навязывания, что женщина не обязана сидеть дома и ждать мужа. И для нас это далеко не новость - в наши дни женщины зачастую гораздо сильнее и успешнее, чем мужчины.

Помимо мощного актёрского состава (в фильме также задействован Эдгар Рамирез) и режиссёрской иронии, эта лента ещё примечательна отличным визуальным решением и очаровательными мелодиями Дэнни Элфмена, но всё равно ей не хватает души «Моего парня - психа» и драйва «Афёры по-американски». К тому же, если бы Расселл более критично отнёсся к тематике, то картина могла бы стать настоящим шедевром, а не шуткой, растянутой на два часа.


версия для печати
Поиск по меткам
Американское киноМакс Милиан
персоны
Дрена Де НироРоберт Де НироБрэдли КуперДженнифер ЛоуренсСьюзен ЛуччиДайан ЛэддВирджиния МэдсенЭдгар РамиресДэвид О. РасселлЭлизабет РёмИзабелла РосселлиниДэнни Элфмен
фильмы
Джой

фотографии >>
«Джой»: С шваброй только девушки фотографии
«Джой»: С шваброй только девушки фотографии
«Джой»: С шваброй только девушки фотографии
«Джой»: С шваброй только девушки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Vadim2 (Москва)   26.01.2016 - 20:39
Фильм неплохой, но не понравилось то, что в конце рассказ резко обрывается и скороговоркой говорится о финале истории. Складывается впечатление, что фильм перевалил лимит времени фильма и его постоянно... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александра Стрельченко
2 августа ушла из жизни певица Александра Стрельченко.

День рождения >>

Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Борис Руднев
Андрей Фролов (II)
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Сергей Ярмолюк
Ламбер Вильсон
Долорес Дель Рио
Эванджелин Лилли
Джон С. МакГинли
Гордон Скотт
Марк Стронг
Мартин Шин
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Оленья кожа
комедия
Франция, 2019
Как отмыть миллион
комедия
Канада, 2018
Вельзевул
детектив, фильм ужасов
Мексика, 2017
Гив ми либерти
комедия
США, 2019
Маленькое красное платье
комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Форсаж: Хоббс и Шоу
боевик, детектив, приключения
США, 2019
Добро пожаловать в Рим
комедия
Италия, 2017
Руслан и Людмила: Реальная магия
сказка
Россия, 2019
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен