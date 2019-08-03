«Джой»: С шваброй только девушки

Трагикомичный байопик об изобретательнице
В детстве Джой любила придумывать и мастерить всякие нужные вещи вроде ошейника для собаки, которым невозможно удавиться. Она мечтает стать известным изобретателем, но годы и быт берут своё. И вот перед нами уже не мечтательница, а разведённая молодая женщина с двумя детьми, живущая в доме-развалюхе вместе с родителями, бабушкой и бывшим мужем. В один из безысходных дней Джой всё же вспомнила о своей мечте и придумала, как можно подзаработать денег. Ей в голову пришла гениальная идея создать самоотжимающуюся швабру, и она бросается в омут патентования и большого бизнеса, из которого можно либо выплыть, либо сгинуть навеки...
«Джой» Дэвида О.Расселла
представляет собой трагикомичную вариацию на тему «жизни замечательных людей»
, выполненную в стиле «мыльных опер»
80-х, которыми из-за постоянной депрессии засматривается мать главной героини. Картина действительно основана на реальных событий, с которыми столкнулась изобретательница и бизнесвумен Джой Мангано
на пути к славе и богатству, но режиссёр с иронией смотрит на типичный сюжет об «американской мечте»
.
Как обычно, у Расселла
подобралась отличная актёрская команда, в которой, разумеется, нашлось место его любимчикам Дженнифер Лоуренс
, Роберту Де Ниро
и Брэдли Куперу
. Но особое место в данной ленте занимают женщины - явно в угоду феминисткой теме. Помимо Лоуренс
, здесь можно встретить и маститую старую гвардию в лице Изабеллы Росселлини
, Дайан Лэдд
и Вирджинии Мэдсен
, и телевизионных звёзд Донну Миллс
и Сьюзен Луччи
, и молодую поросль вроде Элизабет Рём
и Даши Поланко
. Все они лишь подчёркивают идею, граничащую на грани навязывания, что женщина не обязана сидеть дома и ждать мужа. И для нас это далеко не новость - в наши дни женщины зачастую гораздо сильнее и успешнее, чем мужчины.
Помимо мощного актёрского состава (в фильме также задействован Эдгар Рамирез
) и режиссёрской иронии, эта лента ещё примечательна отличным визуальным решением и очаровательными мелодиями Дэнни Элфмена
, но всё равно ей не хватает души «Моего парня - психа»
и драйва «Афёры по-американски»
. К тому же, если бы Расселл
более критично отнёсся к тематике, то картина могла бы стать настоящим шедевром, а не шуткой, растянутой на два часа.
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