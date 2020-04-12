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«Статус: свободен». Прости и отпусти

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12 апреля 2020
В отличие от классических мелодрам, к финалу которых два любящих сердца непременно соединяются, вектор событий этой картины направлен в противоположную сторону.

«Статус: свободен». Прости и отпусти

Стендап-комик Никита Колесников (Данила Козловский) рассказывает историю своей любви. Девушку с редким именем Афина (Елизавета Боярская) он склеил прямо во время выступления - увидел со сцены и тотчас предложил переехать к нему. Даже уговаривать не пришлось: пролетела здоровая, как баллистическая ракета, искра, и они тут же стали идеальной парой. Со слов Никиты, разумеется. Как развивались отношения, мы не знаем, эту часть герой пропускает, - но в один день все и кончилось: Афина заявила, что уходит к другому. Реакция рассказчика предсказуема: «Как такое возможно? Другого не существует! Это ты придумала, чтобы сделать мне больно, да я за неделю верну тебя назад, обещаю!»

«Статус: свободен» - лирическая комедия или мелодрама, герой которой учится принимать боль и переосмысляет отношения с избранницей. Тот прискорбный и раздражающий факт, что другой мужчина оказывается лучше, толкает его на сумасбродство, не только потому что он самовлюбленный идиот, просто люди не умеют расставаться, и мысль, что кого-то предпочли тебе, – абсолютно недопустима, любого повергнет в отчаяние.

«Статус: свободен». Прости и отпусти

Самый независимый из всех независимых российских режиссеров Павел Руминов, известный разнообразными художественными экспериментами и владеющий уникальным даром повествования, продолжает беседу со зрителями о том, о чем не очень принято говорить. Его предыдущая лента «Я буду рядом», завоевавшая главный приз «Кинотавра» и ряд других наград, пыталась примирить нас с тем, что в жизни есть место смерти. «Статус: свободен» - еще один психотерапевтический сеанс на тему, что «расставание – маленькая смерть», но почему бы не остаться друзьями?

Руминов, нацелившийся в этот раз на широкую аудиторию (только этим и возможно объяснять доминирование в проекте Данилы Козловского, не только как актера, но и в роли одного из продюсеров), все равно умудрился снять авторский фильм: в нем фирменный руминовский текст, руминовская любимая музыка и музыка собственного сочинения, слова песен тоже его и даже члены семьи - его: сын Милош Руминов играет Никиту Колесникова в детстве, а девушка Руминова, Наталья Анисимова, исполняет роль комичной подружки героя - Вали. К слову, подтянул родню и сам Козловский: на роль мамы привел маму - Надежду Звенигородскую. Очень трогательный, хотя не имеющий отношения к качеству фильма факт (позже мама появится и в фильме «Экипаж», еще одном проекте этого года ведущего российского актера).

«Статус: свободен». Прости и отпусти

Относиться проще к тому, что мир не вращается вокруг тебя, – в этом заключается все содержание и послание фильма, и, к великому сожалению, один только смысл не делает картину Руминова произведением искусства. Хотя и неудачей ее не назовешь, просто ей не достает вкуса и остроумия. Актерский функционал тоже не задействован в полной мере (безупречны только Милош и Наталья), взаимоотношения героев обозначены пунктирно. Какая разница, что за девушка, к кому ушла, почему ушла? Не в этом суть. Все они только образы из головы Никиты Колесникова: идеальная Афина и совершенно стерильный соперник, борец-певец-стоматолог Лёха (Владимир Селезнев).

При таком раскладе фильм должен тащить на себе единолично рассказчик, главный герой, который передает историю, как помнит. Козловский, увы, целиком проваливает комическую часть (поскольку по сценарию он еще и стендапер, неловкость от произнесенных шуток все время лежит на нем), а с мелодрамой худо-бедно, но справляется. Весь фильм он мечется, демонстрируя ярость доминантного самца, потерявшего приоритет, а детские воспоминания и сны, раскрывающие его страхи по Фрейду, дополняют общую клиническую картину. Пройдя весь нелегкий путь от «лайтового мудака» до классного парня, его герой в итоге способен преподать зрителю тот самый урок: жизнь складывается из встреч и потерь, не надо бояться быть другом тому, с кем вы разделяли важные моменты короткой жизни.


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Статус: свободенЯ буду рядом

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«Статус: свободен». Прости и отпусти фотографии
«Статус: свободен». Прости и отпусти фотографии
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обсуждение >>
№ 4
Саквояж (Санкт-Петербург)   30.01.2016 - 20:53
фильм супер мне понравился Даня очень такой смешной. Лиза боярская это просто супер. Все слова запомнились . Особенно "Отключись от меня. Я не аппарат искусственого дыхание. Дыши сам у тебя получиться.... читать далее>>
№ 3
Людмила Ермак   22.01.2016 - 12:38
Ждали с нетерпением премьеру... Ура, наконец-то свершилось! Не дожидаясь вечернего сеанса, помчались почти с утра, заскочив мимоходом на бух.семинар. И вот - кинозал, удобные кресла и большой экран... читать далее>>
№ 2
Pomidorov   21.01.2016 - 12:15
Вот жеж блин-блинский. В Коммерсанте наоборот похвалили стендап номера ГГ. Мол, четко и по делу. Но так же оценили фильм, как неровный. Вот и думаю, смотреть или не смотреть. читать далее>>
№ 1
Саквояж (Санкт-Петербург)   21.01.2016 - 10:22
Классный фильм ! Буду смотреть в субботу ! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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