«Игра на понижение»: Она обвалилась

Известные артисты рассказывают о причинах финансового кризиса 2007-2008
2006 год. Экс-доктор со стеклянным глазом Майкл Бьюрри (Кристиан Бейл
) не умеет шутить, ходит босиком, барабанит ударные партии из металл-песен и месяцами не общается с коллегами, зато хорош как инвестиционный менеджер. Не выходя из кабинета, где он может держать осаду месяцами, Бьюрри обнаруживает, что надежный, как скала, ипотечный рынок на самом деле переполнен низкокачественными кредитами и скоро рухнет. Странноватому аналитику никто не верит, а он начинает обходить банки, покупая дефолтные свопы на ипотечные облигации (иными словами, он страхует банки от невыплаты розданных кредитов, доплачивая проценты, пока ипотечный рынок растет, но, как только тот обвалится, гораздо большие суммы потекут в обратную сторону). Волк с Уолл-стрит Джаред Веннетт (Райан Гослинг
) узнает об этом, решает тоже подсуетиться и случайно выходит на хедж-фонд раздражающего еврея Марка Баума (Стив Карелл
), который во всем видит корысть и гниль, а потому с радостью хватается за факт, что экономика — надувательство, банки — облажались, а все люди — дураки. Дальше та же схема: покупка свопов и ожидание краха.
Бьюрри, Веннетт и Баум не единственные сообразительные герои этой саги об исчезнувших долларах, но нет смысла подробно пересказывать сюжет фильма, с купюрами переносящего на экран нон-фикшн роман Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы»
, описывающего, что случилось с американской и мировой экономиками в 2007-2008 году.
До 2009 года Майкл Льюис гордился, что его документальные романы не могут экранизировать, зато исправно платят деньги за право на такую возможность. Потом все пошло наперекосяк: сняли «Невидимая сторону
», а Беннетт Миллер щелкнул задачку посложнее: «Человек, который изменил все
» состоял на треть из цифр, на треть — из бейсбола, на треть — из актерских бенефисов (Питт
и Хилл
). В 2015 настала пора экономического бестселлера «Большая игра на понижение», который, верил Льюис, точно никогда не экранизируют — больно уж заковырист и некиногеничен первоисточник. И оказался прав, с той лишь разницей, что фильм все-таки сделали.
Режиссер полудюжины комедий (в том числе — дилогии «Телеведущий
») Адам МакКей
взялся доступно разъяснить аудитории кинотеатров, как сытое и даже жирное благополучие росло на мыльном пузыре. Для этого в кадре возникают то Марго Робби
в пенной ванне, то Селена Гомез
за покерным столом, на пальцах объясняющие очередной термин, когда снова загружать зрителя титрами уже неприлично, а закадровый голос самовлюбленного Веннетта, который разок даже смотрит в объектив, руша «четвертую стену», начинает утомлять. Камера при этом неистово трясется, симулируя документальность и демонстративно уходя в расфокус раз в час.
пытается одновременно усидеть на нескольких стульях — и соблюсти достоверность (но Стива Айсмана, например, зачем-то переименовывают в Марка Баума), и быть доступной (большую часть фильма занимает разъяснение происходящего), и развлечь (удачные остроты вспыхивают в монотонном повествовании с приятной частотой). Все заигрывание со зрителем — сокращение дистанции и демонстрация важности: это и вас касается, не доверяйте Уолл-стрит и не берите кредиты, которые не сможете отдать (это может поспособствовать обрушению экономики, если вам это вдруг не приходило в голову). Эдакий обучающий фильм, двухчасовой пересказ специализированной книги в формате мельтешащих картинок с «человеком потребляющим» и говорящими головами — как телевизионное документальное кино, но игровое и с хорошими артистами, которые либо увлекаются сольными партиями, либо попросту теряются.
Примечательно, что наградной сезон картины сводится к многочисленным номинациям, но не к наградам: бенефисы Бейла, снимавшегося отдельно от всей группы и самым первым, загорелого Гослинга, взвинченного Каррелла и смурного усталого Питта не компенсируют отсутствие не то что целостности, а внятного ядра фильма. «Человек, который изменил все» Миллера при узкой специфике не был лентой сугубо про бейсбол и как тот изменился. «Игра на понижение» — напротив, прямолинейный фильм про кризис, гнилую экономическую систему Уолл-стрит и не только, а также про человеческую глупость, чья необъятность соревнуется со вселенной (и это на фоне гораздо более изобретательного «Волка с Уолл-стрит
», который демонстрировал космический размах финансистской алчности). Режиссерские навыки МакКея вырываются на свободу лишь в одной сцене: когда два загорелых качка (Макс Гринфилд
и Билли Магнуссен
) под отдаленное звучание Crazy Gnarls Barkley
хвастаются, как раздают кредиты без гарантий на возврат, а уже через пару дней их с радостью перекупают крупные банки. Следом в кадр врывается грудь стриптизерши, у которой по две такие ипотеки на дом (а самих домиков — пять шутк и квартира впридачу).
Все это забавно — комедийная пыльца Маккею удалась, как и еще кое-что: он снял фильм, который идеально соответствует синопсису и практически не выходит за его пределы. Эдакая «объяснительная журналистика», какой мог стать цикл статей про кризис Майкла Льюиса, превратившийся в итоге в книжку, а потом — в телевизионный драматический ликбез, попавший за счет четырех громких имен на большой экран. Впрочем, с тем же успехом Питт, Гослинг, Бейл и Карелл могли просто прочитать книгу по ролям.
