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«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде

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28 декабря 2019
Завершение трилогии о пушистом мастере боевых искусств

«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде

Мастер кунг-фу панда По (Михаил Галустян) наслаждается жизнью и купается в лучах славы вместе с «Неистовой пятёркой». Неожиданно Мастер Шифу объявляет, что По предстоит стать наставником для новой команды и продолжить их обучение. В это же время из небытия возвращается як по имени Кай, который с помощью нефритового медальона намерен победить всех мастеров кунг-фу, а главной его целью становится, конечно же, По. Ситуация осложняется еще и тем, что в Долине Мира объявляется биологический отец Воина Дракона - Ли Шань, чему совсем не рад приёмный отец панды, господин Пин, отправившийся в Тайную деревню панд вместе с воссоединившимися родственниками.

«Кунг-фу Панда 3» - заключительная, судя по всему, часть трилогии о панде, ставшей героем Китая. И вроде бы всё в ней чудесно: изумительная графика, запоминающееся музыкальное сопровождение (Ханс Зиммер снова постарался на славу), забавные шутки, внутренняя философия. Однако как у панды есть чёрные пятна, так и у мультфильма есть огрехи.

«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде

И главный недостаток - антагонист. Если в предыдущих частях злодеи были реальными из плоти и крови, то для третьего мультфильма создатели выбрали то ли живого, то ли мёртвого яка-качка Кая, которому удалось выбраться из мира духов. Он охотится за энергией «ци», которой обладают воины кунг-фу. Вся так называемая эпичность и жестокость этого персонажа - заслуга музыкальной темы: инструментальной версии с восточными нотками композиции I'm so sorry группы Imagine Dragons. Сам по себе Кай - лишь тень на фоне предыдущих злодеев. Никто из встречающихся на пути героев яка не узнаёт, а грязные дела он вершит руками нефритовых животных, которыми становятся все, кто пытается ему противостоять.

Однако столкновение с очередным злодеем - не главное в этом мультфильме: на первый план выходят философские вопросы и семейные отношения. Панда выступает олицетворением современной молодёжи, которая не знает, кто она есть такая и зачем нужна этой планете. По - эдакий 20-летний кидалт, но в то же время сталкивающийся с кризисом самоопределения. И Мастер Шифу, как мастер Йода, учит юного падавана По пользоваться энергией «ци» (как Силой в «Звёздных войнах»), постоянно напоминая ему, как важно быть самим собой, а не стараться подражать кому-то. Этому же принципу следует По, обучая кунг-фу армию родственников-панд, каждая из которых индивидуальна.

«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде

Что касается комедийной составляющей, то последняя часть франшизы не только не обделяет зрителей традиционными шутками о глуповатости, прожорливости и неуклюжести панд, но и наносит двойной удар по чувству юмора, вводя в сюжет отца По, Ли Шаня, который по своей комичности чуть ли не превосходит знаменитого сына. Наличие двух отцов, один из которых к тому же ревнивый гусь, помогает панде повзрослеть и осознать, как важны крепкие семейные узы и что стоит за его званием «Воин дракона».


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«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде фотографии
«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде фотографии
«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде фотографии
«Кунг-фу Панда 3»: Черный пояс по еде фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Р.Н.   31.01.2016 - 19:02
Прикольный мульт. Но почему не указаны наши актёры из озвучки? читать далее>>
№ 1
Dr. Grey   29.01.2016 - 16:51
Аааа....так Кай, оказывается, як! :) Спасибо, что объяснили. Я 31 января пойду в кино на этот фильм, но всё не мог понять, кто это - то ли буйвол, то ли тапир, то ли лось, то ли козерог. Оказывается,... читать далее>>
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