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«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

Спутник телезрителя >>
20 сентября 2021
Российский ромком про нестандартный способ найти свою любовь

«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

Дашу (Наталия Медведева) – махнувшую на себя обеими руками 30-летнюю трудоголичку в бабушкином свитере – бросил парень (Дмитрий Богдан). Вместо него в квартире у героини тут же поселился сосед-бабник (Никита Панфилов), которого с ружьем наперевес разыскивает по всему дому «рогатый» муж (Ян Цапник). Поглядев на Дашины страдания, сосед, к слову, модный фотограф, берется за ее преображение. Тем более, что девушке скоро на свидание: дойдя до дна отчаяния и интернета, она нашла способ вернуть парня. Для этого, как советует некая гуру отношений (Ольга Тумайкина) на своем видео-канале, нужно за месяц сходить на 30 свиданий. Постепенно преображаясь из серой мышки в роковую красотку, Даша встречается с неудачниками и чудиками всех мастей. И долго не замечает, что ее счастье всегда было буквально за соседней дверью.

«30 свиданий»: смотреть фильм онлайн

Чтобы понять масштаб трагедии фильма «30 свиданий», достаточно сказать, что одним из трех десятков случайных знакомых героини становится владелец боулинга в исполнении Никиты Джигурды. Король эпатажа врывается в кадр с привычным горловым рычанием и в кожаных штанах – они, как показывает камера несколькими убедительными крупными планами, актеру кое-где жмут.

«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

Среди прочих претендентов на сердце Даши – милиционер-алкаш Гарика Харламова и продюсер в исполнении Данилы Якушева. Последний, которого после роли в «Горько!» Жоры Крыжовникова окрестили «русским Гослингом», здесь щеголяет в БДСМ-наряде. Подобными комедийными клише картина не просто полна, из них она практически состоит. Истеричка (Ирина Гринева), офисный планктон (Сергей Аброскин), бандит – кого только не встретишь на этом празднике жизни. Под навязчивый аккомпанемент закадрового голоса рассказчика Александра Реввы, картонные герои попадают в не менее картонные ситуации пошловатой комедии положений, исход которой можно угадать с первой ноты. Предсказуемость, конечно, не порок, в отличие от дурного вкуса.

И дело не столько в самой истории (сценарий вполне тянет на среднего уровня добротный ромком), сколько в сквозящем с экрана неуважении к зрителю. И картинка вроде пестрая и дорогая – из модного офиса в модный клуб, оттуда – в фотостудию или стильно обставленную квартиру, и шутка за шуткой, и лица сплошь родные да любимые. В этом-то и проблема: «набить» кадр узнаваемыми лицами, стильными интерьерами и КВНовскими скетчами кажется создателям вполне достаточным для того, чтобы заманить публику в кинотеатры.

«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

О том, чтобы сделать фильм хоть сколько-нибудь более глубоким, речи не идет. Хотя сам жанр, взять хотя бы классические зарубежные (да и советские) примеры, вовсе не предполагает столь прямолинейного, слащавого и оттого неубедительного развития событий. Каждой твари по паре, и свадьба в конце. Даже российское кино за последние годы шагнуло за пределы такой комедии, какой предстают «30 свиданий» - чистый жанр здесь терпит поражение и доказывает свою несостоятельность, а хорошие актеры, которых здесь каждый второй, если не первый, маются в рамках несмешных текстов, плоских образов и необходимости просто напросто «поторговать» лицом. Даже упомянутый закадровый голос Александра Реввы, прозванный аж Купидоном, – здесь не какое-то высшее существо, подводящее итог и выводящее мораль, а всего лишь невидимый персонаж, зачем-то повторяющий вслух все происходящее на экране. Зато еще одно имя, которое красиво смотрится в титрах.


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обсуждение >>
№ 6
Сусуватари   9.02.2016 - 23:47
Да ладно, откуда столько раздражения? Нормальная комедия, без алкогольного юмора, которым теперь пестрят нынешние российские, с позволения сказать, комедии. Да, не шедевр, не Феллини и не Тарковский. А... читать далее>>
№ 5
Любовь24   9.02.2016 - 11:49
Очень правильная рецензия. Фильм=дурной вкус+пошлость! Мы покинули зал через 30 минут после начала фильма. Я не знала куда деваться от стыда за актеров, особенно за Гриневу. Грустно, что такое, с позволения... читать далее>>
№ 4
Сочинитель   7.02.2016 - 18:19
... ... Чуть не умер после прочитанного... то ли от смеха, то ли от горести... читать далее>>
№ 3
Катер (Москва)   6.02.2016 - 00:19
Любовь Ивановна, то, что вам понравился плохой фильм, не делает вас автоматически глупой женщиной, не стоит так комплексовать и обвинять авторов и портал сразу в продажности. Какие конкуренты? Сара Джессика... читать далее>>
№ 2
Иван Склянкин (Москва)   5.02.2016 - 16:35
Я называю это "бомбануло" ... читать далее>>
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«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде фотографии
«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде фотографии
«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде фотографии
«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде фотографии
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