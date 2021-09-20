«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

Российский ромком про нестандартный способ найти свою любовь
Дашу (Наталия Медведева
) – махнувшую на себя обеими руками 30-летнюю трудоголичку в бабушкином свитере – бросил парень (Дмитрий Богдан
). Вместо него в квартире у героини тут же поселился сосед-бабник (Никита Панфилов
), которого с ружьем наперевес разыскивает по всему дому «рогатый» муж (Ян Цапник
). Поглядев на Дашины страдания, сосед, к слову, модный фотограф, берется за ее преображение. Тем более, что девушке скоро на свидание: дойдя до дна отчаяния и интернета, она нашла способ вернуть парня. Для этого, как советует некая гуру отношений (Ольга Тумайкина
) на своем видео-канале, нужно за месяц сходить на 30 свиданий. Постепенно преображаясь из серой мышки в роковую красотку, Даша встречается с неудачниками и чудиками всех мастей. И долго не замечает, что ее счастье всегда было буквально за соседней дверью.
«30 свиданий»: смотреть фильм онлайн
Чтобы понять масштаб трагедии фильма «30 свиданий
», достаточно сказать, что одним из трех десятков случайных знакомых героини становится владелец боулинга в исполнении Никиты Джигурды
. Король эпатажа врывается в кадр с привычным горловым рычанием и в кожаных штанах – они, как показывает камера несколькими убедительными крупными планами, актеру кое-где жмут.
Среди прочих претендентов на сердце Даши – милиционер-алкаш Гарика Харламова
и продюсер в исполнении Данилы Якушева
. Последний, которого после роли в «Горько!
» Жоры Крыжовникова окрестили «русским Гослингом
», здесь щеголяет в БДСМ-наряде. Подобными комедийными клише картина не просто полна, из них она практически состоит. Истеричка (Ирина Гринева
), офисный планктон (Сергей Аброскин
), бандит – кого только не встретишь на этом празднике жизни. Под навязчивый аккомпанемент закадрового голоса рассказчика Александра Реввы
, картонные герои попадают в не менее картонные ситуации пошловатой комедии положений, исход которой можно угадать с первой ноты. Предсказуемость, конечно, не порок, в отличие от дурного вкуса.
И дело не столько в самой истории (сценарий вполне тянет на среднего уровня добротный ромком), сколько в сквозящем с экрана неуважении к зрителю. И картинка вроде пестрая и дорогая – из модного офиса в модный клуб, оттуда – в фотостудию или стильно обставленную квартиру, и шутка за шуткой, и лица сплошь родные да любимые. В этом-то и проблема: «набить» кадр узнаваемыми лицами, стильными интерьерами и КВНовскими скетчами кажется создателям вполне достаточным для того, чтобы заманить публику в кинотеатры.
О том, чтобы сделать фильм хоть сколько-нибудь более глубоким, речи не идет. Хотя сам жанр, взять хотя бы классические зарубежные (да и советские) примеры, вовсе не предполагает столь прямолинейного, слащавого и оттого неубедительного развития событий. Каждой твари по паре, и свадьба в конце. Даже российское кино за последние годы шагнуло за пределы такой комедии, какой предстают «30 свиданий» - чистый жанр здесь терпит поражение и доказывает свою несостоятельность, а хорошие актеры, которых здесь каждый второй, если не первый, маются в рамках несмешных текстов, плоских образов и необходимости просто напросто «поторговать» лицом. Даже упомянутый закадровый голос Александра Реввы, прозванный аж Купидоном, – здесь не какое-то высшее существо, подводящее итог и выводящее мораль, а всего лишь невидимый персонаж, зачем-то повторяющий вслух все происходящее на экране. Зато еще одно имя, которое красиво смотрится в титрах.
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