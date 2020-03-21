«Римские свидания»: Поворот не туда

Ромком без секса в большом городе
Недавно пережившая развод Мэгги (Сара Джессика Паркер
) на пару с дочерью Саммер (Рози Дэй
) приезжает в солнечную Италию, чтобы отвлечься от житейских проблем и удержать чадо от необдуманных поступков. «Совершенно случайно» соседом американок оказывается Лука (Рауль Бова
) - давняя любовь Мэгги. Лука до сих пор живёт с мамой Кармен (Клаудия Кардинале
), которая, по его словам, сошла с ума и только и ждёт удобного случая, чтобы сбежать в Рим. Так случается, что желание вырваться из-под опеки родственников объединяет девочку-подростка и беспокойную старушку, и они угоняют красный кабриолет, заставляя Мэгги и Луку отправиться за ними в погоню.
Через полторы недели перед влюблёнными парочками, женатыми и не очень, встанет вопрос - куда сводить вторую половинку на День святого Валентина? И тут итальянская кинокомпания Ambi Pictures услужливо подсовывает всем романтикам, предпочитающим экстремальным свиданиям походы в кино, ромком со звездой «Секса в большом городе»
в главной роли. Да и слоган «Флирт, любовь и секс в Вечном городе!»
зазывает пуще Кэрри Брэдшоу и Алекса Белли
на постере. Однако, как это часто бывает, под красивой обёрткой скрывается совершенно вялый, не первой свежести букет, главная задача которого - не принести радость влюблённому человеку, а продать себя подороже.
«Римские свидания»
- дебютный англоязычный фильм трёхкратного лауреата Берлинского кинофестиваля, шведки Эллы Лемхаген
, - эдакое роуд-муви, все герои которого едут в Рим, причём вся комедийность картины исходит только от персонажей Дэй и Кардинале. Романтичным фильм безуспешно пытаются сделать Паркер и Бова, теряющиеся на фоне бабули и подростка. Никакого «секса» и «Вечного города», обещанных слоганом, зритель не увидит, да и любви, как таковой, в ленте очень мало.
Авторы пытались сделать приятно всем: чтобы ушёл довольным и стар, и млад, и человек среднего возраста, и представитель секс-меньшинств, - но настоящие чувства получилось передать только у престарелой Кармен, да и у той любовь, хранившаяся более полувека, граничит со старческим маразмом. Саммер, изначально позиционировавшаяся как Джульетта, разлучённая со своим Ромео, быстро отказывается от возлюбленного, а Мэгги с Лукой, напротив, слишком скоро возобновляют отношения. Ни одна из параллельных сюжетных линий не выглядит законченной и проработанной от начала до конца. Создатели фильма сделали пару мазков, которых недостаточно для рождения полноценного полотна.
Фильм, в названии которого есть упоминание города, как бы намекает на наличие приятных глазу видов, однако всё, что зрителю показывают в Риме - это пара улочек, церковь (изнутри) и зал суда. Поскольку большую часть ленты персонажи проводят в дороге, можно было бы надеяться хотя бы на придорожные пейзажи, однако они тоже совсем не запоминаются и уж тем более не захватывают дух.
Получилась бедная визуально картина без хорошего музыкального сопровождения и внятного сюжета, на которую можно сходить со второй половинкой, если в ваши планы входит немедленное расставание непосредственно во время сеанса, хотя бы потому, что смотреть на стареющую Сару Джессику Паркер - удовольствие весьма сомнительное.
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