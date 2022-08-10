«Затмение»: Страх съедает разум

Итан Хоук на грани нервного срыва и в окружении сатанистов
1990 год. В полицейское управление приходит с повинной Джон Грей (Дэвид Денсик
), которого родная дочь Анджела (Эмма Уотсон
) обвинила в изнасиловании. Он ничего не отрицает, но клянётся, что ничего не помнит об этом. В ходе расследования детектив Брюс Киннер (Итан Хоук
) обратился за помощью к реверсивному психологу Кеннету Рейнсу (Дэвид Тьюлис
). С помощью гипноза они выясняют, что девушка стала жертвой сатанинского обряда, в котором принимало участие много людей. Так частный случай обернулся общенациональной трагедией, и город окутал панический страх. Тем временем Киннера начинают преследовать. Ему постоянно названивает кто-то по ночам, а на улице его не покидает ощущение, что за ним кто-то наблюдает...
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«Затмение» Алехандро Аменабара
Как и ожидалось, «Затмение» Алехандро Аменабара
— это не только возвращение известного испанского режиссёра к истокам (его полнометражным дебютом является триллер «Дипломная работа»
), но и очередная его кинообманка в духе «Других»
. Постановщик старательно скрывает от нас суть происходящего, хотя практически в самом начале один из персонажей буквально проговорил тот самый твист, что ожидал зрителя ближе к финалу. Так что внимательный зритель лишь усмехнётся, когда услышит «истину»
.
К сожалению, от прежнего мастерства Аменабара
мало что осталось — его остатки можно лицезреть лишь в бодром зачине. Картина напичкана всеми возможными клише, а режиссёр скачет от одного жанра к другому, как белка по деревьям, словно так и не решил, что же он снимает: мелодраму, детектив, триллер или ужастик. А может это и вовсе экзистенциальная драма? Из-за этого логика повествования теряется, а все персонажи оставляют после себя размытое пятно, кроме главного героя, находящегося из-за расследования непонятных и пугающих событий на грани безумия. Даже Анджела в исполнении Эммы Уотсон
не вызывает никаких эмоций, хотя именно она должна была держать на себе всё внимание. Но ни Аменабару
, ни Уотсон
не хватило желания, таланта и терпения для того, чтобы привнести в этот персонаж уникальность и неповторимость. А потому всё очарование твиста разбивается в пух и прах, и зритель как был равнодушен к происходящему, так и остаётся.
Впрочем, есть и пара неплохих моментов. В частности, порадовали операторская работа Дэниэла Аранио
и тревожные нотки в музыке Роке Баньоса
. И, конечно же, вытягивает на себе весь съехавший на нет сюжет Итан Хоук
, который в последние годы очень комфортно чувствует себя в пугающих жанрах.
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