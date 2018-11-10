«Дэдпул»: Хорошо смеется тот, кто смеется бессмертным

Райан Рейнольдс как супергопник нашего времени
Джип, переворачиваясь и подпрыгивая, железным комом несется по эстакаде, пока внутри в рапиде беснуется говорливый наемник Дэдпул (Райан Рейнольдс
). В правой руке - пистолет, в левой - штаны одного из бандитов, кто-то вылетел через лобовуху, на заднем сидении подпрыгивает глянцевый журнал с улыбающимся Рейнольдсом на обложке, тут же - изображение Зеленого фонаря
(тоже Рейнольдс). Вступительные титры гласят, что в фильме будет CGI-персонаж, скептичный подросток, злодей, еще куча людей, а сценаристы - вообще классные парни.
Затем голос за кадром (снова Рейнольдс) скажет, что-то мы ребята забежали вперед, давайте с начала: и весь экран займет обтянутая джинсами мужская попа (не Рейнольдс), к хозяину которой приходит живущий по свэгу Уэйд Уилсон (Рейнольдс) в пальто с меховым воротником, зарабатывающий драками, убийствами и разнокалиберными разборками. Эта разборка - мелкая: попа в джинсах пристает к девочке, а та немного против. Помахав перед носом у зрителя беспардонным чувством юмора, Уилсон пойдет в любимый бар, обменяется за стойкой парой острот с уставшим генералом стаканов Уэзелом (ТиДжей Миллер) и втрескается в проститутку мечты Ванессу (Морена Баккарин
), с которой они будут убедительно меряться тяжелым детством. Периодически возвращаясь к перестрелке на мосту, заботливый рассказчик поведает о любви, сексе и раке всего у Уэйда Уилсона, а также об эксперименте, который переродил его в Дэдпула. Про негодяя (злобный доктор Аякс с лицом Эда Скрейна
) тоже не забудут, хотя «Дэдпул
» - это история любви: даже когда кажется, что это шутка, фильм сочится любовью - к жизни.
Уэйд Уилсон - что до диагноза, что после участия в военном эксперименте - образцовый мудак и гедонист, готовый взять от жизни все (а все - это выпивка в любимом барчике, торнадо драк и ураган секса - по праздникам и без). На пути между ним и девизом Sprite встает сначала рак большинства органов, потом - Аякс, но - с бесконтрольными шутками и членовредительством - Дэдпул их преодолевает. Разухабистая экранизация комикса про одного из самых известных антигероев, бессмертного шизофреника, знающего, что он внутри комикса, вдруг оказалась драмой про это: про тяжелые болезни, после известий о которых люди замыкаются, опускают руки, отталкивают близких. Даже среди промо-роликов фильма несколько - социальных, посвященных диагностике рака груди и яичек своими руками («Дружище, потрогай себя сегодня ночью
»).
Сценаристы «Добро пожаловать в Zомбиленд
» Риз
и Верник
, работая над «Дэдпулом» совместно с Райаном Рейнолдсом, который был одержим этим персонажем 11 лет и напросился на аналогичную роль в «Люди Икс. Начало. Росомаха
», общественно полезный заряд замаскировали виртуозно: под старым-добрым ультранасилием с маркером «18+» и поп-культурными шутками про то, о чем не схохмит ни Железный человек, ни тем более Капитан Америка. От неудачных кульбитов в карьере Рейнолдса (парочка острот про провального «Зеленого фонаря») до формальной принадлежности «Дэдпула» к вселенной «Людей Икс
» («Я внутрь не пойду, а то зрители решат, что студии не хватило денег позвать кого-то из основного состава
», - отказывается он от приглашения в особняк профессора Ксавье).
«Дэдпул» чувствует себя в лиге «комиксов для взрослых» - наряду с лентами «Пипец
» и «Kingsman. Секретная служба
» - не первой скрипкой, но вполне комфортно, а дебютанту Тиму Миллеру
удалось зайти на территорию Мэттью Вона
без детского восторга провального сиквела
Kick ass. У кинематографической версии Дэдпула нет шизофрении, и в фильме не звучит словосочетание «Оружие Х» (программа, подарившая миру модернизированных Росомаху, Саблезубого и ряд других быстро регенерирующих персонажей с плохим характером), зато есть главная фишка - разрушение «четвертой стены», когда говорливый наемник обращается к зрителю (аналогичный трюк Дэдпул проворачивает и в компьютерных играх по мотивам). В комиксах он еще путешествовал по другим вымышленным мирам, истребляя супергероев и популярных литературных персонажей. Когда-нибудь до этого могут дойти и в киноверсии, но пока «Дэдпул» вместе с остальной супергероикой лишь в начале пути.
Миллер, Риз, Верник и Рейнолдс, помимо наведения концентрированного угара (в этом месте принято писать, мол, видно, что люди получали удовольствие во время съемок), льют воду на мельницу менее стерильного и «универсального» кино, для которого PG-13, фан-сервис и мерчендайз выходят на первый план (увы, синонимом такого подхода стала киновселенная Marvel). Льют неспешно, камерно и без самонадеянных заявок на сиквел. Оно и правильно: «Пипец 2» без Вона уже совсем не получился, сиквел «Kingsman», который уже будут снимать по самостоятельному сценарию (в основу первого лег комикс Марка Миллара), может стать кризисным проектом режиссера. Не факт, что у Дэдпула в нынешних условиях запас прочности сильно больше.
«Дэдпул
» в прокате с 11 февраля
.
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