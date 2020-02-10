«Ставка на любовь»: А ты азартен, Парамоша!

Режиссерский дебют Артёма Михалкова про карты, дружбу и армянскую диаспору в США
«Семёрка пик» - обаятельный официант Давид (Ованес Азоян
) - готовится сделать предложение «Даме червей» - дочери полковника ДПС Анне (Катерина Шпица
) - наперекор желанию её родителей. Друг неудачливого «жениха» Костя (Андрей Бурковский
) в перерывах между игрой в онлайн-покер работает в автосалоне, поэтому просит Давида устроить тест-драйв красной «Феррари» для жены местного криминального авторитета Руслана Сухумского (Андрей Смоляков
). И всё бы ничего, вот только водитель из официанта оказывается так себе, и дорогущая тачка падает в реку. Теперь у друзей есть лишь несколько дней, чтобы вернуть Сухумскому деньги за машину, и тут как нельзя кстати подворачивается покерный турнир в Лас-Вегасе, участвовать в котором будет Давид, а не Костя, поскольку паспорт последнего пошёл ко дну вместе с автомобилем.
«Ставка на любовь»
- режиссёрский дебют Артёма Михалкова
, сына известного российского режиссёра и обладателя премии «Оскар» Никиты Михалкова
. Новоявленный постановщик ставит во главу угла узнаваемых персонажей современной медиасреды и простенькую историю о маленьком, но гордом армянском парне, роль которого исполнил не известный в России актёр Ованес Азоян.
Сюжет первой половины фильма построен на череде совпадений, в результате которых все ключевые герои оказываются связанными одной нитью. Ход довольно типичный для комедий, особенно когда большинство ситуаций, в которые попадают персонажи, притянуты за уши. Набор клише, стереотипов, фактических ошибок (только победитель покерного турнира получает деньги) и всевозможных штампов мог бы сделать эту ленту отличной пародией, однако смех вызывает только герой Александра Реввы
- великий покерный комбинатор, согласившийся посодействовать Давиду и Косте на пути к выигрышу в международном турнире.
Картина построена на условностях, которых можно было бы избежать, будь сценарий более проработанным: это и невозможность просто вернуть обратно уже заплаченные Сухумским деньги, и нежелание уточнить, какой именно паспорт Кости утонул - заграничный или российский (а, скорее всего, именно второй), и многое другое. В сравнении с другими комедийными «шедеврами» российской индустрии фильм смотрится довольно неплохо, если напрочь отключить логику. Здесь нет того, что обычно так раздражает зрителя: «шуток за 300» и примелькавшихся персон, которые ранее веселили публику со сцены известной телепередачи: все КВНщики (Бурковский, Ревва, Хрусталёв
), задействованные в фильме, не выбиваются из общего стиля картины и не пытаются «сально» пошутить.
Любовная линия заметно проигрывает так называемому бромансу между персонажами Бурковского и Азояна, что выводит на первый план тему крепкой дружбы, а не любви, как указано в названии. Сам покер занимает фактически минут 20 от полутора часов экранного времени, поэтому лента, прежде всего, рассказывает о человеческих отношениях, а не об азартных играх. Возможно, именно этого азарта и не хватило создателям картины для того, чтобы получить в итоге добротную романтическую комедию.