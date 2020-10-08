«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Три легенды в поисках золота

Хоркина, Попов, Карелин и Олимпийские игры в Сиднее
Юная, подающая надежды гимнастка Света (Кристина Асмус
) очень хочет попасть в Олимпийскую сборную и, хотя сильно скучает по семье, почти не выходит из гимнастического зала. Пловец Александр (Евгений Пронин
) находится на пике карьеры и не хочет даже думать о женитьбе - это нарушит его тренировочный график подготовки к Олимпиаде. Другой Александр, непобедимый борец (Сергей Бондарчук-мл.
), получил травму и должен пропустить Олимпиаду, но не может - он нужен команде и Родине.
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»: смотреть фильм онлайн бесплатно
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
» - биографический экшн, состоящий из трёх новелл, посвящённых легендам советского и российского спорта, многократным олимпийским чемпионам: Светлане Хоркиной, Александру Попову и Александру Карелину
. Истории объединяет тема преодоления и познания себя, и хотя сюжеты не пересекаются, их финальное соединение происходит в первый год нового тысячелетия - во время Олимпиады в Сиднее.
Стилистика фильма напоминает рекламный ролик дорогого, красивого и мощного автомобиля: яркие краски, ритмичная и слегка назойливая музыка и сфокусированность на основном герое так, что всё остальное отходит даже не на задний план, а расплывается и становится мягким, безликим, однообразным фоном. У каждого персонажа есть "команда поддержки", то есть близкий человек. В новелле о Хоркиной это мама (Виктория Толстоганова
), многократно являющая растерянно-счастливое лицо на одинаковых крупных планах. В новелле о Попове - его девушка (Дарья Екамасова
), по сюжету и сама отличная пловчиха, но мы ничего не узнаем о ней, кроме одной черты - невероятной преданности Александру. В новелле о Карелине это растерянный журналист (Егор Корешков
). Дружба с уравновешенным спортсменом спасёт его семью от развода. Если Хоркина и Петров похожи в своём фанатичном отказе от близких ради высшего спортивного мастерства, то Карелин выступает в фильме мудрецом, познавшим дзен и мировую гармонию. Он по умолчанию прекрасный семьянин, да и команда ему как родная.
Время действия новелл охватывает 90-е годы прошлого века, но всей тогдашней обстановке в России внимания в фильме не уделяется. Он занят переживаниями и исключительной работой героев, идущих на всех парах к великой цели. Не говорится также и о том, что в 2000-м году, кроме Олимпиады в Сиднее, произошло еще одно немаловажное событие: сменилась власть в стране, и через три года после описываемых в фильме событий бесплатные детские спортивные школы были лишены финансирования и очень быстро разрушились - выжили лишь единичные. А ведь именно эти школы и секции воспитали Светлану Хоркину (Белгород), Александра Попова (Свердловск), Александра Карелина (Новосибирск) и ещё сотни наших великих спортсменов, тысячи не столь великих и миллионы - просто здоровых людей. Сегодня спорт стал привилегией состоятельных людей, и абстрактным «рабочему и медсестре» непросто пристроить дочурку в спортивную секцию (чего не пришлось делать родителям Хоркиной). Из-за отсутствия массового спорта страдает не только здоровье россиян, но и спорт высоких достижений, потерявший естественную человеческую базу.
В новелле о Карелине мы увидим эту тень спортивной школы в виде фотогалереи портретов её лучших борцов, висящих на стене. Для Карелина верность не пустой звук, он навсегда остался учеником единственного тренера, Виктора Кузнецова (Сергей Сосновский
). Интересно, что именно его история, несмотря на общий философский подход, кажется самой драматичной. Все спортивные состязания в фильме смонтированы плотно, как великолепный экшн, - а борьба, в отличие от гимнастики и плавания, контактный вид спорта, в котором противостояние чувствуется очень ярко. В поединках Карелина художественные кадры так ловко смонтированы с хроникой, что подмена почти незаметна. Они смотрятся как единое захватывающее зрелище.
От олимпийских спортивных состязаний, показанных в фильме, буквально перехватывает дух, ведь у всех трёх персонажей выступления в Сиднее были непростыми. Мы снова и снова болеем за наших, гордимся ими, ставшими немного ближе, гордимся страной. Замечательно, что среди нас есть такие исключительные люди, наши герои. Но кое-что можем сделать и мы сами. Например, зарядку. А ребёнка записать-таки в спортивную секцию. Ведь наши достижения, здоровье и личные победы, как и победы всей страны - исключительно в наших руках.
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