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«Пятница»: Дорогие мои москвичи

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18 декабря 2019
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«Пятница»: Дорогие мои москвичи

Бизнесмен Михаил Бондарь (Данила Козловский) - владелец, скажем так, не преуспевающей обувной фирмы, испытывающий давление со стороны излишне строгой матери. Это не мешает ему гонять по Москве на дорогих автомобилях наперегонки с друзьями и тратить деньги, ввязываясь в невероятные пари. В результате одного из таких споров герою приходится на одну ночь стать официантом в некоем модном клубе, принадлежащем приятелю Михаила. За смену необходимо заработать десять тысяч чаевых – в противном случае Бондарь, по условиям пари, распрощается с машиной. Именно в эту ночь клуб празднует четвертый день рождения, так что клиентов хоть отбавляй – от бывшего психотерапевта Михаила (Павел Деревянко) до матери-одиночки (Катерина Шпица), на полтора часа сбежавшей от чада. Проблема в том, что Бондарь самоуверен и нагл, что, разумеется, отнюдь не облегчает процесс получения чаевых.

«Пятница»: Дорогие мои москвичи

«Пятница» - проект Евгения Шелякина, которого многие зрители запомнили благодаря вышедшей в прошлом году дебютной комедии «Ч/Б». Как и в случае с предыдущим фильмом, Шелякин не только занимался постановкой новой ленты, но и принимал участие в работе над ее сценарием. «Пятнице», кажется, очень хочется быть непохожей на прочие отечественные комедии, и местами ей это удается. Во-первых, это не ромком, хотя без романтики в финале, конечно, не обходится. Среди посетителей клуба удивительным образом обнаруживаются узнаваемые персонажи, а не картонные фигурки, позаимствованные из других «смешных» российских картин. Особенно повезло сотрудникам маленькой турфирмы во главе с Вадимом Равильевичем (Ян Цапник). Повезло во всех смыслах - корпоратив компании совпал с днем рождения заведения, к тому же сценаристы «Пятницы» оттянулись на главбухе и рядовых работниках туриндустрии по полной. Это, пожалуй, самая жизненная линия во всем фильме – и заодно самая саркастичная.

«Пятница»: Дорогие мои москвичи

С другой стороны, на привычные для комедий грабли авторы «Пятницы» все-таки наступили. Москва в фильме – никогда не спящий город-праздник, ослепляющий неоном и фейерверками - понятно же, что снять картину с позитивным посылом на фоне реальной столицы не так-то просто. Многие персонажи соответствуют месту обитания: непонятно, кем, скажем, работает героиня Шпицы – или она живет в неплохой квартире где-то в центре на алименты? Впрочем, и сам Бондарь, и его приятели тоже существуют будто бы в вакууме: Шпица хотя бы стремится вернуться домой к ребенку, эти же сталкиваются исключительно с проблемами, которые сами для себя и придумали.

«Пятница»: Дорогие мои москвичи

У «Пятницы» есть еще одно свойство, приятное или раздражающее – это решать каждому конкретному зрителю. Фильм Шелякина старается развлекать аудиторию каждую секунду и всеми доступными способами. Он грохочет и искрится, от саундтрека можно оглохнуть, а от монтажа человека со слабым вестибулярным аппаратом может укачать. Лента, видимо, создавалась с единственной целью: не давать зрителю отвлечься от экрана ни на минуту. В этом шуме и мельтешении тонут и забавные персонажи, и действительно смешные реплики. Наверно, именно такой эффект и должен производить фильм, рассказывающий о том, как москвичи в пятницу уходят в отрыв. Штука в том, что сама картина получилась похожей на убойную вечеринку: в процессе вроде бы весело, но потом ощущается усталость, да еще голова побаливает.


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