«Мистер Холмс»: Эмоционально, Ватсон!

Драма пожилого Шерлока Холмса в поисках утраченного
Англия, 1947 год. Очень пожилой джентльмен (Иэн МакКеллен
) возвращается из короткой поездки по Японии и привозит с собой загадочную шкатулку. Он живёт в старинном кирпичном доме на берегу моря, с домохозяйкой (Лора Линни
) и её сынишкой (Мило Паркер
). У дома растёт красивый сад, в саду стоит пасека – он разводит пчёл. Пожилого джентльмена зовут Шерлок Холмс. Он нетороплив и трагичен, как и положено одинокому старику. У Холмса осталось только одно, самое последнее неудачное дело, которое не дает покоя вот уже тридцать лет. Дело о даме в сером, тоскующей о нерожденных детях и готовой убить себя или мужа. Беда в том, что старый Шерлок не помнит деталей. Не помнит даже причины, побудившей его после той неудачи отправить себя в изгнание. У него нет информации, нет логики, есть только боль и чувство вины.
«Мистер Холмс
» стоит особняком от многочисленных стройных рядов киношной шерлокианы. Ведь главная черта ее героя – способность разгадывать загадки, а загадка всегда устремлена вперёд, за ней скрывается будущее. Но «Мистер Холмс» не смотрит в будущее. Он оглядывается в многослойное прошлое, отделяя себя как личность от персонажа, описанного в книгах и показанного в фильмах. Он ищет ответ на самый сложный вопрос: что остается от сказки потом? Потом, когда её уже рассказали, и ещё раз - после «потом», когда жизнь прожита, друзья и родные похоронены, а блестящий ум начинает сдавать, обнажая сначала крошечные, а потом крупные провалы в памяти. Чёрные дыры, в которых так легко и страшно исчезнуть.
В последнее время на больших и малых экранах стали регулярно появляться фильмы, в которых фигурирует старость («Р.Э.Д.
», «Отель Мэриголд
», «Крид: Наследие Рокки
», «Любовь
» и другие). Оказывается, жизнь есть и после тридцати, и после сорока - и даже после восьмидесяти человека всё ещё одолевают проклятые вопросы о том, зачем все это, если мы не вечны. Состарившийся Шерлок Холмс пытается вспомнить последнее дело, давно решённое, закрытое и достойно описанное уважительным пером доктора Ватсона. Что же с ним было не так? Его логика была тогда безупречной, однако принятое решение стало фатальной ошибкой. Выходит, что идеальный ум ничтожен перед загадкой жизни, уму необходима помощь чуткого сердца. Выходит, даже лелеемое одиночество, - ставшее и платой за острый ум, и жертвой дедуктивному методу, и наказанием, - можно и нужно с кем-то разделить. Выходит, есть другая, главная правда, перед которой все умствования - простая ложь. Эта правда постепенно является мистеру Холмсу в разговорах с его юным другом и во снах.
Фильм закономерно сосредоточен на фигуре заглавного героя – сэр Иэн МакКеллен не играет, он им живёт. И на этот раз лицо гениального Шерлока Холмса озаряют не только блестящие идеи. Мы видим сложную и тонкую палитру его чувств, под стать неярким и несомненным красотам английской природы. Образная система фильма проста и дуальна: Холмс едет с Запада (ум) на Восток (сердце) в надежде найти лекарство для памяти, а на самом деле ищет связь, не позволяющую распасться единству личности. Встречается мужское (Холмс) и женское (Дама в сером); старость (Холмс) и юность (мальчик). Внутренний и внешний конфликты меняются местами, «зеркалят»: размышления о деле Дамы перетекают в поиск внутренней гармонии и налаживание отношений с домохозяйкой и её мальчиком. Дама в сером – его собственная одинокая душа, потерявшая самое важное. Чувства, мешающие и потому спрятанные в годы его расцвета, в старости проявляются и берут свое. Загадку можно решить, только открыв их, – и тогда фраза «время собирать камни» перестаёт быть пустой метафорой и наполняется мощью всепроникающей жизни.
Пожилой джентльмен привёз в коробке японский саженец колючего ясеня - лекарство от забывчивости. Саженец был выкопан на пепелище Нагасаки, на месте трагедии, которую невозможно забыть. Месте, которое абсолютно лишено жизни и в котором жизнь напоминает о себе. Когда слабеет ум, ему помогает память сердца, привязанность, доброта, отзывчивость и сострадание. Последняя загадка мистера Шерлока Холмса о смерти и боли разрешается нежнейшей мелодрамой о любви – той, в которой уже нет страсти, но которая «никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».
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