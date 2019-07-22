Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила

Спутник телезрителя >>
22 июля 2019
Подростковый боевик с щепоткой ревизионизма по мотивам мифа о схватке Сета и Гора

«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила

Бог-добряк Осирис (Брайа Браун), царствующий над Египтом, собирается передать власть славному, но легкомысленному сыну Гору (Николай Костер-Вальдау), благодарные граждане заполоняют площадь в день коронации, на причудливых колесницах слетаются боги - от Хатор (Элоди Юнг) до Тота (Чедвик Боузман), с неба сыпятся лепестки, надрываются трубы. Из пустыни является и дядя Гора, Сет (Джерард Батлер), с ходу шутит, дарит ему рог, а потом устраивает дворцовый переворот, убив брата Осириса и ослепив племянника. В Египте наступает смута, высокая плата перекрывает беднякам путь к загробному бессмертию, а новоявленный правитель идет войной на всех непокорных богов с мечтой о тотальном господстве - над подлунным и потусторонним мирами. Остановить тиранию Сета и посмертную сегрегацию по классовому признаку может только запершийся в компании вина ослепленный Гор, а поможет ему простой смертный - невероятно удачливый атеист Бек (Брентон Туэйтс), чья возлюбленная (Кортни Итон) очень верит в поверженного бога. Ради нее, убиенной стрелой вероломного архитектора (Руфус Сьюэлл), юноша и впутывается в войну богов - Гор дает предвыборное обещание воскресить красавицу.

«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила

Новый фильм амбициозного постановщика Алекса Пройаса, возникший после неудачи с экранизацией «Потерянного Рая» Мильтона, уже по описанию выдает ахиллесову пятку: в эпическом боевике про разборки богов (схватка Гора и Сета в одной из версий мифа длилась восемьдесят лет) всепобеждающая сила любви затмевает все сторонние идеи сценаристов Мэтта Сазама и Берка ШарплессаДракула»). Коронация напоминает назначение на пост в крупной фирме второй половины XX века, психология отношений - оттуда же, как и пафосные диалоги, не достигающие спасительных высот патетики эпической. «Боги Египта» застревают на полпути между упрощенной подростковой адаптацией («Геракл: Начало легенды») и дизайнерским переосмыслением в духе Тарсема СинхаВойна Богов: Бессмертные»), хотя в первом ряду ассоциаций у зрителей, скорее, будут дилогия «Битва титанов» и «Гнев титанов», «300 спартанцев», «Помпеи», «Трансформеры», и «Звездные войны», откуда в ленту про земли возле Нила перекочевала не только обида сына на отца, но и похожий на световой меч посох Ра (Джеффри Раш).

«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила

Ревизионизм Пройаса и дуэта сценаристов, не слишком удачно переделавших в прошлом году сюжет о Дракуле, разбивается даже не столько о прокатные амбиции - ради привлечения подростков любовную линию педалируют на одной ноте весь фильм, - сколько о как таковую сложность материала. Древнеегипетские мифы и сейчас, как водится, выглядят более оригинальными, чем все блокбастеры вместе взятые (например, Исида зачала Гора в образе соколицы от уже бездыханного тела Осириса). Явно не золотая кровь и механические доспехи способны дать им новое прочтение. Тем печальнее, что Пройас, в общем-то, мог.

«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила

Родившийся в Египте австралийский режиссер с греческими корнями прославился в 90-е сразу двумя культовыми фильмами. На съемках «Ворона» погиб Брэндон Ли; «Темный город», созвучный с «Матрицей», вышел меж тем на год раньше и затерялся в исполинском культе последней. Затем были не самые удачные 2000-е с неплохим сай-фаем «Я, робот» и фильмом-катастрофой «Знамение», сменившиеся семилетнем молчанием. Пройас не мог запустить ни один проект, «Потерянный Рай» сожрал Апофис, режиссер взялся за «Богов Египта» и не преуспел, хотя внутри этой безжизненной пирамиды с изощренными ловушками много занятных иероглифов: воссоединение режиссера с Руфусом Сьюэллом, сыгравшим главную роль в «Темном городе», одноглазый Костер-Вальдау, похожий на героя линейки игр Metall Gear Solid Солида Снейка, двести человек из съемочной группы последнего «Безумного Макса» (Кортни Итон играла одну из жен Нессмертного Джо), а также Брюс Спенс в роли Верховного судьи Загробного мира - настоящий ветеран франшизы, наравне с Мэлом Гибсоном.

Металлическая пирамида, проскрежетав два часа не взлетела, - у Пройаса так и не случилось головокружительного прыжка в высшую лигу, чего он, кажется, заслуживает, но не может подтвердить уже много лет, отчего послевкусие «Богов Египта» - больше искренняя досада, чем злость на режиссерскую неудачу.


версия для печати
Ссылки по теме
Следите за новостями зарубежных сериалов и масскульта в нашем паблике Geek edition

Статьи:
Не въезжай, убьет! Шесть австралийских режиссеров наших дней

Рецензии:
«Звездные войны: Пробуждение силы»: Не ржавеют лазерные мечи
«Дракула»: Хмуриться не надо, Влад
«300 спартанцев. Расцвет империи»
«Безумный Макс: Дорога ярости»
«Геракл: Начало легенды»
«Помпеи»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповБлокбастер
персоны
Джерард БатлерЧедвик БоузманБрайан БраунКортни ИтонНиколай Костер-ВалдауДжеффри РашБрюс СпенсРуфус СьюэллБрентон ТуэйтсЭлоди Юнг
фильмы
Боги Египта

фотографии >>
«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила фотографии
«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила фотографии
«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила фотографии
«Боги Египта»: Звездные войны на берегах Нила фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Tedium Vitae   28.02.2016 - 20:14
Осириса играет Брайан Браун, а Брюс Спенс главного судью в загробном мире. читать далее>>
kino-teatr.ru:
Ваша правда, исправили.
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Денис Кмит
21 июля ушёл из жизни актёр Денис Кмит.
Августин Милованов
19 июля ушёл из жизни актёр Августин Милованов.
Валентина Зимняя
17 июля ушла из жизни актриса Валентина Зимняя.

День рождения >>

Олег Газманов
Юрий Лазарев
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Карлыгаш Мухамеджанова
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Геннадий Храпунков
Селена Гомес
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
Дэвид Спейд
Теренс Стэмп
Луиза Флетчер
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Бойцовский клуб
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, Германия, 1999
Приключения Реми
драма, экранизация
Франция, 2018
Белоснежка. Сказка для взрослых
комедия, экранизация
Бельгия, Франция, 2019
Видок: Охотник на призраков
драма, криминальный фильм
Франция, 2018
Офелия
драма, исторический фильм, мелодрама
Великобритания, США, 2018
Робот 2.0
научная фантастика, триллер
Индия, 2018
До скорой встречи
драма, мелодрама
США, Румыния, Великобритания, Россия, 2019
Материнский инстинкт
драма, триллер
Бельгия, Франция, 2018
Мой друг робот
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Бельгия, 2016
Некромант
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
Австралия, 2018
Обворожительная планета
фарс
Россия, 2018
Паваротти
биография, музыкальный фильм
Великобритания, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен