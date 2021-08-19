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«8 лучших свиданий»: Спасибо, что живой

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19 августа 2021
Как найти нового мужа своей жене. Инструкция по применению

«8 лучших свиданий»: Спасибо, что живой

Никита Соколов (Владимир Зеленский) — успешный владелец новенькой ветеринарной клиники и хороший (как ему кажется) семьянин — случайно узнаёт о том, что смертельно болен: жить ему осталось от силы месяца два. Взяв в напарники верного шофёра (Евгений Кошевой), он отправляется на поиски нового мужа для жены Маши (Вера Брежнева), чтобы было на кого оставить «несчастную вдову» с двумя детьми. Наконец, после долгих поисков, его выбор падает на пожарного Илью (Владимир Епифанцев), которого Никита тут же подселяет в гостевой домик, чтобы тот ближе познакомился с будущей семьёй. Однако герой не учёл, что в результате путаницы диагноз ему поставили неверный, и он совершенно здоров. А Илья, тем временем, прочно обосновался в доме Соколовых и съезжать не собирается, а это значит, что Никите вновь придётся добиваться расположения любимой, чтобы вернуться в семью.

«8 лучших свиданий»: Спасибо, что живой

«8 лучших свиданий» — третий фильм о нескончаемых свиданиях, вышедший следом за лентами «8 первых свиданий» и «8 новых свиданий». Ко всем картинам руку приложил Марюс Вайсберг: над первой частью он работал как креативный продюсер, а над последующими — как режиссёр. Главный герой остался тем же, зато изменилась его жена: на смену киношной Веры (Оксана Акиньшина) пришла Вера настоящая, тем самым добавив остроты соревнованию между мужчинами, поскольку не секрет, что бывшая солистка «ВИА Гры» уже не первый год считается секс-символом и объектом мужских грёз на всём постсоветском пространстве. Владимир Епифанцев же оказался неожиданно органичным в комедийной роли и точно попал в предлагаемого персонажа, который знает, когда мускулы продемонстрировать, а когда — дарить цветочки и дифирамбы распевать аки средневековый трубадур.

«8 лучших свиданий»: Спасибо, что живой

Несмотря на скромный хронометраж, создаётся впечатление, что фильм длится вечно — час за часом. Если первая половина, снабжённая чёрным юмором по поводу скорой смерти главного героя и его неловких попыток заставить жену полюбить нового мужа, — смотрится на одном дыхании, то вторая - резко дает по тормозам, и сюжет начинает развиваться с минимальной скоростью. Зато в ней возникают шуточки про «факи», которые не только выглядят забавно, но и добавляют какой-то детской непосредственности и инфантильности борьбе двух мужчин за сердце женщины. Однако слишком затянутая пред-финальная часть вполне может усыпить зрителя и оставить после себя неприятное послевкусие: складывается впечатление, будто от фильма отделили финал и прицепили еще один вагон - в котором совершенно не было необходимости. Сюжетных нестыковок и вызывающих вопросы поворотов в ленте тоже хватает (СПОЙЛЕР: как героя Владимира Епифанцева могли взять на работу пожарным, если он несколько раз попадал в психушку и его там уже считают за своего?), но на общем фоне они смотрятся лишь как очередная попытка пошутить.

«8 лучших свиданий»: Спасибо, что живой

Красивая картинка, комичные диалоги и нетривиальный сюжет — всё это на месте. Авторы попытались донести до зрителей очень правильную мысль о том, что семья — важнее всего на свете, даже если ты сутками пропадаешь на работе для того, чтобы её прокормить. Проще говоря, если не уделять должного внимания родным людям, это будет делать кто-то другой. Нельзя не упомянуть суету и скандалы вокруг персоны Владимира Зеленского, которые создают вокруг картины сомнительный флер, однако это ничуть не портит впечатления от фильма. Для тех, кто сомневался: никакой политики в «8 лучших свиданиях» нет и не предполагалось, а решать, платить или не платить за просмотр, каждый должен сам. В целом, у Вайсберга получилась приятная романтическая комедия для одноразового просмотра или, если перематывать, — даже для многоразового.


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обсуждение >>
№ 24
Крэг Хэк (Минск)   21.04.2016 - 00:06
Вполне удачный фильм. Не такой смешной, как первые две части (мне самой веселой показалась вторая), но посмеяться тоже есть где. И сама идея выбрать мужа своей жене - оригинальна и смотрится с интересом.... читать далее>>
№ 23
Matricaria16   26.03.2016 - 12:12
Согласна с Вами! Очень хороший фильм, по крайней мере есть несколько запоминающихся сюжетов. ... читать далее>>
№ 22
Matricaria16   18.03.2016 - 18:36
Согласна на 100% с Slava-griz. я нисколько не пожалела о времени, проведенном за просмотром этого фильма. ... читать далее>>
№ 21
Matricaria16   18.03.2016 - 18:32
Очень понравился фильм "8 лучших свиданий". Зеленский там просто чудо! читать далее>>
№ 20
Ирэн Адамс   11.03.2016 - 16:44
... У,смотрите-ка,прорезались.Кто бы говорил--сами запретили 100500 фильмов и сериалов из России,назвали Быстрицкую,Дружинину,Талызину,Чурсину УГРОЗОЙ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ!И тут не могли не вставить свои... читать далее>>
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