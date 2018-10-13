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«Зверополис»: Фигушки, я плотоядная!

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13 октября 2018
Утопический нео-нуар про радость жизни без гендерных и расовых стереотипов

«Зверополис»: Фигушки, я плотоядная!

Зайка Джуди (Джиннифер Гудвин) с детства спит и видит, как станет первой представительницей вида в полицейском подразделении и не будет ютиться с сотнями братьев и сестер на родительской ферме, продавая чернику, морковку и прочие артефакты сельского хозяйства. Мечта сбывается: Джуди с отличием оканчивает полицейскую академию и получает направление в Зверополис - утопический город, где животные - и хищники, и травоядные, и большие, и маленькие - живут вместе. Не то чтобы мирно, но без пещерных зверств. На прощание папаша снабжает дочурку противолисным спреем: многовековая конфронтация лопоухих и рыжих сохраняет позиции и в XXI веке - по большей части, в головах.

В мегаполисе Джуди понимает, что утопия - громко сказано: никто на улице не обнимается, каждый погружен в свои мысли, а в отделении полиции ей вообще не рады (вынужденная уступка начальству и программе больших возможностей для всех). Шеф Буйволсон (Идрис Эльба) рассылает крупногабаритных подчиненных на важные задания, а зайчихе, которую еле видно за столом, достается опасная миссия по выписке штрафов за парковку. Между тем пышущим брутальностью стражам порядка оказывается не по клыкам и копытам дело о пропаже чертовой дюжины хищников - от белого медведя до выдры, - и, разумеется, выйти на след удается лишь юной ушастой выскочке. Не без помощи хитроумного лиса Ника Уайлда (Джейсон Бэйтман), уже долгие годы промышляющего на улицах Зверополиса остапбендеровскими методами (за Кису - милый, но сварливый фенек). Дело о пропавших зверях знакомит Джуди с темной стороной города - землероечной мафией, уличными жуликами, торгующими пиратскими дисками, и прочими теневыми схемами, опутавшими блестящий, как модный девайс, Зверополис. Истинная опасность же скрывается, конечно, не в стереотипах (читай - когтях и клыках), а в головах униженных и оскорбленных.

«Зверополис»: Фигушки, я плотоядная!

У режиссерского трио Ховард-Мур-Буш получился плюшевый нео-нуар, где сходство с мягкой игрушкой оказывается не минусом, а плюсом: под маской диснеевской «радости для всех» засела не только разбавленная стилистика образцовых фильмов 70-х (по одной из версий - лучшего десятилетия в истории кинематографа), но и актуальная история про вред стереотипов - в отношении ли женщин, или «другого вида», за который отдуваются хищники, традиционно демонизируемые травоядными. Помимо дуэта наива и матерости от нео-нуара «Зверополису» досталась ненавязчивая критика власть предержащих и социальная - в довесок. Когда испуганные горожане в первобытном страхе начинают отодвигаться в метро от тигра с планшетом, это выглядит очень по-людски. Хотя все равно - через розовое стекло забавного.

В общем фейерверке от полезного нравоучения легко отвлечься: симпатичных и остроумных гэгов в «Зверополисе» с избытком, есть и уместные цитаты из «Крестного отца» и сериала «Во все тяжкие», а симпатичных персонажей - от упитанного гепарда-пончикоеда Бенджамина Когтяузера (Нэйт Торренс) до крайне нерасторопного ленивца (Николай Дроздов), выдающих водительские права, - хватит на целый супермаркет мерчендайза. Важнее, впрочем, не диснеевский лоск и остроты, а, кажется, впервые демонстрируемая без чрезмерного иносказания современность (пускай и минимальная порция).

«Зверополис»: Фигушки, я плотоядная!

Почти десяток сценаристов (среди которых - Дэн Фогельман, создатель пересмешнического сериала «Галавант» и автор адаптации «Рапунцель») сочинили не только пестрый мир, где хомяки перемещаются по трубкам, эмблема Apple заменена надкушенной морковкой, поп-икона Газелле говорит голосом Шакиры, а у слонов свое кафе-мороженное - с исполинским эскимо по 15 баксов за штуку. «Зверополис» вполне себе модель космополитической детской утопии (в оригинале мультфильм называется Zootopia), где все конфликты на почве стереотипов в большом городе подсвечиваются особенно ярко. Незадолго до развязки картину чуть смазывает выведенная, казалось, из эксплуатации схема, когда герой признает промежуточную победу поражением и уходит «в отставку» (не слишком нафталиновый пример - «Геркулес»), но финальный концерт развешивает все диско-шары по своим местам: в конце концов, это просто очень полезный и ладный мультфильм о пользе беспристрастности и извилистых путях к воплощению мечты.

«Зверополис» в прокате с 3 марта.



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