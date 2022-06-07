«Дивергент, глава 3: За стеной» // Границы ключ переломлен пополам

Претенциозный блокбастер, жертвующий экшном ради сложности сюжета
Подростковая антиутопия про Чикаго, некогда разделенный на фракции по чертам характера (Отречение, Эрудиция, Бесстрашие, Искренность и Дружелюбие), продолжается и после свержения диктата Джанин (Кейт Уинслет
), главы Эрудитов. Главные персонажи франшизы Трис (Шэйлин Вудли
) и Тобиас (Тео Джеймс
) наблюдают за построением нового общества. Отныне его возглавляет бывший лидер повстанцев, боровшихся с системой фракций, Эвелин (Наоми Уоттс
), мать Тобиаса. Новое правительство спешно закрывает выход за стену, отделяющую Чикаго от внешнего мира, а над старыми противниками начинаются показательные процессы, неизбежно завершающиеся публичными казнями. Трис видит, что Эвелин всего лишь строит очередную диктатуру взамен старой, так что решает убежать за стену вместе с Тобиасом, подругами Кристиной (Зои Кравец
) и Тори (Мэгги Кью
) и спасенным от расстрела братом Калебом (Энсел Эльгорт
). К беглецам присоединяется вездесущий хитрец Питер (Майлз Теллер
). Вскоре персонажам предстоит убедиться, что и мир за стеной тоже далеко не так безгрешен, как они надеялись.
Если первые две
части серии были построены как антифашистское высказывание, осуждающее кастовость и дискриминацию определенных групп людей, то «За стеной» вводит дополнительные политические сюжеты. Поставленный режиссером кинокомикса «РЭД
» и предыдущей главы
линейки Робертом Швентке
, третий «Дивергент
» обращается к тематике революционного террора. Ужас перед новым насилием работает как ушат холодной воды, приготовленной для распаленных началом франшизы зрителей.
Настроение разочарования пронизывает сюжет фильма, сближая его с публицистикой родоначальника идеологии консерватизма Эдмунда Бёрка
, реагировавшего на последствия Французской революции. Демонический повстанец Мэттью (Билл Скарсгард
) легко перевоплощается в жестокого бойца на страже нового порядка. Его образ, хоть и тематически восходит к юным народным милиционерам послереволюционной России, визуально копирует стиль правых скинхедов, известный кинолюбителям по фильмам «Скины
» или «Американская история X
». Пессимизма в «Дивергенте» становится еще больше, когда оказывается, что и за стеной нет спокойного справедливого мира. Ощущение тотального предательства выстраивает настроение, резко контрастирующее с боевым запалом первых частей.
Ради ввода многочисленных политических тональностей во франшизу сюжет «За стеной» резко усложнен. Например, вне Чикаго оказывается сразу несколько групп людей, также находящихся друг с другом в непростых отношениях. Чтоб дать зрителю шанс уследить за историей, создатели фильма вынужденно жертвуют экшном и правилом «крючка», столь важными для генезиса современного блокбастера. Это правило означало простоту истории, которая может зацепить зрителя коротким описанием, исчерпывающим основную композицию. В новом «Дивергенте» объяснить принципы взаимодействия групп персонажей весьма сложно.
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«Дивергент, глава 3: За стеной» Роберта Швентке
Таким образом, третья, предпоследняя, часть франшизы неизбежно становится промежуточной. Создатели, очевидно, готовят для аудитории более сложное сообщение, нежели можно было предположить по первым двум лентам. Однако упаковать его в блокбастер будет нелегко. Есть вероятность, что часть аудитории заскучает и не станет стремиться к просмотру финальной части, которая и должна расставить все по местам.
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