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«Дивергент, глава 3: За стеной» // Границы ключ переломлен пополам

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7 июня 2022
Претенциозный блокбастер, жертвующий экшном ради сложности сюжета

«Дивергент, глава 3: За стеной» // Границы ключ переломлен пополам

Подростковая антиутопия про Чикаго, некогда разделенный на фракции по чертам характера (Отречение, Эрудиция, Бесстрашие, Искренность и Дружелюбие), продолжается и после свержения диктата Джанин (Кейт Уинслет), главы Эрудитов. Главные персонажи франшизы Трис (Шэйлин Вудли) и Тобиас (Тео Джеймс) наблюдают за построением нового общества. Отныне его возглавляет бывший лидер повстанцев, боровшихся с системой фракций, Эвелин (Наоми Уоттс), мать Тобиаса. Новое правительство спешно закрывает выход за стену, отделяющую Чикаго от внешнего мира, а над старыми противниками начинаются показательные процессы, неизбежно завершающиеся публичными казнями. Трис видит, что Эвелин всего лишь строит очередную диктатуру взамен старой, так что решает убежать за стену вместе с Тобиасом, подругами Кристиной (Зои Кравец) и Тори (Мэгги Кью) и спасенным от расстрела братом Калебом (Энсел Эльгорт). К беглецам присоединяется вездесущий хитрец Питер (Майлз Теллер). Вскоре персонажам предстоит убедиться, что и мир за стеной тоже далеко не так безгрешен, как они надеялись.

«Дивергент, глава 3: За стеной» // Границы ключ переломлен пополам

Если первые две части серии были построены как антифашистское высказывание, осуждающее кастовость и дискриминацию определенных групп людей, то «За стеной» вводит дополнительные политические сюжеты. Поставленный режиссером кинокомикса «РЭД» и предыдущей главы линейки Робертом Швентке, третий «Дивергент» обращается к тематике революционного террора. Ужас перед новым насилием работает как ушат холодной воды, приготовленной для распаленных началом франшизы зрителей.

Настроение разочарования пронизывает сюжет фильма, сближая его с публицистикой родоначальника идеологии консерватизма Эдмунда Бёрка, реагировавшего на последствия Французской революции. Демонический повстанец Мэттью (Билл Скарсгард) легко перевоплощается в жестокого бойца на страже нового порядка. Его образ, хоть и тематически восходит к юным народным милиционерам послереволюционной России, визуально копирует стиль правых скинхедов, известный кинолюбителям по фильмам «Скины» или «Американская история X». Пессимизма в «Дивергенте» становится еще больше, когда оказывается, что и за стеной нет спокойного справедливого мира. Ощущение тотального предательства выстраивает настроение, резко контрастирующее с боевым запалом первых частей.

«Дивергент, глава 3: За стеной» // Границы ключ переломлен пополам

Ради ввода многочисленных политических тональностей во франшизу сюжет «За стеной» резко усложнен. Например, вне Чикаго оказывается сразу несколько групп людей, также находящихся друг с другом в непростых отношениях. Чтоб дать зрителю шанс уследить за историей, создатели фильма вынужденно жертвуют экшном и правилом «крючка», столь важными для генезиса современного блокбастера. Это правило означало простоту истории, которая может зацепить зрителя коротким описанием, исчерпывающим основную композицию. В новом «Дивергенте» объяснить принципы взаимодействия групп персонажей весьма сложно.

Смотреть онлайн «Дивергент, глава 3: За стеной» Роберта Швентке

Таким образом, третья, предпоследняя, часть франшизы неизбежно становится промежуточной. Создатели, очевидно, готовят для аудитории более сложное сообщение, нежели можно было предположить по первым двум лентам. Однако упаковать его в блокбастер будет нелегко. Есть вероятность, что часть аудитории заскучает и не станет стремиться к просмотру финальной части, которая и должна расставить все по местам.


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обсуждение >>
№ 14
sara1867   15.03.2016 - 22:42
... Было бы на чем развиваться. Сравнили тоже - "Войну и мир" и это счастье. Да еще и с уже озвученной концовкой. Почитать что ли больше нечего? А, ну да, уже ведь полчеловечества прочло ей... читать далее>>
№ 13
Dr. Grey   14.03.2016 - 16:07
Финальный фильм будет называться "Асцендент". Выйдет, кажется, 9 июня 2017. До 7 марта 2016 мне казалось, что "Асцендент" - это будет какой-то новый персонаж, который окажется сильнее... читать далее>>
№ 12
Dr. Grey   14.03.2016 - 16:01
... Да нет, я не учёный, чтобы соломку подстилать.:))) Да и не верю я в такое всевластие генетики (читай - "евгеники"). Фильм "Гаттака", кстати, хоть и 80-х годов, но уже в то... читать далее>>
№ 11
Хельга В   14.03.2016 - 15:00
... Ну, чтение еще никому никогда не вредило. А для общего развития даже полезно. Есть, конечно, люди, которые и "Войну и мир" только в кино видели. А что, все просто, посмотрел на экран и читать... читать далее>>
№ 10
sara1867   14.03.2016 - 14:51
Как добрая Хельга, прям не знаю, как ниже раскланяться. Вот так вот сразу и выложила концовочку. Вы не из того анекдота, который про "А убийца - лысый мужик" Ну прям умница, что еще сказать.... читать далее>>
Всего сообщений: 12
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