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«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья

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22 февраля 2019
Комедия про разрушительную силу семьи

«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья

Мелкий авантюрист Олег (Павел Деревянко), чтобы заработать и наконец разобраться с ипотекой, дает на лапу капитану судна (Виталий Кищенко) и сгружает на утлый катер тонну красной икры. Лодка тонет от перегруза, Олег влезает в еще большие долги, и после неприятного разговора с его девушкой Светой (Оксана Акиньшина), банковской служащей, они едут к родственникам барышни - семейству Бобровых.

Папа (Роман Мадянов) пять лет скрывается от полиции и не покидает дачу, поет под гитару репертуар Ретро.фм и изредка починяет хлипкий санузел. Старшая сестра (Ирина Пегова) работает бухгалтером, живет на той же даче, мечтает о славе и внимании, но терпит насмешки со стороны родственников. Сын (Даниил Вахрушев) возится с собаками, мечтает попасть в кинологические войска, но не берут - астма. Есть еще младшая дочь (Софья Мицкевич), которая «за любой движ», но против школы, и тесть-сталинист (Владимир Толоконников), чье предсмертное желание - чтобы все шли в жопу. Из этого концентрата российской семейственности Олег не смог бы вытрясти ни копейки, если бы не упавший метеорит, подаривший всем сверхспособности: Света исчезает, ее отец может телепортироваться, старшая сестра - летает, младшая - Халк в миниатюре, брат теперь понимает собачий язык. А убиенный небесным телом дед обретает бессмертие, которое кончается, как только кто-то из родственников отходит на двадцать метров (про перманентно умирающего пенсионера забыть не удастся: на шутки про его воскрешение, очевидно, была квота «раз в десять минут»). В общем, Бобровы собираются устроить семейный досуг и ограбить банк.

«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья

«СуперБобровы» - новая лента Дмитрия Дьяченко, до недавнего времени бессменного постановщика фильмов «Квартет И», а теперь - киноверсий шоу «Кухня». С последним супергеройская семейная комедия максимально и коррелирует: идею Виталия Шляппо и Алексей Троцюк из компании Yellow, Black and White, производящей сериалы для СТС, развернули Алексей Казаков (соавтор Жоры Крыжовникова на дилогии «Горько» и «Самом лучшем дне») и Михаил МестецкийЛегенда №17», «Тряпичный союз»). В то же время «Бобровы», кажется, выходят за рамки панегирику несгибаемой ячейке общества, в которой помимо немотивированной поддержки царит нескончаемое психологическое насилие.

«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья

Пока Сарик Андреасян пытается на голубом глазу сделать импортозамещенный блокбастер про советских супергероев, Шляппо и Местецкий с Казаковым адаптировали устоявшийся комикс-миф к отечественным реалиям гораздо быстрее и тоньше. Каждый получил максимально показательную способность: неубиваемый пенсионер, сильная маленькая девочка и подросток, общающийся с собаками, сообщают о семействе Бобровых и принципе жизни в отечественных городах (в этой роли - Киров) гораздо больше, чем шутки про воровство, полицию и Тайланд. Пока на сюжетном уровне «СуперБобровы» демонстрируют всепобеждающую силу семьи, чье единство способно сворачивать горы банки грабить, содержание сцен, многие из которых сняты на трясущуюся камеру, говорит об обратном: чертова дача и невозможность с нее вырваться порядочно портит кровь всему молодому поколению.

«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья

Состав семейства, к слову, тоже любопытный: персонаж Мадянова без малейшего упоминания жены печется о четверых детях, а за классическую возрастную нагрузку отвечает тесть. Под маской утверждающей единство комедии скрывается не только конфликт отцов и детей, а тех - друг с другом, но и атлас патологической заботы, которая, скорее, калечит (психологически) несколько поколений за один присест: разница в возрасте всех молодых Бобровых около десяти лет. Скетчи из семейной жизни ловко разыграны удачно собранным актерским ансамблем, в котором все даже близко не похожи на родственников, зато стопроцентно вписываются в амплуа.

Местами это действительно смешно и метко, с редкой для отечественного проката фантазией, но дежурными топтаниями на месте и провисаниями. Но после просмотра не оставляет чувство, что фильм, как заложник, пока говорил с экрана одно, глазами отчаянно намекал на ровно противоположное.


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«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья фотографии
«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья фотографии
«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья фотографии
«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Krampus   18.03.2016 - 12:25
... «Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нём я до сих пор не знал, никогда его книг не читал… это не писатель, а белогвардеец… я не читал Пастернака. Но знаю:... читать далее>>
№ 1
Борис Нежданов (Санкт-Петербург)   16.03.2016 - 14:34
Такое г... определённо смотреть не пойду, равно как и по ТВ смотреть, и видео из интернета скачивать. Уже из краткого пересказа ясно, что опять будет очередная глупость, пошлость и юмор ниже пояса. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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