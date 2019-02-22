«СуперБобровы»: Метеорит пленительного счастья

Комедия про разрушительную силу семьи
Мелкий авантюрист Олег (Павел Деревянко
), чтобы заработать и наконец разобраться с ипотекой, дает на лапу капитану судна (Виталий Кищенко
) и сгружает на утлый катер тонну красной икры. Лодка тонет от перегруза, Олег влезает в еще большие долги, и после неприятного разговора с его девушкой Светой (Оксана Акиньшина
), банковской служащей, они едут к родственникам барышни - семейству Бобровых.
Папа (Роман Мадянов
) пять лет скрывается от полиции и не покидает дачу, поет под гитару репертуар Ретро.фм и изредка починяет хлипкий санузел. Старшая сестра (Ирина Пегова
) работает бухгалтером, живет на той же даче, мечтает о славе и внимании, но терпит насмешки со стороны родственников. Сын (Даниил Вахрушев
) возится с собаками, мечтает попасть в кинологические войска, но не берут - астма. Есть еще младшая дочь (Софья Мицкевич
), которая «за любой движ», но против школы, и тесть-сталинист (Владимир Толоконников
), чье предсмертное желание - чтобы все шли в жопу. Из этого концентрата российской семейственности Олег не смог бы вытрясти ни копейки, если бы не упавший метеорит, подаривший всем сверхспособности: Света исчезает, ее отец может телепортироваться, старшая сестра - летает, младшая - Халк в миниатюре, брат теперь понимает собачий язык. А убиенный небесным телом дед обретает бессмертие, которое кончается, как только кто-то из родственников отходит на двадцать метров (про перманентно умирающего пенсионера забыть не удастся: на шутки про его воскрешение, очевидно, была квота «раз в десять минут»). В общем, Бобровы собираются устроить семейный досуг и ограбить банк.
«СуперБобровы
» - новая лента Дмитрия Дьяченко
, до недавнего времени бессменного
постановщика фильмов «Квартет И», а теперь - киноверсий
шоу «Кухня
». С последним супергеройская семейная комедия максимально и коррелирует: идею Виталия Шляппо
и Алексей Троцюк
из компании Yellow, Black and White, производящей сериалы для СТС, развернули Алексей Казаков (соавтор Жоры Крыжовникова
на дилогии
«Горько
» и «Самом лучшем дне
») и Михаил Местецкий
(«Легенда №17
», «Тряпичный союз
»). В то же время «Бобровы», кажется, выходят за рамки панегирику несгибаемой ячейке общества, в которой помимо немотивированной поддержки царит нескончаемое психологическое насилие.
Пока Сарик Андреасян
пытается на голубом глазу сделать импортозамещенный блокбастер
про советских супергероев, Шляппо и Местецкий с Казаковым адаптировали устоявшийся комикс-миф к отечественным реалиям гораздо быстрее и тоньше. Каждый получил максимально показательную способность: неубиваемый пенсионер, сильная маленькая девочка и подросток, общающийся с собаками, сообщают о семействе Бобровых и принципе жизни в отечественных городах (в этой роли - Киров) гораздо больше, чем шутки про воровство, полицию и Тайланд. Пока на сюжетном уровне «СуперБобровы» демонстрируют всепобеждающую силу семьи, чье единство способно
сворачивать горы
банки грабить, содержание сцен, многие из которых сняты на трясущуюся камеру, говорит об обратном: чертова дача и невозможность с нее вырваться порядочно портит кровь всему молодому поколению.
Состав семейства, к слову, тоже любопытный: персонаж Мадянова без малейшего упоминания жены печется о четверых детях, а за классическую возрастную нагрузку отвечает тесть. Под маской утверждающей единство комедии скрывается не только конфликт отцов и детей, а тех - друг с другом, но и атлас патологической заботы, которая, скорее, калечит (психологически) несколько поколений за один присест: разница в возрасте всех молодых Бобровых около десяти лет. Скетчи из семейной жизни ловко разыграны удачно собранным актерским ансамблем, в котором все даже близко не похожи на родственников, зато стопроцентно вписываются в амплуа.
Местами это действительно смешно и метко, с редкой для отечественного проката фантазией, но дежурными топтаниями на месте и провисаниями. Но после просмотра не оставляет чувство, что фильм, как заложник, пока говорил с экрана одно, глазами отчаянно намекал на ровно противоположное.
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