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«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые

Спутник телезрителя >>
1 ноября 2022
Шикарное отечественное 3D c приключениями, превращениями и капелькой любви

Если сериал «Смешарики» изображает жизнь круглых зверушек в их маленькой стране, то полнометражные мультфильмы студия, видимо, решила посвящать путешествиям. На этот раз веселая компания отправляется в джунгли, где им суждено встретиться с племенем дикарей и пережить множество приключений.

«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые

Впрочем, главная интрига не в самом по себе путешествии, а в улучшенном Бараше… Дело в том, что Лосяш изобрел фантастическое устройство, способное передавать способности от одного индивидуума к другому. Вот застенчивый поэт Бараш и решил себя улучшить. Улучшение, разумеется, прошло не совсем по плану, и теперь вся компания, блуждая по джунглям, ищет способ разулучшить Бараша обратно. При чем же здесь дракон, спросите вы? А при том, что дикари-хамелеоны… впрочем, не стоит портить спойлерами удовольствия от этой весьма запутанной и не менее поучительной истории про то, какое это счастье — быть самим собой.

Смотреть онлайн «Смешарики: Легенда о золотом драконе» Дениса Чернова
Несмотря на то, что «Легенда о золотом драконе» мало похожа и на сериал, и на предыдущий полный метр, создатели «Смешариков» все же, согласно философии нынешнего фильма, абсолютно сами себе верны. Кажется, каждый раз они ставят перед собой цель удивить зрителя, бесконечно демонстрируя, как много можно сделать из нескольких разноцветных кружочков. Во времена оные пораженные зрители обнаруживали в сериале за ярким «попсовым» дизайном отличные сюжеты, абсурдистский юмор и отточенные диалоги. Несколько лет назад первый полнометражный фильм «Смешарики. Начало» удивил глубиной, актуальностью и пронзительной нежностью (стоит только вспомнить песню «тянется ниточка» — и уже защемит сердце).

«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые

Нынешний же мультфильм снова перевернул представления о «Смешариках»: теперь публику ждут невероятные красоты, сногсшибательные пейзажи и ошеломительные спецэффекты… Простенькие двухмерные круглые зверушки с их простейшим же окружением, с которых начинался этот бренд, теперь в прошлом: все обрело тончайшие фактуры и впечатляющий размах. Несомненно «Легенду о золотом драконе» стоит назвать вершиной отечественной компьютерной анимации. Отдельные кадры и сцены даже настолько хороши, что напрашиваются сравнения с «Как приручить дракона» и другими шикарными голливудскими фильмами. И одно это можно назвать чудом, ибо бюджеты российских и американских картин отличаются больше, чем на порядок.

В минус фильму можно поставить то, что по внутреннему содержанию он, пожалуй, уступает «Началу». Более динамичный, более шикарный, более сложный по сюжету, при всем при том он кажется проще предыдущего полного метра — и по идее, и по юмору, и по настроению. Впрочем, возможно, минусом это сочтут немногие — да и стоит ли вообще сравнивать приключения и философию, изящную иронию с бесшабашным постмодернистским юмором, тонкую лирику с сумасшедшим экшном. Здесь уже — каждому свое.


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№ 1
Моя Светлость (Ростовская обл.)   18.03.2016 - 21:01
Смешное название у рецензии: "Они по-прежнему круглые". Вообще-то круг - плоский, а Смешарики должны быть шарообразными. :))) читать далее>>
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«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые фотографии
«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые фотографии
«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые фотографии
«Смешарики: Легенда о золотом драконе» // Они по-прежнему круглые фотографии
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