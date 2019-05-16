«Падение Лондона»: Все умрут, а США останется

Параноидальный патриотический блокбастер о мировой американской миссии
Спустя два года после террористического захвата Белого дома, показанного в фильме «Падение Олимпа
», избранный на второй срок президент США Бенджамин Ашер (Аарон Экхарт
) решает ехать в Лондон на похороны своего союзника — премьер-министра Великобритании. На траурное мероприятие должны съехаться крупные лидеры всех развитых стран мира, кроме президента России, — он «по уважительным причинам» мероприятие проигнорировал. Такая концентрация властных особ в одном месте потенциально чревата новыми терактами, так что в Лондоне принимаются максимальные меры безопасности. Ашер защищен еще лучше — его поездку курирует Майкл Бэннинг (Джерард Батлер
), агент президентской службы охраны, в одиночку освободивший Белый дом два года назад. С ними отправляется директор секретной службы Линн Джейкобс (Анджела Бассетт
), попутно согласившаяся стать крестной ребенка, которого ожидают Майкл и его жена Леа (Рада Митчелл
). Но пакистанские террористы не дремлют, они атакуют Лондон и убивают несколько правителей, но главная цель операции - президент США - скрывается в захваченном городе под защитой Майкла.
Второй фильм о похождениях нового «крепкого орешка» Бэннинга и чуть менее крутого, но тоже героического президента Ашера в качестве главных злодеев выбирает арабов. Режиссер первой части Анутан Фукуа
предупреждал о клишированности подобного выбора, а от съемок сиквела отказался, так как ему не понравился сценарий «Падения Лондона
». В итоге снимать блокбастер о борьбе американцев с арабским злом взялся выходец из Ирана Бабак Наджафи
. «Падение Олимпа» в свое время напомнило, что в Голливуде умеют снимать боевики для американских патриотов и всех сочувствующих. Сиквел получился еще более агрессивным.
Террористы-арабы, атакующие европейскую столицу, в наше время преимущественно ассоциируются с ИГИЛ (организация признана в России экстремистской и запрещена). Создатели фильма, не постеснявшись банальности, на этапе сценария предугадали мрачные события в Париже 13 ноября 2015 года. Но если для ИГИЛ (организация признана в России экстремистской и запрещена)битва определяется фундаменталистской идеологией, то в «Падении Лондона» поводом к атаке становятся личные мотивы. Масштабную операцию курирует торговец оружием Аамир Баркави (Алон Абутбул
), который мстит за дочь, по ошибке убитую американскими спецслужбами. Другие участники теракта вскоре тоже озвучивают личные обиды за гибель близких. Таким образом, воинствующее мировоззрение подменяется понятной всякому зрителю местью. Любопытно, что ожесточение Бэннинга, беззастенчиво пытающего врагов, согласно сюжету вполне оправдано — только так и можно победить в битве с террористами. Фильм явно разрабатывался такими людьми, для которых вопрос пыток иракских заключенных американскими солдатами в тюрьме Абу-Грейб, не является проблемой.
В первом фильме Ашер подвергается атаке на своей территории, а во втором — вне США, и это неслучайно. Весь сюжет «Падения Лондона» работает на оправдание образа Америки не просто как демократического государства, но как мирового (!) борца за демократию. Гибель нескольких лидеров других государств оказывается лишь элементом завязки. И все они, выписанные, в отличие от Ашера, карикатурно, — не главная цель. Канцлеру Германии, президенту Франции, премьер-министрам Италии и Японии — всем «можно» погибнуть, но ни в коем случае не лидеру Америки. Фильм построен как параноидальное высказывание: в захваченном Лондоне враги повсюду, они скрываются под любой униформой, проникли во все организации. Россия, чей президент не приехал на похороны, тоже может быть заподозрена не только в обычном для последних лет проявлении изоляционизма, но и в сотрудничестве с террористами. И в этой повсеместной опасности необходимо выжить президенту и ожидающему ребенка Бэннингу.
Идеологический посыл «Падения Лондона» предельно открыт и проговорен. Во время развязки Ашер лично скажет террористам, что гибель их близких его не волнует, а вице-президент США Трамбулл (Морган Фриман
) добавит целую речь о демократической миссии Америки во всем мире и неизбежной наказуемости зла. Ругать фильм за его простоватый патриотизм - это «гол в открытые ворота». Гораздо важнее — пресловутая клишированность выбора антагонистов и мелочность их мотивов. Правда, за насыщенным экшном эти сценарные оплошности могут оказаться незамеченными или прощенными.
обсуждение >>