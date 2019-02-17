«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»: Час суда

Зак Снайдер частично реабилитируется за «Человека из стали» новым пафосным комикс-эпосом
1981 год. Из кинотеатра, где показывают «Зорро» и «Экскалибур», выходит чета Уэйнов с сыном Брюсом. Грабитель в подворотне, два выстрела, жемчужные бусы прыгают по асфальту и летят в водосток. Позже мастер Брюс сбегает с похорон и проваливается в колодец, - летит, что те самые бусы, - где обнаруживает покрытые летучими мышами стены пещеры. Что из этого вышло - все знают.
Три десятилетия спустя, Брюс Уэйн (Бен Аффлек
), уже два десятилетия подрабатывающий вигилантом Бэтменом, видит, как в Метрополисе Супермен (Генри Кавилл
) в схватке с земляками-криптонцами разносит полгорода, в том числе небоскреб, где работали сотрудники Wayne Industies. На месте рухнувшей высотки ставят памятник богоподобному пришельцу, окруженный полукругом плит с именами жертв инопланетного террора. Местное 11 сентября иглой впивается в массовое сознание, фигура с красным плащом вызывает в народе как волну любви, так и страх с ненавистью. Уэйн зол на криптонского «бога» за то, что тот позволил случится трагедии в центре города, Бэтмен боится, что Супермен может стать злым (и его мучают живописные кошмары по этому поводу). И не только он: взбалмошный гений с немецкими корнями, сын то ли члена НСДАП, то ли рядового гражданина, вскидывавшего руку при виде Гитлера, Лекс Лютор (Джесси Айзенберг
) тоже считает сына Криптона опасным для человечества - в качестве как раз-таки бога, на чью милость земляне XXI века не очень-то хотят полагаться. Прошло восемнадцать месяцев с памятной схватки в небе, оба миллионера обособленно ищут пути по борьбе с Человеком из стали, но их дороги ожидаемо пересекаются у единственной ахиллесовой пяты супергероя. Дальше будет драка, перерастающая в битву, но это только разминка - настоящая война ждет Землю впереди.
Сиквел «Человека из стали
», вновь доверенный Заку Снайдеру
студией Warner bros., прикупившей комикс-издательство DC почти полвека назад, начинается с пролога глазами Брюса Уэйна. Быстро угасающая радость семейного благополучия, ужас перед небесным инопланетным побоищем, чувство беспомощности пополам со злобой на последствия. Если предыдущий фильм про Супермена источал раздражающую уверенность молодого криптонца, которого Дэвид С. Гойер
вместе с другими сценаристами утомительно рифмовали с Иисусом, то «На заре справедливости
», продолжая линию нового мессии, предлагает и несколько контрастных фигур, вовремя отвлекающих внимание от зануды Супермена. Их цветовая гамма задает тон будущей разномастной вселенной, куда уже запланированы сольные картины про Чудо-женщину, Флэша, Аквамена и Киборга, а также дилогия «Лига справедливости» (ее - спойлер - тоже снимет Снайдер).
Особое внимание уже вызвала контрастность визуального кода Супермена и Бэтмена, где капризные гримасы Кал-Эла сняты в барочных традициях Караваджо
, а холодное отчаяние Брюса Уэйна заимствует тревожные тона работ Эдварда Хоппера
. В лучших сценах «На заре справедливости» напоминает оживший гобелен, где отточеное клиповое чутье Снайдера обретает композиционную глубину, заставляя вспомнить многими нелюбимое словосочетание «графический роман». В эти моменты остается только сожалеть, что Джордж Миллер так и не снял задуманную давным-давно «Лигу справедливости»: без реплик «Бэтмен против Супермена» напоминает о стихийной живописности последнего «Безумного Макса
», сходство с которым дополняет стандартный саундтрек Ханса Зиммера
, периодически взрывающийся яростью Junkie XL.
Лента полнится отсылками не только к Новому завету (как и «Человек из стали»), но и к «Алисе в стране чудес»: в рисунке роли Джесси Айзенберга недвусмысленно проглядывает Белый кролик, падение маленького Брюса Уэйна в прологе кажется бесконечным, а сцена суда с участием Супермена выглядит анекдотично. То же можно сказать и про весь новый комикс-эпос: прямая схватка Темного рыцаря Готэма и Человека из стали, спровоцированная анекдотичной ситуацией, получает уморительное драматическое разрешение - и если зрители еще сдерживаются под раскаты классического снайдеровского пафоса, то в последние полчаса взрывы смеха периодически заглушают взрывы экранные.
«На заре справедливости» ожидаемо выступает со звериной серьезностью: трюизмы о конфликте человеческого и божественного, «главной лжи Америки» и злой людской натуре редко разбавляются эксцентричными выкидонами Лекса Лютора и ироничными замечаниями дворецкого Альфреда (прекрасный Джереми Айронс
), сетующего, что Уэйну жениться надобно, да и зря тот старается умереть молодым - возраст уже не тот. И странно было бы ожидать от Снайдера иного: даже когда в комиксах провозглашают курс на юмор и легкость, он верен стремлению снять настоящий эпос, неаккуратно наструганный из эпосов античного, библейского и даже скандинавского - будто сбивчиво пересказываемых школьником. Эта серьезность в свое время была взята на щит и комикс-издательством DC, она же не без известного скептицизма позволяет взглянуть на бесконечный комикс-огород образов и сюжетов как на сложную мифологию XX века. Тут же у Снайдера была еще и дополнительная задача - презентовать героев киновселенной DC, попутно обозначив контуры будущих картин.
Помимо драматургических несуразиц и потерянных сюжетных линий «Бэтмен против Супермена» утяжелен тем, что говоря «два», он еще и «десять» держит в уме. Сны Брюса Уэйна не просто сны, это анонсы грядущего, а инвентарь уже расставлен по местам не для красоты, а просто заранее (тут намек на Джокера, там на Робина - увидите в следующих сериях). Эта амбициозность превращает условные два часа в утомительные два с половиной (добавьте сюда многозначительные паузы и неуместные поцелуи), которые не зря остроумно прозвали тизером, собственно, «Лиги справедливости». Впрочем, «Бэтмен против Супермена» больше напоминает всекомандный навал в чужой штрафной на последних минутах важного матча: здесь практически все, кого мы увидим в следующие как минимум четыре года, а в сети уже ползают слухи, что организация объединенных супергероев сомкнет ряды перед лицом могущественного врага Дарксайда, сочиненного небезызвестным комиксистом Джеком Кирби
. Тут уж Снайдер развернется.
Фактически с этой картины начинает отсчет киновселенная DC - ответ извечного конкурента Marvel на почти восьмилетнее торжество Disney в сфере кинокомиксов, которое грозит превратиться в монополию. Есть еще «Люди Икс
» студии «20 век Фокс», да вечно перезапускаемый «Человек-паук
» Columbia pictures, но обоим не хватает размаха: если X-Men’ы еще посоревнуются с условными «Мстителями» по масштабу инопланетной угрозы, то численный перевес по количеству задействованных персонажей и сольных фильмов про них явно на стороне Disney. И Снайдер, которого тут по сравнению с «Человеком из стали» чаще стали спускать с поводка, кажется чуть ли не идеальной кандидатурой, чтобы навязать исполину-конкуренту настоящую борьбу. Хромающий сюжет и прикладных персонажей, вроде карикатурного главреда Daily planet Лоуренса Фишберна
в роли подставки для кружки, это не отменяет, но чем меньше фильмам придется про героев что-то проговаривать, тем больше шансов, что гигантоман Снайдер, больше десятилетия бьющий в одну точку, все-таки всех разорвет.
«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
» в прокате с 24 марта
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