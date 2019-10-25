«Экстрасенсы»: Дэвид Финчер против

Занудный триллер с Хопкинсом и Фарреллом
Столкнувшись с серией непонятных убийств, агент ФБР Джо Мерриветер (Джеффри Дин Морган
) обращается за помощью к своему другу - экстрасенсу Джону Клэнси (Энтони Хопкинс
), живущему отшельником после смерти дочери. Напарница Мерриветера - психолог Кэтрин Коулз (Эбби Корниш
) - скептически относится к паранормальным способностям новоиспеченного консультанта, но тот разбивает в пух и прах весь её скептицизм, легко и непринужденно разгадав сразу несколько загадок, связанных с маньяком. Вот только даже Клэнси никак не ожидал, что преступник - такой же, как он, экстрасенс...
«Экстрасенсы»
представляют собой американский дебют бразильца Афонсо Пойарта
и изначально задумывались как сиквел шедевра «Семь»
. Его планировал снимать под названием «Восемь»
Шекхар Капур, создатель «Елизаветы», а главная роль должна была достаться Брюсу Уиллису. Но проекту не суждено было осуществиться, поскольку Дэвид Финчер
сказал твёрдое «нет»
, и авторы в спешном порядке постарались убрать все ассоциации с культовым триллером 90-х. Поэтому-то при просмотре возникает неприятный привкус чего-то вторичного, а многие сцены и детали носят на себе неизгладимый отпечаток Финчера. Впрочем, актёрская игра Энтони Хопкинса
ненадолго прикрывает все эти заимствования, хотя он сам является ходячей цитатой из «Молчания ягнят»
. Добавьте сюда «матричность»
эпизодов, в которых экстрасенсы составляют схемы, по которым могут развиться события, и вы представите себе кашу, заполнившую сознание Пойарта
.
В этой картине, где даже юмор выглядит железобетонным, всё неповоротливо, тоскливо и банально скучно. Режиссёр явно хотел выстрелить в яблочко, но фильм лишь задел молоко. Здесь одна радость - актёрский состав. Помимо Хопкинса
в картине также можно лицезреть Джеффри Дина Моргана
, Эбби Корниш
и, конечно же, Колина Фаррелла
, а на заднем плане мелькают давно позабытые лица вроде Жанин Тёрнер
и Ксандера Беркли
.
Понятно, на что рассчитывал режиссёр, но, к сожалению, одного лишь желания удивить мало для того, чтобы твоё кино отпечаталось у каждого в мозгу на долгие годы, как это получилось у Демми
и Финчера
. Остаётся только пожелать, чтобы Пойарт
нашёл свой жанр и оставил попытки снимать триллеры.