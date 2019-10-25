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«Экстрасенсы»: Дэвид Финчер против

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25 октября 2019
Занудный триллер с Хопкинсом и Фарреллом

«Экстрасенсы»: Дэвид Финчер против

Столкнувшись с серией непонятных убийств, агент ФБР Джо Мерриветер (Джеффри Дин Морган) обращается за помощью к своему другу - экстрасенсу Джону Клэнси (Энтони Хопкинс), живущему отшельником после смерти дочери. Напарница Мерриветера - психолог Кэтрин Коулз (Эбби Корниш) - скептически относится к паранормальным способностям новоиспеченного консультанта, но тот разбивает в пух и прах весь её скептицизм, легко и непринужденно разгадав сразу несколько загадок, связанных с маньяком. Вот только даже Клэнси никак не ожидал, что преступник - такой же, как он, экстрасенс...

«Экстрасенсы» представляют собой американский дебют бразильца Афонсо Пойарта и изначально задумывались как сиквел шедевра «Семь». Его планировал снимать под названием «Восемь» Шекхар Капур, создатель «Елизаветы», а главная роль должна была достаться Брюсу Уиллису. Но проекту не суждено было осуществиться, поскольку Дэвид Финчер сказал твёрдое «нет», и авторы в спешном порядке постарались убрать все ассоциации с культовым триллером 90-х. Поэтому-то при просмотре возникает неприятный привкус чего-то вторичного, а многие сцены и детали носят на себе неизгладимый отпечаток Финчера. Впрочем, актёрская игра Энтони Хопкинса ненадолго прикрывает все эти заимствования, хотя он сам является ходячей цитатой из «Молчания ягнят». Добавьте сюда «матричность» эпизодов, в которых экстрасенсы составляют схемы, по которым могут развиться события, и вы представите себе кашу, заполнившую сознание Пойарта.

«Экстрасенсы»: Дэвид Финчер против

В этой картине, где даже юмор выглядит железобетонным, всё неповоротливо, тоскливо и банально скучно. Режиссёр явно хотел выстрелить в яблочко, но фильм лишь задел молоко. Здесь одна радость - актёрский состав. Помимо Хопкинса в картине также можно лицезреть Джеффри Дина Моргана, Эбби Корниш и, конечно же, Колина Фаррелла, а на заднем плане мелькают давно позабытые лица вроде Жанин Тёрнер и Ксандера Беркли.

Понятно, на что рассчитывал режиссёр, но, к сожалению, одного лишь желания удивить мало для того, чтобы твоё кино отпечаталось у каждого в мозгу на долгие годы, как это получилось у Демми и Финчера. Остаётся только пожелать, чтобы Пойарт нашёл свой жанр и оставил попытки снимать триллеры.


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