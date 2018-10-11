Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома

Спутник телезрителя >>
11 октября 2018
Хитроумный камерный триллер то ли про маньяка, то ли про инопланетян

«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома

Модельер Мишель (Мэри Элизабет Уинстед) поругалась с парнем, рванула с расстройства на север, но попала в аварию. Очнулась - гипс, точнее - повязка на травмированном колене, сеть не ловит, местечко напоминает не больничную палату, а подвал из фильма ужасов. Когда начнет скрежетать металлический засов на двери - станет совсем похоже. Со этим скрежетом в комнатушку вваливается крупный мужчина Говард (Джон Гудман), который Мишель и спас. Сначала - после аварии, потом - после загадочной массированной атаки: воздух заражен, люди гибнут, выходить наружу - себе дороже. Они в бункере под его фермой, запасов хватит на год-другой, из развлечений - настольные игры, пазлы без пары фрагментов, dvd, кассеты, книги, компакт-диски и бессмысленные беседы с инженером Эмметтом (Джон Галахер младший), чья ценность в этом говардовом ковчеге стремится к нулю. С предусмотрительным фермером сложнее - он, хоть и спас Мишель, но был виновником столкновения. И вообще готовился к атаке на США загодя - никогда не знаешь, говорит, кто ударит, русские или марсиане. В общем, конец света - тоже под вопросом, как и здравый смысл бывшего военного, который чуть что впадает в ярость и постоянно путается в показаниях.

Режиссерский дебют Дэна Трахтенберга, снявшего короткометражку «Портал: Некуда бежать», прошел под патронажем Джей Джея Абрамса и еще целой когорты хороших продюсеров - от режиссера «Монстро» Мэтта Ривза до сценариста Дрю Годдара, писавшего и Cloverfield, и «Марсианина», и «Остаться в живых», и «Хижину в лесу». Проект, сделанный в столь любимой Абрамсом атмосфере строгой секретности, возник практически из воздуха и долгое время проходил по статье сиквел «Монстро», которую после просмотра все договорились заменить на «во вселенной Cloverfield» или даже - по остроумному замечанию западных критиков - на «акти-сиквел».

«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома

С тем вышедшим восемь лет назад кайдзю-мокьюментари «Кловерфилд, 10» роднит лишь словечко в названии, да интерес Абрамса и его команды к классическим научно-фантастическим сюжетам, адекватно врезанным в современность - без дедушкиных штанов и совсем уж затертых жанровых приемов, прилипших к иным сюжетам. Причем обе находки - что в «Монстро», что в «Кловерфилд, 10» - работают в жанре очевидного-неочевидного лайфхака. Почему бы не рассказать про нашествие огромного чудовища с трясущейся от страха камерой и с земли, где никто не услышит твоих криков? Действительно, почему. С «анти-сиквелом» ситуация попроще: Дэмиен Чэзелл, выстреливший пару лет назад «Одержимостью», совместно с Мэттом Стюкеном и Джошем Кэмпбеллом наслаивают ситуации саспенса, где поводы для недоверия создают плотный дискомфорт на маленькой площади с, в общем-то, симпатичными интерьерами. «Кловерфилд, 10» пропитан атмосферой кинговских романов - от «Мизери» до «Мглы» с очевидными сюжетными и тематическими заимствованиями. Самостоятельных элементов, как и в «Монстро», тут вообще не очень много: саспенс периодически сбоит ровно потому, что варианты развития просчитываются, а считать там особенно долго не нужно. Но это, как водится, жанровая ширма - для истории про победу каждодневного страха.

Мишель жалуется Эмметту на непринятые решения, на несовершенные поступки, когда хотелось сказать или сделать, но что-то внутри парализовало. Весь сюжетный крюк «Кловерфилд, 10» - про ее победу над этой атрофией воли (или чего бы то ни было), которую так или иначе подпитывали своими правилами бойфренд, Говард и инертный Эмметт, который мог получить нормальное образование, но так испугался уехать из родного города, что напился до беспамятства. Мишель из этого болота вырывается через кислоту, огонь и прочие трюки, а за полные легкие свежего воздуха после долгих лет затхлости можно и умереть.

«Кловерфилд, 10» в прокате с 31 марта.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Следите за новостями зарубежных сериалов и масскульта в нашем паблике Geek edition

Matecritic составил рейтинг режиссеров только удачных фильмов
Элизабет Дебики, Кортни Б. Вэнс и Онжаню Эллис отправятся в «Страну Лавкрафта»
Джей Джей Абрамс спродюсирует фильм о супергерое «по-новому»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповАмериканское киноДебют
персоны
Джей Джей АбрамсДжон Галлахер мл.Джон ГудманМэтт РивзМэри Элизабет Уинстэд
фильмы
Кловерфилд, 10МарсианинМглаМизериМонстроОдержимостьОстаться в живых

фотографии >>
«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома фотографии
«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома фотографии
«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома фотографии
«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Алексей Гудин
7 октября скончался актёр Алексей Гудин.

День рождения >>

Игорь Верник
Мария Кравчуновская
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Александр Кутепов
Иван Смелик
Полина Чернышова
Татьяна Шкрабак
Евгений Шляпин
Мэтт Бомер
Нинетто Даволи
Ханс Зёнкер
Дэвид Морс
Джон Неттлес
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Без меня
мелодрама
Россия, 2018
Гофманиада
сказка, экранизация
Россия, 2016
Безупречная жизнь
драма, триллер
Португалия, 2018
Клубаре
комедия, криминальный фильм
Россия, 2018
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Медведи Камчатки. Начало жизни
фильм о животных
Россия, 2018
Мэнди
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Один день лета
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2018
Патрик
семейное кино, фильм о животных
Великобритания, 2018
Ремнант: Всё ещё вижу тебя
мистика, триллер
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Отцы»
Ролики фильмов
«Отцы»
«Заложница» по-русски: родители спасают своих дочерей из рук радикальных исламистов.
1 комментарий