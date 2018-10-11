«Кловерфилд, 10»: Пока не все дома

Хитроумный камерный триллер то ли про маньяка, то ли про инопланетян
Модельер Мишель (Мэри Элизабет Уинстед
) поругалась с парнем, рванула с расстройства на север, но попала в аварию. Очнулась - гипс, точнее - повязка на травмированном колене, сеть не ловит, местечко напоминает не больничную палату, а подвал из фильма ужасов. Когда начнет скрежетать металлический засов на двери - станет совсем похоже. Со этим скрежетом в комнатушку вваливается крупный мужчина Говард (Джон Гудман
), который Мишель и спас. Сначала - после аварии, потом - после загадочной массированной атаки: воздух заражен, люди гибнут, выходить наружу - себе дороже. Они в бункере под его фермой, запасов хватит на год-другой, из развлечений - настольные игры, пазлы без пары фрагментов, dvd, кассеты, книги, компакт-диски и бессмысленные беседы с инженером Эмметтом (Джон Галахер младший
), чья ценность в этом говардовом ковчеге стремится к нулю. С предусмотрительным фермером сложнее - он, хоть и спас Мишель, но был виновником столкновения. И вообще готовился к атаке на США загодя - никогда не знаешь, говорит, кто ударит, русские или марсиане. В общем, конец света - тоже под вопросом, как и здравый смысл бывшего военного, который чуть что впадает в ярость и постоянно путается в показаниях.
Режиссерский дебют Дэна Трахтенберга
, снявшего короткометражку «Портал: Некуда бежать
», прошел под патронажем Джей Джея Абрамса
и еще целой когорты хороших продюсеров - от режиссера «Монстро
» Мэтта Ривза
до сценариста Дрю Годдара
, писавшего и Cloverfield, и «Марсианина
», и «Остаться в живых
», и «Хижину в лесу
». Проект, сделанный в столь любимой Абрамсом атмосфере строгой секретности, возник практически из воздуха и долгое время проходил по статье сиквел «Монстро», которую после просмотра все договорились заменить на «во вселенной Cloverfield» или даже - по остроумному замечанию западных критиков - на «акти-сиквел».
С тем вышедшим восемь лет назад кайдзю-мокьюментари «Кловерфилд, 10
» роднит лишь словечко в названии, да интерес Абрамса и его команды к классическим научно-фантастическим сюжетам, адекватно врезанным в современность - без дедушкиных штанов и совсем уж затертых жанровых приемов, прилипших к иным сюжетам. Причем обе находки - что в «Монстро», что в «Кловерфилд, 10» - работают в жанре очевидного-неочевидного лайфхака. Почему бы не рассказать про нашествие огромного чудовища с трясущейся от страха камерой и с земли, где никто не услышит твоих криков? Действительно, почему. С «анти-сиквелом» ситуация попроще: Дэмиен Чэзелл
, выстреливший пару лет назад «Одержимостью
», совместно с Мэттом Стюкеном
и Джошем Кэмпбеллом
наслаивают ситуации саспенса, где поводы для недоверия создают плотный дискомфорт на маленькой площади с, в общем-то, симпатичными интерьерами. «Кловерфилд, 10» пропитан атмосферой кинговских
романов - от «Мизери
» до «Мглы
» с очевидными сюжетными и тематическими заимствованиями. Самостоятельных элементов, как и в «Монстро», тут вообще не очень много: саспенс периодически сбоит ровно потому, что варианты развития просчитываются, а считать там особенно долго не нужно. Но это, как водится, жанровая ширма - для истории про победу каждодневного страха.
Мишель жалуется Эмметту на непринятые решения, на несовершенные поступки, когда хотелось сказать или сделать, но что-то внутри парализовало. Весь сюжетный крюк «Кловерфилд, 10» - про ее победу над этой атрофией воли (или чего бы то ни было), которую так или иначе подпитывали своими правилами бойфренд, Говард и инертный Эмметт, который мог получить нормальное образование, но так испугался уехать из родного города, что напился до беспамятства. Мишель из этого болота вырывается через кислоту, огонь и прочие трюки, а за полные легкие свежего воздуха после долгих лет затхлости можно и умереть.
«Кловерфилд, 10
» в прокате с 31 марта
.
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