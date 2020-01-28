Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Хардкор»: Нет времени объяснять

Спутник телезрителя >>
28 января 2020
Лихой боевик от первого лица, оставляющий после себя лишь головокружение

«Хардкор»: Нет времени объяснять

Генри приходит в себя в ванночке для будущих киборгов и видит красивую женщину в белом халате. Та представляется Эстель (Хэйли Беннетт), его женой, бегло упоминает про многочисленные травмы, полученные супругом, бережно прикручивает и припаивает ему лазером руки и ногу. Генри не может говорить - речевой модуль не успели подключить, - да так никогда и не сможет: пока два специалиста по голосу балуются с гитарой и звуковой библиотекой, в лабораторию врывается смешной психопат - альбинос Акан (Данила Козловский), - который владеет телекинезом и очень хочет армию киборгов (чтобы они заполонили всю планету, разумеется). Звуковики гибнут, Эстель мчится с невдупляющим Генри к спасательным капсулам (лаборатория высоко над землей), полет, падение - и они в Москве, где бравые ребята в черных комбинезонах дают Генри по лицу, а жену пихают в автомобиль. Времени на раскачку нет: супостаты пребывают, а вскоре на этот праздник жизни ворвется и лихой парень Джимми (Шарлто Копли), с дерзостью дискотечного задиры разгоняющий вечеринку до новых скоростей. Генри хочет спасти жену, Джимми знает, куда бежать, и шлет приятелю-киборгу милые сообщения вместе с координатами следующей цели. Генри получает координаты и движется вперед с грациозностью и драматизмом танка.

Спойлер: и так полтора часа. Режиссерский дебют Ильи Найшуллера, фронтмена группы Biting elbows, автора мега-популярного клипа Bad motherfucker, который натолкнул Тимура Бекмамбетова на идею фильма от первого лица, мчится вперед, не замирая ни на секунду. В пору открывать словарь журналистских штампов и напротив «ураганного экшна» уверенно ставить скриншот из «Хардкора». Дальше начнутся разногласия: одни выскажутся, что бег без причины - признак молодчины, другие - ровно в обратном ключе.

«Хардкор»: Нет времени объяснять

Снятый за скромные по американским меркам два миллиона и в Москве, а далее прокачанный у специалистов из США, «Хардкор», несмотря на подкупающий оптимизм режиссера, сходу врезается в ожидаемые референсы, которые все про кино объясняют. Это действительно не совсем компьютерная игра, хоть и с явными отсылками, например, к Call of Duty, - в нынешних играх научились делать сложные истории; это захватывающий цирковой номер - смертельный и выполненный профессионалами. Но, как под куполом цирка затруднительно рассказать историю сложнее, чем «он ее любил, а она любила летать по ночам», так и «Хардкор» регулярно борется с тем, что цель бесконечного бега - либо сам процесс, либо финишная прямая. Финальный твист, конфликты и мотивации на такой скорости отказываются работать и отпадают, как ступени шатла. Эмпатию к почти незримому герою, с которым зритель должен солидаризироваться, затрудняют то ли татуировками на руках, то ли отсутствие пауз, в которых между сложными сценами беготни и стрельбы возникал бы воздух, куда проникли бы рефлексия и хоть что-то человеческое.

Без них фильм напоминает заполошный сон юного разума, где и стрельба, и паркур, и голые женщины, и мотоциклы, и телекинез, и танк (!). Неистребимое стремление отечественных режиссеров коммерческого кино отвесить поклон Тарантино двадцатилетней давности встречается с увлечением аниме, научная фантастика таранит правду жизни (редкие разговоры на улице удаются Найшуллеру едва ли не лучше сложных экшн-сцен), Козловский со смешной походкой изображает Джокера, на огонек заходят Кирилл Серебренников, Сергей Шнуров, Равшана Куркова и многие другие, трясущаяся в припадке камера ликвидирует попытки актерской игры практически у всех, исключая пару костоломов и Шарлто Копли, который невозмутимо и виртуозно крадет фильм, как нечего делать. Минуте к тридцатой нескончаемый энтузиазм Генри начинает вызывать вопросы, в течение следующего часа в глаза бросаются самоповторы и постоянная смазанность карты будня. Регулярные разговоры о трудностях брака производят ощущение интроспекции, но тонут в потоке зашкаливающего мачизма: Тарантино со всей его эстетикой крутизны такой фигни себе не позволял.

«Хардкор»: Нет времени объяснять

Картина, которая начинается как дикое путешествие в самое сердце страха, где-то сворачивает в сторону слабоумия и отваги, которые в декорациях Москвы выглядят чуть более нелепо, чем ожидалось. Прием, обещавший «Хардкору» золотые горы в формате невиданного аттракциона, слово держит, но, как в анекдоте про точную формулировку желания, отбирает взамен гибкость сюжета и органичность такого рода эклектики. Впрочем, Илья Найшуллер, видя вынужденный дисбаланс, в качестве следующего фильма планирует снять драму, где процесс гиперкомпенсации вернет миру равновесие.


версия для печати
Ссылки по теме
Интервью:
Илья Найшуллер: «У нас в стране никто не понимает, как делать фантастику»
Поиск по меткам
Алексей ФилипповБоевикДебютНаучная фантастикаРоссийские фильмы
персоны
Тимур БекмамбетовХэйли БеннеттДанила КозловскийШарлто КоплиРавшана КурковаИлья НайшуллерТим РотКирилл СеребренниковКвентин ТарантиноСветлана УстиноваДарья ЧарушаСергей Шнуров
фильмы
Тёмный рыцарьХардкор

фотографии >>
«Хардкор»: Нет времени объяснять фотографии
«Хардкор»: Нет времени объяснять фотографии
«Хардкор»: Нет времени объяснять фотографии
«Хардкор»: Нет времени объяснять фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 3
Совет-да-Привет   11.04.2016 - 21:17
... Да что вы говорите! А почему не в стиле кадров Брат-2? читать далее>>
№ 2
Правдоискатель   11.04.2016 - 19:32
... Но ведь ВСЁ творчество упомянутого Тарантино построено на постмодернистском цитировании чужих фильмов (и некоторые критики с самого его появления считают, что никаких собственный мыслей за этим не... читать далее>>
№ 1
Lexx   10.04.2016 - 21:20
Фильм скорее не понравился, чем наоборот. В нем есть куча очевидных недостатков, и недостатки эти ничем не компенсируются. Постоянно льющаяся на экране кровь и брызжущие в разные стороны мозги компенсацией... читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Исаак Штокбант
25 января ушёл из жизни театральный режиссёр Исаак Штокбант.
Идея Макаревич
25 января ушла из жизни актриса Идея Макаревич.
Роман Замятин
24 января ушёл из жизни актёр Роман Замятин.
Данила Перов
22 января ушёл из жизни актёр Данила Перов.

День рождения >>

Ольга Кабо
Алексей Кожевников
Алексей Консовский
Павел Крайнов
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Кирилл Столяров
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Анна Бонаюто
Элайджа Вуд
Марта Келлер
Адина Мандлова
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Розовое или колокольчик
Россия, 2018
Танец с саблями
биография
Россия, 2019
1917
военный фильм, драма, исторический фильм
Великобритания, США, 2019
Playmobil Фильм: Через вселенные
комедия, приключения, фэнтези
Германия, США, Франция, 2019
Вальгалла: Рагнарёк
приключения, триллер, фэнтези
Дания, Исландия, Норвегия, Швеция, 2019
Кома
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Россия, 2019
Маленькие женщины
драма, семейное кино, экранизация
США, 2019
Миллион мелких осколков
драма, социальная драма
США, 2018
Гретель и Гензель
триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Идеальная няня
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2019
Мегащенки. Могучие Лапы и сказка о двух Неллах
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Канада, США, 2019
Ярды
драма, музыкальный фильм
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен