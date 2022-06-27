«Коробка»: О, двор, ты мир!

Драма про объединяющую силу футбола
Костя, Саша, Женя и Сергей, а для своих, соответственно, Конь, Мел, Танцор и Серж — лучшие друзья, проводящие большую часть свободного времени за игрой в футбол во дворе дома. Однажды в футбольную коробку приходят чужаки — кавказские ребята во главе с Дамиром, профессионально играющим за «Спартак». Не желая отдавать свою территорию, хозяева двора назначают турнир, в котором проигравшие должны покинуть коробку навсегда. Чужаки соглашаются. Соревнование сразу привлекает внимание жителей окрестных домов от мала до велика и превращается в нечто большее, чем просто игра в мяч.
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«Коробка» Эдуарда Бордукова
Проект «Коробка
», победивший на питчинге Кинотавра в 2014 году, обещал рассказать внятную дворовую историю, — ровно таким он и оказался. Простой сюжет, рассказанный дебютантом — сценаристом и режиссером Эдуардом Бордуковым, — будет понятен всем и каждому, а все потому, что Бордуков — бывший спортсмен, мастер спорта — говорит о том, что сам хорошо знает, живописуя жизнь обычных городских подростков на районе, с их проблемами, комплексами, скрытой aгрессией, стремлениями и понятиями о чести. Автор закручивает фильм вокруг одной острой темы, имя которой межнациональная рознь, и предлагает свое решение вопроса. Отметим сразу, что картина не состоялась бы без опытного продюсера Елены Гликман
, год от году открывающей миру талантливых российских дебютантов («Питер ФМ
» — дебют Оксаны Бычковой
, «Чайки
» — дебют Эллы Манжеевой
).
«Коробка» обладает достаточными признаками успешного кино: неглупое, веселое, молодежное, спортивное. Изобретательно и динамично снят непосредственно футбол, похоже, что актеры сражались всерьез. Обильный саундтрек — песни и композиции известных исполнителей Noize MC, Kurara, «Смысловые галлюцинации» и других — сопровождают героев на каждом шагу. В фильм заложены и конфликт, и дорогая сердцам российских зрителей мораль, поднимаются важные проблемы — поднимаются и разрешаются. Конечно, в нем не снялись большие звезды, но кастинг получился славный — опытные Сергей Романович
(«Чернобыль: Зона отчуждения
», «Кухня
», Ласковый май
) и Александр Мельников
(«Закон каменных джунглей
»), набирающий обороты Сергей Подольный
, красавец-дебютант Кирилл Дегтярь
в роли Дамира и другие — ребята хорошо сработались вместе, стали настоящей командой, воплотив на экране разные ролевые модели. Футболист Руслан Нигматуллин
снялся в роли тренера «Спартака» — серьезная ответственность, между прочим.
Конечно, мир «Коробки» получился идеализированным по отношению к реальной жизни: таких красивых дворов, где так чисто, где никогда не идет дождь, а люди не матерятся, к сожалению, в природе не существует. Еще сильнее жаль, что персонажи фильма живут в другом темпе, с большей теплотой и взаимопониманием относятся друг к другу, к тому же они способны менять свое мнение, и поэтому дружба там побеждает. За окном совсем другое кино, хотя бы потому, что мы не чувствуем себя во дворе как дома. «Это все наше
», — говорит Косте отец (Олег Васильков
), ужаснувшись, что спортивная площадка, построенная еще в дни его юности, стала ставкой в игре. В реальной жизни дворы и улицы, да и все остальное, все, что за пределами твоей квартиры, — это ничья земля. Нам бы вспомнить это чувство уважения к своей маленькой родине, прежде чем драть глотки за большую. Нам бы выйти «поправить забор», объединившись, как герои фильма, потому что все большое начинается с маленького.
Так что смотреть «Коробку» стоило бы, осмысленно проецируя ситуацию на свой, столь не похожий на этот двор, город, область, на многонациональную нашу страну, а может быть, и планету в целом. Фильм напоминает, как важен мир, как вражда замыкает нас на самих себе, не только ломая связи с чужаками, но разрушая и собственную вселенную, родственные отношения. Именно так происходит в жизни Мела, который мечтает удовлетворить свою aгрессию бойней: он теряет друзей и становится заложником принципов. Вoйна отнимает, а сплачивают, конечно же, общее дело и спорт, то есть честная конкуренция. Вот об этом кино.
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