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«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие

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6 марта 2024
Семейная трагедия с Изабель Юппер

«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие

Вдовец Джин (Гэбриел Бирн) и его дети через три года после смерти матери, военного фотографа Изабель Рид (Изабель Юппер), пытаются справиться с потерей и наладить диалог друг с другом. Мы застаем их накануне памятной фотовыставки Изабель, которую организуют ее коллеги из Time’s. Обстоятельства смерти женщины (которая покончила с собой после затяжной депрессии) до сих пор неизвестны ее младшему сыну Конраду (Дэвин Друид), замкнутому подростку, страдающему от навязчивого желания отца наладить с ним отношения. Старший, Джона (Джесси Айзенберг), живет отдельно и сам недавно стал отцом, но мысленно очень далеко от своего новорожденного ребенка, потому, приехав к отцу и брату, застревает с ними на какое-то время.

Смотреть онлайн Фильм «Громче, чем бомбы»
Фильм норвежского режиссера Йоакима Триера «Громче, чем бомбы», премьера которого прошла на прошлогоднем Каннском фестивале, выстроен нелинейно и сложен из реальности, воспоминаний и видений героев. На первый план выходят то попытки отца пробить стену между собой и неразговорчивым Конрадом, то разочарования Изабель, которая пыталась изменить мир, предпочитая спокойной семейной жизни неустанное скитание по горячим точкам, несколько раз завязывала, давала мужу обещания, что это в последний раз, и все равно срывалась с места, ведомая чувством, что она чужая в собственном доме. Заблудившаяся в себе, женщина впадает в отчаяние, которое не может открыть мужу и сыновьям, а совершенный ею непоправимый поступок только лишь сильнее затягивает узел недоговоренности и непонимания между другими членами семьи.

«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие

Трое мужчин, запутавшиеся в этом узле из недомолвок, секретов, лжи во имя спасения, словно переданному им по наследству, живут, скрывая и прячась. Для Джоны помощь отцу – лишь удобный предлог, чтобы покинуть свою жену и новорожденного ребенка. У Джина – тайная любовная связь с учительницей Конрада. Его навязчивое желание поговорить с сыном обусловлено срочной необходимостью – причина смерти Изабель будет вскоре названа в газетной публикации, приуроченной к готовящейся выставке. Он хочет сказать ему сам, но сын ведет себя агрессивно-молчаливо по отношению ко всем окружающим, врет отцу о том, где он и с кем, и пресекает все попытки диалога.

Вопреки мнению, что общая боль сплачивает оставшихся в живых, это далеко не всегда происходит так, часто смерть может вызвать и обратный эффект, замкнуть человека на себе и не дать ни единого шанса поговорить с родными. Чаще люди предпочитают гасить боль в одиночку, бродя по минному полю воспоминаний и накрывая неразорвавшиеся снаряды своим телом, пряча скорбь так глубоко, откуда ее не достать, и не дают никому к ней приблизиться. Боль потери заставляет скрывать свои истинные чувства от тех, кто рядом, раздражаться от их желания поговорить с тобой даже шепотом. В фильме, вопреки названию, никто не повышает голос, все говорят приглушенно, но внутри каждого тикает часовой механизм, и что-то такое должно быть, чтобы его обезвредить. Но что?

«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие

Тонкое психологическое кружево картины обогащает и постоянно меняющийся угол зрения на происходящее. Так, Конрада мы видим сначала глазами его отца, который тайно следит за сыном, и мальчик кажется нам неуклюжим, угрюмым и даже злым. Потом мы пересматриваем те же самые действия его собственными глазами – Конрад описывает в дневнике, как заметил слежку отца, и как поступил. Ближе к концу фильма мы видим его же глазами брата –Джона читает дневник Конрада, он восхищен его талантом и обрадован тому, что тот ему раскрылся. То же и с Изабель, о которой говорят в прошедшем времени – она вызывает восхищение профессионалов, но что снедает ее изнутри – об этом не знают и не желают знать даже самые близкие люди. Чтобы восстановить гармонию с миром и наладить отношения с сыновьями, Джину необходимо не только инвентаризировать и разобрать рабочий кабинет жены, три года остававшийся нетронутым, но также достать и пересмотреть изнутри свое отношение к жене. А сломанная смертью близость между членами семьи сможет восстановиться только после того, как участники драмы смогут освободиться от всех секретов, умалчиваний и тайн.

«Громче, чем бомбы» в прокате с 7 апреля.


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обсуждение >>
№ 1
Autumn (Н-ск)   17.04.2016 - 23:55
Фильм заинтересовал, как только узнала о его съёмках. А теперь везде сплошь положительные рецензии, как от критиков, так и от зрителей, и ещё больше захотелось оценить лично. В общем-то люблю фильмы про... читать далее>>
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Джесси АйзенбергГэбриел БирнЙоаким ТриерИзабель Юппер
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Громче, чем бомбы

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«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие фотографии
«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие фотографии
«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие фотографии
«Громче, чем бомбы»: Далекие близкие фотографии
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