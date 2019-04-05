«Белоснежка и охотник 2»: Братская любовь

Вынужденный сиквел сказки без Белоснежки
В давние времена колдунья Равенна (Шарлиз Терон
), черпавшая силу и знания из магического зеркала, освоила навык убийства мужчин с помощью игры в шахматы и таким образом захватила несколько королевств. Слабостью неприступной дамы была лишь родная сестра Фрейя (Эмили Блант
) – та стремилась к нормальной жизни и даже попыталась завести семью. Правда, в результате неприятного инцидента Фрейя осталась без ребенка и возлюбленного, после чего обнаружила в себе колдовские силы и удалилась в северные земли, где ее сердце превратилось в лед. Там она создала собственное королевство – и собственную армию. Солдатами Фрейя сделала детей, отнятых у родителей. Годы спустя, когда сама Равенна уже пала, ее сестра продолжала править окрестными землями. Однако в армии Фрейи что-то пошло не так: два юных воина выросли в Криса Хемсворта
и Джессику Честейн
, а затем полюбили друг друга так, что решили ослушаться свою королеву.
«Белоснежка и охотник 2
» - одновременно и приквел, и продолжение вышедшей четыре года назад ленты Руперта Сандерса
. Сама Белоснежка в новой картине появляется дважды - и на такой короткий срок, что моргни не вовремя – и проглядишь; в сущности, в англоязычной версии заголовка картины она вообще не упоминается. Кроме того, вторую часть ставил другой режиссер, специалист по спецэффектам Седрик Николя-Троян
. Путь от первой серии до второй удалось преодолеть немногим: Хемсворт – по-прежнему охотник, Терон – все та же злая всемогущая правительница, правда, она теперь на вторых ролях. Оба отлично смотрятся на экране, хотя практически ничего не играют. То же самое можно сказать и о других участницах – персонажах Честейн и Блант. Актеры красивые, костюмы завораживающие, пейзажи – глаз не оторвать, спецэффекты впечатляющие, но все вместе выглядит не как полноценный фильм, а как очень дорогой и долгий рекламный ролик. Что рекламируют его создатели? Уж точно не сказки братьев Гримм и Андерсена. Скорее уж современные компьютерные технологии, которые в дополнительной рекламе и так не нуждаются.
Впрочем, лента «Белоснежка и охотник 2» уже с момента зарождения была весьма циничным сугубо коммерческим проектом. Здесь требуется историческая справка: между Кристен Стюарт
, звездой «Сумерек», игравшей Белоснежку в предыдущей ленте, и режиссером Сандерсом
случился роман. Это событие привело в ярость многочисленных поклонников сумеречной саги и расстроило студию. В результате и Стюарт, и Сандерс выбыли из франшизы, но продолжение уже было анонсировано. Другими словами, лента «Белоснежка и охотник 2» в том виде, в каком ее представили зрителям, появилась по необходимости, а не благодаря чьему-то вдохновению (пожалуй, то же самое можно сказать о подавляющем большинстве современных блокбастеров, просто в их случае этот зашкаливающий прагматизм чуть менее очевиден).
Интересно, что студия, по всей видимости, пыталась удовлетворить «Белоснежкой и охотником 2» именно сумеречную аудиторию. Отсюда, в частности, упор на романтическую составляющую, причем взрослые люди (например, Честейн) говорят с экрана убогими фразами из репертуара юных вампиров: «Еще не догадался, что это значит, глупыш? Теперь ты мой муж
». Видимо, авторы таким образом пытаются показать, что любовь одинаково эффективно затуманивает мозги людям всех возрастов и интеллектуальных уровней. Конфликты между персонажами в целом соответствуют примитивному уровню диалогов – что тоже выглядит попыткой работать на всю ту же целевую аудиторию. Юмор строго дозирован, за него в данном случае отвечает четверка гномов под предводительством Ника Фроста (еще одного актера, сумевшего перебраться из первой серии во вторую). Как итог – выверенное и просчитанное, предельно скучное кино для подростков о великой любви, разумеется, с прицелом на еще один сиквел.