Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном

Спутник телезрителя >>
15 июля 2020
Анимационная утопия про возможность мира во всем мире

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном

Для волчьей стаи наступил непростой момент: старый вожак собирается на покой, а за место его будут сражаться Безухий и Серый. Первый держит стаю в страхе и планирует наконец нарушить опостылевший закон, запрещающий охоту ради удовольствия. Второй претендент, Серый, еще меньше подходит на роль лидера: легкомысленный весельчак, он из всего устраивает балаган, даже возлюбленная Бьянка в него не верит и отказывается продолжать отношения, пока Серый не образумится. За помощью Серый обращается к гадалке-фокуснице зайчихе Мами, и та впрямь помогает волку измениться, да еще как: Серый буквально превращается в барана. Теперь он вынужден жить с овцами и улаживать овечьи проблемы… Странным образом, именно эта бе-е-е-змятежная вроде бы жизнь помогает ему стать в результате настоящим волком и достойным вожаком для стаи.

За таким вот вполне нетривиальным сюжетом, облаченным в шикарный компьютерный мультфильм, скрываются годы работы воронежской студии WizartAnimation, которая прославилась уже в России (да и в мире отметилась) двумя «Снежными королевами». И если кто-то еще мог сомневаться в закономерности успеха воронежских ребят, то «Волки и овцы» окончательно закрепили за ними статус очень серьезной кинокомпании, которая и сюжеты, и графику делает вполне на международном уровне, а кроме того выпускает по компьютерному мультфильму раз в полтора-два года… Одно это уже можно считать серьезным достижением.

«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном

«Волки и овцы» получились вполне себе добротной (хоть и небезупречной) детской картиной с небольшими подмигиваниями для взрослых (куда более мягкими и деликатными, чем это было во второй «Снежной королеве» и уж тем более в мультфильмах компании СТВ, которая была партнером WizartAnimation на этой работе). Мультфильм и рассмешит, и тронет (например, очень мило, когда волк в поле отпускает маленького барашка), и, возможно, даже заставит задуматься – например, о милосердии к врагам или о том, что даже овцам иногда нужно уметь постоять за себя. А для особенно взыскательных зрителей создатели приготовили несколько милых сюрпризов, вроде визуальных цитат из графики Сальвадора Дали, целующихся улиток и ирландских танцев в исполнении отары.

Возможно, главная беда «Волков и овец» в том, что вышли они после «Зверополиса», «Кунг-фу панды-3» и «Легенды о золотом драконе». Появись «Волки и овцы» на полгода раньше, куда интереснее было бы наблюдать и за жизнью овечьих и волчьих поселений (увы, весь этот быт выглядит скуднее, чем в «Зверополисе»), и за попытками Серого сделать из овец крутых борцов сопротивления (увы, панде По куда лучше удалось организовать вялых сородичей для борьбы с нефритовыми воинами), и за главной интригой с превращением главного героя (увы, у «Смешариков» разыграть метаморфозу вышло интереснее).

Из-за таких неудачных совпадений фильм, к сожалению, выглядит довольно-таки вторичным. Кроме того, сравнение со «Зверополисом», конечно, демонстрирует, как сильно все же отстает российское компьютерное кино от голливудского. Впрочем, не стоит забывать, что и бюджет у «Зверополиса» был больше во много раз. Так что лучше не сравнивать, а просто получать удовольствие: уж младшей части зрителей фильм безусловно понравится.


версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Irdy (Ростов-на-Дону)   6.05.2016 - 12:28
Прежде всего, это очень красиво нарисовано. Потрясающие пейзажи! читать далее>>
№ 1
Сергей Кулагин   28.04.2016 - 12:42
Судя по трейлеру мульт очень сложный и это хорошо. Браво команде создателей! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Персонажи мультфильма «Волки и овцы: Ход свиньёй» заговорили голосами Елизаветы Боярской и Максима Матвеев
Песец нарушает идиллию мирного городка волков и овец
Поиск по меткам
АнимацияМария ТерещенкоРоссийские фильмы
фильмы
Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеЗверополисКунг-фу Панда 3Смешарики. Легенда о Золотом ДраконеСнежная королева

фотографии >>
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном фотографии
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном фотографии
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном фотографии
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Дежин
11 июля ушёл из жизни актёр Дмитрий Дежин.
Калдыбай Абенов
10 июля ушёл из жизни режиссёр Калдыбай Абенов.
Кенес Дуйсекеев
9 июля ушёл из жизни композитор Кенес Дуйсекеев.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Валерий Погорельцев
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Джанни Гарко
Лолита Давидович
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Венсан Линдон
Форест Уитакер
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Героические лузеры
комедия, криминальный фильм, приключения, экранизация
Аргентина, Испания, 2019
Зеркала: Инкарнация
фильм ужасов
США, 2020
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Бекки
боевик, триллер
США, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен