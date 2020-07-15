«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном

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Новости кино «Союзмультфильм» и Сбербанк создали совместное предприятие для развития анимации Банк инвестирует в него более 1 млрд рублей.

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