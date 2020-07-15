«Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение»: Как не стать бараном

Анимационная утопия про возможность мира во всем мире
Для волчьей стаи наступил непростой момент: старый вожак собирается на покой, а за место его будут сражаться Безухий и Серый. Первый держит стаю в страхе и планирует наконец нарушить опостылевший закон, запрещающий охоту ради удовольствия. Второй претендент, Серый, еще меньше подходит на роль лидера: легкомысленный весельчак, он из всего устраивает балаган, даже возлюбленная Бьянка в него не верит и отказывается продолжать отношения, пока Серый не образумится. За помощью Серый обращается к гадалке-фокуснице зайчихе Мами, и та впрямь помогает волку измениться, да еще как: Серый буквально превращается в барана. Теперь он вынужден жить с овцами и улаживать овечьи проблемы… Странным образом, именно эта бе-е-е-змятежная вроде бы жизнь помогает ему стать в результате настоящим волком и достойным вожаком для стаи.
За таким вот вполне нетривиальным сюжетом, облаченным в шикарный компьютерный мультфильм, скрываются годы работы воронежской студии WizartAnimation, которая прославилась уже в России (да и в мире отметилась) двумя «Снежными королевами
». И если кто-то еще мог сомневаться в закономерности успеха воронежских ребят, то «Волки и овцы
» окончательно закрепили за ними статус очень серьезной кинокомпании, которая и сюжеты, и графику делает вполне на международном уровне, а кроме того выпускает по компьютерному мультфильму раз в полтора-два года… Одно это уже можно считать серьезным достижением.
«Волки и овцы
» получились вполне себе добротной (хоть и небезупречной) детской картиной с небольшими подмигиваниями для взрослых (куда более мягкими и деликатными, чем это было во второй «Снежной королеве» и уж тем более в мультфильмах компании СТВ, которая была партнером WizartAnimation на этой работе). Мультфильм и рассмешит, и тронет (например, очень мило, когда волк в поле отпускает маленького барашка), и, возможно, даже заставит задуматься – например, о милосердии к врагам или о том, что даже овцам иногда нужно уметь постоять за себя. А для особенно взыскательных зрителей создатели приготовили несколько милых сюрпризов, вроде визуальных цитат из графики Сальвадора Дали, целующихся улиток и ирландских танцев в исполнении отары.
Возможно, главная беда «Волков и овец» в том, что вышли они после «Зверополиса
», «Кунг-фу панды-3
» и «Легенды о золотом драконе
». Появись «Волки и овцы» на полгода раньше, куда интереснее было бы наблюдать и за жизнью овечьих и волчьих поселений (увы, весь этот быт выглядит скуднее, чем в «Зверополисе»), и за попытками Серого сделать из овец крутых борцов сопротивления (увы, панде По куда лучше удалось организовать вялых сородичей для борьбы с нефритовыми воинами), и за главной интригой с превращением главного героя (увы, у «Смешариков» разыграть метаморфозу вышло интереснее).
Из-за таких неудачных совпадений фильм, к сожалению, выглядит довольно-таки вторичным. Кроме того, сравнение со «Зверополисом», конечно, демонстрирует, как сильно все же отстает российское компьютерное кино от голливудского. Впрочем, не стоит забывать, что и бюджет у «Зверополиса» был больше во много раз. Так что лучше не сравнивать, а просто получать удовольствие: уж младшей части зрителей фильм безусловно понравится.
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