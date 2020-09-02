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«Взорвать Гитлера»: Фюрер покидает здание

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2 сентября 2020
Романтизированная драма про покушение на лидеров Третьего рейха, основанная на реальных событиях

«Взорвать Гитлера»: Фюрер покидает здание

8 ноября 1939 года. Гитлер (Удо Шенк) выступает в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер» перед членам НСДАП - как делает это уже много лет в годовщину «Пивного путча». Краткая приветственная речь, фюрер покидает здание, чтобы вернуться в Берлин, 13 минут спустя гремит взрыв - в колонне недалеко от кафедры, за которой он должен был стоять, инженер Иоганн Эльзер (Кристиан Фридель) заложил бомбу с часовым механизмом. Погибло восемь человек, 63 ранено. Подрывника ловят на швейцарской границе тем же вечером и бросают в застенки, откуда он после череды допросов попадает в Заксенхаузен, потом в Дахау. Сплевывая кровь, Эльзер признается в покушении, но настоящей пыткой для него становится мысль, что возложенную на самого себя миссию он провалил. Тем временем из него пытаются выбить признание в сотрудничестве с коммунистами, чтобы устроить показательный суд, а Эльзер, периодически теряя сознание, молча вспоминает истинные причины покушения.

«Взорвать Гитлера»: смотреть фильм онлайн бесплатно

Немецкий режиссер Оливер Хиршбигель, сделавший себе имя психологическим триллером о человеческой сущности («Эксперимент») и драмой о последних 10 днях Гитлера («Бункер»), в новом фильме вновь обращается к прославившим его темам. «Взорвать Гитлера» (ранее - «13 минут») рассказывает реальную историю про аполитичного пацифиста в обществе, вновь разделенном на «надзирателей» и «заключенных», который решает отобрать несколько жизней, чтобы спасти многие. В воспоминаниях Эльзера возникают умиротворяющие пейзажи, сцены купания и мирного ручного труда, трепетная любовь к Эльзе (Катарина Шюттлер), ставшей женой члена НСДАП. В Коммунистическую партию Германии он, впрочем, не вступил - эту сюжетную линию выбрал его приятель, впоследствии расклеивавший плакаты и ввязывавшийся в драки с пьяными национал-социалистами.

«Взорвать Гитлера»: Фюрер покидает здание

Такими же жирными мазками написана двухчасовая картина о противостоянии неангажированной личности и огромного механизма, лишенного базовой гуманности. Реального человека в Эльзере выдает только кровь и блевотина (фокусировавшийся на тактильности в «Диане. Истории любви», тут Хиршбигель возвращается к примитивной телесности), да и дрожащие губы под растерянными глазами Кристиана Фриделя могут принадлежать лишь романтику. «Взорвать Гитлера» оказывается поэтической, лишенной саспенса мелодрамой посреди засилия клишированных драматических пружин и шестеренок, которые по воле режиссера скрипят и лязгают больше положенного, выдавая, скорее, эксплуатацию темы и исторического момента, чем полновесную работу с ними.

Когда на экраны кинотеатров вышел «Список Шиндлера», Стэнли Кубрик, мечтавший снять фильм на ту же тему, заметил, что это лента не про Холокост, это картина про успех («Холокост - это про гибель шести миллионов человек. «Список Шиндлера» - про шестьсот спасенных»). Не так давно в российский прокат вышла картина «Сын Саула» - про члена зондеркоманды в поисках собственной человечности, заканчивающаяся реальным восстанием в Аушвиц-Дахау незадолго до вхождения советских войск, - которая любые оценки буквально уводила в расфокус. На фоне этой более емкой и более психологичной ленты «Взорвать Гитлера» выглядит европейской чувственной версией грубоватого боевика в духе «Операции "Валькирия"». Это история не про ужасы фашизма, но про благородную неудачу, а еще напоминание, что человек и его романтизированный экранный образ зачастую вызывают абсолютно разные спектры эмоций.


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№ 1
Vadim2   30.04.2016 - 01:58
Ода террористу-одиночке, который угробил 8 невинных жизней, а задумонное не совершил... читать далее>>
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