«Ловушка для привидения»: Приключения Лизуна в Германии

Детская смесь «Охотников за привидениями» и «Людей в чёрном»
Одиннадцатилетний Том боится чуть ли не всего на свете, но, несмотря на это, родители отправляют его в подвал за бутылкой вина. Здесь-то, в пугающей темноте, среди теней и паутины он и повстречался с милым и абсолютно не страшным призраком
Лизуном
Хьюго. Сгоряча мальчик обратился за помощью к охотнице за привидениями Хэтти, чтобы она помогла избавиться от духа, но оказалось, что Хьюго — самая маленькая из их проблем. Главной же проблемой обещал стать злобный Древний Дух Льда, который мечтает погрузить весь город в вечную мерзлоту...
Смотреть онлайн
«Ловушка для привидения»
«Ловушка для привидения» Тоби Бауманн
основана на серии детских книг популярной немецкой писательницы Корнелии Функе
об охотниках за привидениями. Лет 7 назад у нас выходила экранизация её «Чернильного сердца»
с Бренданом Фрейзером
, да и вообще Функе везёт на киноадаптации — их уже набралось 8, включая фильм Бауманна
.
В картине, являющейся миксом культовой фантастической дилогии Айвена Райтмена
и «Людей в чёрном»
, есть всё, что понравится детям: смешные персонажи, захватывающие приключения, детские переживания и легко узнаваемые ситуации. А вот взрослым, распрощавшимся с детством с приходом юности, фильм покажется скучным и не оправдывающим звание «семейного кино». Причина кроется в том, что все взрослые персонажи здесь выглядят большими детьми, да и смысловая нагрузка сведена к минимуму («любите друг друга, и всё наладится»
). Нет разговора на равных с родителями и их чадами, как в «Шрэке»
или «Инопланетянине»
.
И, тем не менее, кино радует глаз хотя бы наличием забавного привидения (в российской версии его озвучивает Михаил Галустян
) и неплохой игрой актёров. Особенно запомнились собственно сам мальчик в исполнении Майло Паркера
, засветившегося ранее в «Мистере Холмсе»
, начальница охотников за привидениями с лицом Кэролин Херферт
и Хэтти, сыгранная Анке Энгельке
.
обсуждение >>