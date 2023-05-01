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«Ловушка для привидения»: Приключения Лизуна в Германии

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1 мая 2023
Детская смесь «Охотников за привидениями» и «Людей в чёрном»

«Ловушка для привидения»: Приключения Лизуна в Германии

Одиннадцатилетний Том боится чуть ли не всего на свете, но, несмотря на это, родители отправляют его в подвал за бутылкой вина. Здесь-то, в пугающей темноте, среди теней и паутины он и повстречался с милым и абсолютно не страшным призраком Лизуном Хьюго. Сгоряча мальчик обратился за помощью к охотнице за привидениями Хэтти, чтобы она помогла избавиться от духа, но оказалось, что Хьюго — самая маленькая из их проблем. Главной же проблемой обещал стать злобный Древний Дух Льда, который мечтает погрузить весь город в вечную мерзлоту...

Смотреть онлайн «Ловушка для привидения»
«Ловушка для привидения» Тоби Бауманн основана на серии детских книг популярной немецкой писательницы Корнелии Функе об охотниках за привидениями. Лет 7 назад у нас выходила экранизация её «Чернильного сердца» с Бренданом Фрейзером, да и вообще Функе везёт на киноадаптации — их уже набралось 8, включая фильм Бауманна.

«Ловушка для привидения»: Приключения Лизуна в Германии

В картине, являющейся миксом культовой фантастической дилогии Айвена Райтмена и «Людей в чёрном», есть всё, что понравится детям: смешные персонажи, захватывающие приключения, детские переживания и легко узнаваемые ситуации. А вот взрослым, распрощавшимся с детством с приходом юности, фильм покажется скучным и не оправдывающим звание «семейного кино». Причина кроется в том, что все взрослые персонажи здесь выглядят большими детьми, да и смысловая нагрузка сведена к минимуму («любите друг друга, и всё наладится»). Нет разговора на равных с родителями и их чадами, как в «Шрэке» или «Инопланетянине».

И, тем не менее, кино радует глаз хотя бы наличием забавного привидения (в российской версии его озвучивает Михаил Галустян) и неплохой игрой актёров. Особенно запомнились собственно сам мальчик в исполнении Майло Паркера, засветившегося ранее в «Мистере Холмсе», начальница охотников за привидениями с лицом Кэролин Херферт и Хэтти, сыгранная Анке Энгельке.


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«Чернильное сердце»
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