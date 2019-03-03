«Первый мститель: Противостояние». Наших бьют

Отсутствие в мире стабильности разделяет команду супергероев на два лагеря
После масштабной переделки в Заковии Мстители в составе Капитана Америка (Крис Эванс
), Алой ведьмы (Элизабет Олсен
), Сокола (Энтони Мэки
) и Черной вдовы (Скарлетт Йоханссон
) предотвращают похищение химического оружия из лаборатории в Ваканде, но без взрывов и жертв не обходится. Мировая общественность негодует, 117 стран требуют надеть на супергероев намордник договора, чтобы их деятельность происходила исключительно с согласия высоких кабинетов. Группу и без того переживающих постоянные групповые и личностные кризисы супергероев эта инициатива раскалывает окончательно: Тони «Железный человек» Старк (Роберт Дауни-младший
) решает формально подчиниться, чтобы изменить систему изнутри, Капитан Америка, несмотря на патриотизм и извечную сдержанность, уходит в оппозицию. Тем временем на внеочередном собрании ООН гремит взрыв, гибнет президент Ваканды, а его сын Т’Чалла (Чедвик Боузман
), первый воин королевства, обещает отомстить Зимнему солдату (Себастьян Стэн
), подозреваемому в терракте. Общественное недовольство, личные счеты, правила и совесть настолько усложняют каждое решение, что от перенапряжения случается мини-Гражданская война.
Так, собственно, и называется новый фильм киновселенной Marvel: «Капитан Америка: Гражданская война
», знаменующий первый в мире диснеевского кинокомикса серьезный ивент (глобальное событие), выросший из одноименного комикса Марка Миллара
, где по-настоящему масштабная сеча положила не одного славного супергероя (и даже одного из ключевых). Кроме дихотомии Старка и «Кэпа» Роджерса, где один внезапно оказывается на стороне государства, а другой - в оппозиции, в фильм перекочевало более-менее почти ничего (впрочем, дотошное сличение чревато спойлерами). Железный человек и Капитан Америка, называвшиеся, казалось, друзьями лишь в шутку, ссорятся по-настоящему, а очередной злодей - мстительный уроженец Заковии по фамилии Земо (Даниэль Брюль
) - довольно потирает руки.
Небезукоризненные спасательные операции все чаще аукаются защитникам Земли, и «Противостояние» последовательно, между отточенными сценами балета пуль, развивает мысль о кризисе супергероики в современном мире, уже заметно набрякшую в «Эре Альтрона
». Служившая мерилом душевного состояния Мстителей прическа Роберта Дауни-младшего здесь внезапно не идеальна; оставшись наедине люди со сверхспособностями все чаще предаются раскаянию и со страхом включают телевизор. Расколоть такую группу оказывается не так уж сложно, тем более в присутствии алчной рожи генерала Таддеуса Росса (Уильям Херт
), олицетворяющего жажду государства все превратить в вымуштрованное оружие на «черные дни», которые в последнее время случаются все чаще.
Тоску от неудач на работе как всегда уравновешивают точечными шутками, приличная часть которых пришлась на долю экранного времени нового Человека-Паука (19-летний Том Холланд
) - наконец-то настоящего школьника-миллениала. Вместе с другими юными умами Старк подсаживает его на гранты (впрочем, фиктивно), а тот в бою начинает делиться киноманским опытом («А вы смотрели “Звездные войны: Империя наносит ответный удар”?
»). В качестве другого продукта самопиара новый блокбастер «Дисней» выбирает «Холодное сердце
» - такой рекомендательный сервис внутри фильма.
И тут за механическим и холодным совершенством «Противостояния» обнаруживается сверхидея конкретно «капитанского» цикла. Если линейка про Тора
окучивала скандинавскую мифологию и своего рода космическое фэнтэзи
пополам с шекспировской драматургией (первый фильм поставил почитатель великого Барда Кеннет Брана
), а «Мстители» в жанре эклектичного капустника не только подводили итоги очередного «цикла», но в «Эре Альтрона» еще и наводили мосты между Пигмалионом, доктором Франкенштейном и параноидальной научной-фантастикой второй половины XX века, то у трилогии «Первый мститель» явно сформирован курс на историю американского кино.
Когда за историю Стива Роджерса взялись братья Руссо, «Другая война
» превратилась в парафраз «Трех дней Кондора
» (даже с небольшим, но важным выходом Роберта Редфорда
), ну а противостояние совершает прыжок в двадцать лет, чтобы разыграть такую же обезжиренную версию «Схватки
» Майкла Манна
. Причем центральный конфликт фильма с Пачино
и Де Ниро
зеркалят не только отношения Капитана и Старка, но и Роджерса с Земо, да и «Зимний солдат» Баки оказывается участником этого запутанного танца не столь уж плохих, но разобщенных и надломленных людей. В итоге около двух часов уходит на то, чтобы все многочисленные персонажи мелькнули в кадре и разобрались, кто кому Тони Старк, а очередной бледный злодей оказался лишь неплохим поводом для сеансов групповой и индивидуальной терапии.
Иронично, что открывающая фильм сцена со штурмом здания в Ваканде одновременно напоминает не только о «Схватке», но и другом комикс-наследнике Майкла Манна - «Темном рыцаре
» Кристофера Нолана
, где Джокер
схожим образом наводил шорох в больнице. Пока DC и Warner bros. стремятся повторить мегаломанскую конструкцию оппонентов, те - выкручивают на максимум серьезность, не отказываясь при этом от обилия шуток, фан-сервиса и саморекламы. И проработавшие десятилетие на телевидении братья Руссо оказываются наиболее конгениальными постановщиками для столь противоречивой конструкции, немыслимой без огневой поддержки десятка предыдущих картин (Херт напоминает о принадлежности «Невероятного Халка
» к той же комикс-вселенной, а с необязательными для понимания Гражданской войны «Стражами Галактики
» получается и все двенадцать). Впрочем, за два года со времени «Другой войны» не изменилось главное: как бы виртуозно ни дрались и драматургически обоснованно ни ругались центральные герои, к ним по-прежнему ничего не чувствуешь. Вероятно, так происходящее в мире Мстителей видит Вижн (Пол Беттани
).