«Angry Birds в кино»: Бей свинью!

Неполиткорректная комедия, утверждающая, что слишком добрые рискуют остаться без яиц
На прекрасном птичьем острове царят мир, покой и всеобщая любовь: никакой спешки, никаких опасностей, никаких конфликтов и никаких полетов. Рай на земле да и только. Но не для Рэда (круглой красной птички). Он чувствует себя чужим на этом празднике жизни, а его асоциальное поведение приносит окружающим так много проблем, что суд назначает Рэду самое суровое из возможных наказаний: курсы управления гневом. На них-то Рэд и знакомится с другими птичками, не прижившимися в дивном новом мире - Чаком, Бомбом и Теренсом. И что же вы думаете? Научится эта четверка справляться с дурным характером? Даже не надейтесь. «Злые птички
» - пожалуй, самый неполиткорректный мультфильм из всех, что выходили за последние годы на мировых экранах.
Когда на остров прибывают полчища свиней, славные птички не только не могут противостоять опасности – они добровольно впускают хищников в свой мир и принимают их с распростертыми объятиями. И только Рэд сотоварищи способен противостоять врагу.
В результате герои фильма осознают, что порой «нужно быть злым». И это вовсе не единственный разрушительный вывод, который можно сделать из фильма. Например, можно заключить, что опасно доверять всяким понаехавшим, что далеко не всех существ на земле реально перевоспитать, ибо некоторые из них созданы зелеными свиньями и просто не способны превратиться в белых и пушистых птичек…
В западном мире, старательно отстаивающем толерантность, приятие чужого, концепцию мирного сосуществования всех со всеми, мультфильм уже вызвал много вопросов и комментариев. Часть кинокритиков аккуратно назвали его бессмысленной и скучной антииммигрантской пропагандой, а менее осторожные пользователи Интернета радостно связали с европейским миграционным кризисом. Набор доказательств тут же обнаружился прямо в трейлере: орел представился символом фашистской Германии, цвет основных героев (черный, красный, желтый) напомнил о немецком флаге, в зеленых свинках увиделся намек на ислам. Также исследователи усмотрели в фильме пародию на Меркель, отсылку к парижскому теракту и много других отчетливых признаков политической ангажированности. И вуаля - вот уже расползается демотиватор с изображением Рэда в фашистской форме, запирающего в тюремную камеру несчастного зеленого свина.
Сложно поверить, что режиссеры «Сердитых птичек в кино» Фергал Рейлли
и Клэй Кэйтис
действительно столь тщательно выстраивали политические параллели. В конце концов, цвета птичек и свинок не ими придуманы. Раздавая интервью, авторы не касаются политических или даже общественных тем и рассуждают лишь о том, как им хотелось сделать посмешнее и как интересно придумывать локацию под бомбежку (важно было, чтобы город свинок выглядел эффектно не только в изначальном, но и в разрушенном виде).
Что тут скажешь. «Сердитые птички в кино» вышли действительно смешными (сценарий писал автор «Симпсонов
» Джон Витти
) и динамичными. Дебютанты в режиссерской профессии Рейлли и Кэйтис – кинематографисты при этом многоопытные. Кэйтис успел поработать аниматором на десятке успешных диснеевских картин (от «Мулан
» до «Ральфа
»), и анимация в «Злых птичках» несомненно на высоте. А Рейлли делал сториборды для таких фильмов, как «Монстры на каникулах
», «Смурфики
», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
», и «Сердитые птички» отлично скроены в этом смысле. Наконец, отдельной репликой стоит отметить монтаж: нетривиальный, стремительный и виртуозный. А уж для юных потребителей игры просмотр и вовсе станет настоящим счастьем: они будут узнавать в героях игровые фигурки, а в центральной батальной сцене с ажитацией прогнозировать стратегию и тактику.
И все же сложно признать фильм безобидным детским развлечением. Не столь уж важно на самом деле, имели авторы в виду миграционный кризис или нет: «Злые птички» вполне недвусмысленно утверждают, что не стоит быть слишком добрым, иначе можно остаться без яиц. Без птичьих яиц, разумеется.