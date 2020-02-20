«Голограмма для короля»: Лучше, конечно, помучиться

Том Хэнкс в драмеди про всесторонний кризис: возрастной, телесный и экономический
Специалисту по продажам Алану Клэю (Том Хэнкс
) снится похожий на телевизионную рекламу кошмар, где он выходит из дома - и все блага, заработанные за долгие годы непосильного труда, как по щелчку, начинают исчезать в фиолетовых клубах дыма: двухэтажное жилище, дорогой автомобиль, орущая жена. Внутри сна этот сюжет монтируется с другой лобовой метафорой: Клэй мчится под откос на очередном вираже американских горок.
На самом же деле его трясет в самолете в Саудовскую Аравию, где он должен продать королю передовой голографический IT-проект для задуманного посреди пустыни города-сада в паре часов езды от Джидды (аналог реального Экономического города короля Абдаллы, построенного в 2006-м). Для Клэя это не только последний шанс исправить жизнь хуже обычной, но и попытка к бегству: кризис и китайская экспансия на мировой рынок ударила по карману и самолюбию, дальше произошло все, что было во сне (плюс денег от продажи дома не хватило дочери на обучение, вот она и стала официанткой). Благополучие из лощенной телевизионной рекламы развалилось на голографические пиксели, теперь вокруг - пустыня, шатер без еды и вай-фая, где нужно провести презентацию, вежливые, но бесполезные ответственные лица, блуждающий по всей стране король, переносящий визит раз за разом, и прочие трудности перевода.
«Голограмма для короля
» - новый фильм Тома Тыквера
, последние годы подвизавшегося третьим родственником Вачовски
на незамысловатых притчах о неразрывной связи всего сущего, - снят по одноименному роману американца Дэйва Эггерса
, чья карьера стартовала в 2000-м с попадания в шорт-лист Пулитцеровской премии (за нон-фикшн-роман «Душераздирающее творение ошеломляющего гения
») и сравнений с Сэлинджером
(за него же). Спустя десять лет насыщенной писательской деятельности, в 2012-м Эггерс выпустил роман с эпиграфом из Беккета про неудачливого коммивояжера отправившегося с Саудовскую Аравию на фоне как кризиса среднего возраста, так и экономического. Ну и Тыквер, которому сейчас ровно пятьдесят, за этот приземленный парафраз «В ожидании Годо
» с энтузиазмом и взялся.
Канонада кризисов (к двум названным добавляется телесный - опухоль в верхней части спины) в экзотическом антураже выглядит как образцовое гламурное драмеди про поиски себя в далекой и незнакомой стране, выписанной по туристическим впечатлениям. Вечно просыпающего трансфер Алана Клэя до места довозит драндулет славного меломана Юсефа (дебютант Александр Блэк
, похожий на Марка Руффало
), на въезде лениво машет рукой охранник, свесивший ножки в крохотный надувной бассейн, филиппинцы подметают пустыню. В датском посольстве можно разжиться запрещенным алкоголем и поучаствовать в оргии - хотя у Клэя с последним не очень, как и со многим другим. Стулья в Саудовской Аравии объявляют ему войну и ломаются при первой возможности, будильник, очевидно, тоже затаил зло, а все попытки с кем-то о чем-то договориться терпят крах (все лишь вежливо улыбаются и разводят руками, мол, не наша компетенция, ждите).
В какой-то момент размеренный слэпстик со сдержанным, но раздражающимся и потеющим Хэнксом, которому периодически мерещатся сцены из конца прекрасной эпохи, когда у него еще были деньги, окончательно превращается в поиски утраченного оргазма - не только буквально (пускай и в формате любви двух разведенных и взрослых), но и фигурально (через промежуточные успехи в работе). Восток
рука об руку с Западом
ныряет в Красное море, где замирают в сдержанной страсти. Душеспасительная формула в духе «Ешь, молись, люби
», снятая не без сноровки, но с той же прямолинейностью, что у поздних Вачовски, которые Тыквера этим то ли заразили, то ли попросту признали за своего.
В итоге «Голограмма» - крепкий и забавный фильм про обретение гармонии или ее зачатков, - оказывается лучшей иллюстрацией для ответа на вопрос, почему Тыквер, два десятилетия назад громко заявивший о себе лентой «Беги, Лола, беги
», так и остался где-то на периферии, за границей высшей лиги. Все эти годы - что с неоднозначным и телесным «Парфюмером
», что с грамотно параноидальным «Интернэшнл
» - немец ломился в открытую дверь, технично и прямолинейно. Ломился, не попадая в ноты (как с чужеродным первоисточнику «Раем
» по неснятому сценарию Кеслевского) или возводя виртуозные голограммы иных миров для иллюстрации не самых замысловатых постулатов («Облачный атлас
»), а в итоге пришедший к тому, про что обычно снимает Лассе Хальстрем или авторы дилогии «Отель “Мэриголд”
». Тоже хлеб, но явно на низшем пороге амбиций режиссера. У писателя Эггерса, между тем, все хорошо: к внушительной библиографии прирос повышенный интерес кинематографистов, уже экранизирующих роман «Сфера
», вышедший через год после «Голограммы» (тоже, кстати, с Хэнксом). Приславший зрителю аккуратную открытку из отпуска, Тыквер, хочется верить, тоже залечил «шишку» на спине и еще всем покажет.