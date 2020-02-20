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«Голограмма для короля»: Лучше, конечно, помучиться

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20 февраля 2020
Том Хэнкс в драмеди про всесторонний кризис: возрастной, телесный и экономический

«Голограмма для короля»: Лучше, конечно, помучиться

Специалисту по продажам Алану Клэю (Том Хэнкс) снится похожий на телевизионную рекламу кошмар, где он выходит из дома - и все блага, заработанные за долгие годы непосильного труда, как по щелчку, начинают исчезать в фиолетовых клубах дыма: двухэтажное жилище, дорогой автомобиль, орущая жена. Внутри сна этот сюжет монтируется с другой лобовой метафорой: Клэй мчится под откос на очередном вираже американских горок.

На самом же деле его трясет в самолете в Саудовскую Аравию, где он должен продать королю передовой голографический IT-проект для задуманного посреди пустыни города-сада в паре часов езды от Джидды (аналог реального Экономического города короля Абдаллы, построенного в 2006-м). Для Клэя это не только последний шанс исправить жизнь хуже обычной, но и попытка к бегству: кризис и китайская экспансия на мировой рынок ударила по карману и самолюбию, дальше произошло все, что было во сне (плюс денег от продажи дома не хватило дочери на обучение, вот она и стала официанткой). Благополучие из лощенной телевизионной рекламы развалилось на голографические пиксели, теперь вокруг - пустыня, шатер без еды и вай-фая, где нужно провести презентацию, вежливые, но бесполезные ответственные лица, блуждающий по всей стране король, переносящий визит раз за разом, и прочие трудности перевода.

«Голограмма для короля»: Лучше, конечно, помучиться

«Голограмма для короля» - новый фильм Тома Тыквера, последние годы подвизавшегося третьим родственником Вачовски на незамысловатых притчах о неразрывной связи всего сущего, - снят по одноименному роману американца Дэйва Эггерса, чья карьера стартовала в 2000-м с попадания в шорт-лист Пулитцеровской премии (за нон-фикшн-роман «Душераздирающее творение ошеломляющего гения») и сравнений с Сэлинджером (за него же). Спустя десять лет насыщенной писательской деятельности, в 2012-м Эггерс выпустил роман с эпиграфом из Беккета про неудачливого коммивояжера отправившегося с Саудовскую Аравию на фоне как кризиса среднего возраста, так и экономического. Ну и Тыквер, которому сейчас ровно пятьдесят, за этот приземленный парафраз «В ожидании Годо» с энтузиазмом и взялся.

Канонада кризисов (к двум названным добавляется телесный - опухоль в верхней части спины) в экзотическом антураже выглядит как образцовое гламурное драмеди про поиски себя в далекой и незнакомой стране, выписанной по туристическим впечатлениям. Вечно просыпающего трансфер Алана Клэя до места довозит драндулет славного меломана Юсефа (дебютант Александр Блэк, похожий на Марка Руффало), на въезде лениво машет рукой охранник, свесивший ножки в крохотный надувной бассейн, филиппинцы подметают пустыню. В датском посольстве можно разжиться запрещенным алкоголем и поучаствовать в оргии - хотя у Клэя с последним не очень, как и со многим другим. Стулья в Саудовской Аравии объявляют ему войну и ломаются при первой возможности, будильник, очевидно, тоже затаил зло, а все попытки с кем-то о чем-то договориться терпят крах (все лишь вежливо улыбаются и разводят руками, мол, не наша компетенция, ждите).

«Голограмма для короля»: Лучше, конечно, помучиться

В какой-то момент размеренный слэпстик со сдержанным, но раздражающимся и потеющим Хэнксом, которому периодически мерещатся сцены из конца прекрасной эпохи, когда у него еще были деньги, окончательно превращается в поиски утраченного оргазма - не только буквально (пускай и в формате любви двух разведенных и взрослых), но и фигурально (через промежуточные успехи в работе). Восток рука об руку с Западом ныряет в Красное море, где замирают в сдержанной страсти. Душеспасительная формула в духе «Ешь, молись, люби», снятая не без сноровки, но с той же прямолинейностью, что у поздних Вачовски, которые Тыквера этим то ли заразили, то ли попросту признали за своего.

В итоге «Голограмма» - крепкий и забавный фильм про обретение гармонии или ее зачатков, - оказывается лучшей иллюстрацией для ответа на вопрос, почему Тыквер, два десятилетия назад громко заявивший о себе лентой «Беги, Лола, беги», так и остался где-то на периферии, за границей высшей лиги. Все эти годы - что с неоднозначным и телесным «Парфюмером», что с грамотно параноидальным «Интернэшнл» - немец ломился в открытую дверь, технично и прямолинейно. Ломился, не попадая в ноты (как с чужеродным первоисточнику «Раем» по неснятому сценарию Кеслевского) или возводя виртуозные голограммы иных миров для иллюстрации не самых замысловатых постулатов («Облачный атлас»), а в итоге пришедший к тому, про что обычно снимает Лассе Хальстрем или авторы дилогии «Отель “Мэриголд”». Тоже хлеб, но явно на низшем пороге амбиций режиссера. У писателя Эггерса, между тем, все хорошо: к внушительной библиографии прирос повышенный интерес кинематографистов, уже экранизирующих роман «Сфера», вышедший через год после «Голограммы» (тоже, кстати, с Хэнксом). Приславший зрителю аккуратную открытку из отпуска, Тыквер, хочется верить, тоже залечил «шишку» на спине и еще всем покажет.


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