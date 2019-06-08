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«Люди Икс: Апокалипсис». Окаянные дни

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8 июня 2019
Супергерои-мутанты спасают Землю от злого праотца

«Люди Икс: Апокалипсис». Окаянные дни

1983 год. По телевизору робко упоминают десятилетнюю годовщину программной речи Магнето (Майкл Фассбендер) возле Белого дома, когда он призвал братьев-мутантов к войне с не принимающими их людьми. Сам урожденный Эрик Леншерр скрывается в Польше, трудится на сталелитейном заводе и мирно живет в домике в лесу с женой и дочерью (та командует животными не хуже Белоснежки из мультфильма). Прикованный к инвалидной коляске телепат Чарльз Ксавье (Джеймс МакЭвой) множит фронт работы своей школы для «необычных детей» и мечтает о будущем, когда и ребятня без суперспособностей тоже будет учиться в этих стенах. Ставшую для многих юных мутантов иконой Мистик (Дженнифер Лоуренс) занесло в Германию, где на потребу публики в подвале сражаются Курт «Найткроулер» Вагнер (Коди Смит-МакФи) и Ангел (Бен Харди). В это время в Каире, в подземелье на заднем дворе у коверной лавки, пробуждается от многовекового сна прото-мутант Эн Сабах Нур (загримированный под синего Жерара Депардье Оскар Айзек), более известный как Апокалипсис. Выкачав всю полезную информацию о XX веке из телевизора, он отправляется на поиски четырех вассалов-всадников (всадников Апокалипсиса!), чтобы уничтожить всех человеков и начать новый виток истории Земли.

Так, в мир мятущихся и сомневающихся современных «богов» врывается древнее божество, в разные времена именовавшееся по-разному (например, Ра), готовое подчинять и испепелять (преимущественно - потому, что может), а в киновселенной Людей Икс начинается своя Эра Альтрона, инкрустированная братским противостоянием мутантов. В кинберговской формулировке конфликт также принимает характер идеологического противостояния сурового древнего бога с похожим на Иисуса Ксавье, а заодно - востока (Ближнего) с западом (преимущественно американским). Впрочем, режиссера Брайана Сингера настолько больше интересует полет в небесах исполинских предметов и крупные планы супергеройских глаз, которые все время на мокром месте, что на роль злодея сгодился бы и кто-то поменьше и изначально поскучнее.

«Люди Икс: Апокалипсис». Окаянные дни

В новой ленте Сингер, в 2000-м всю эту мутантскую кашу и заваривший, наглядно демонстрирует, как изменились технологии (в лучшую сторону) и как слабо поменялся его почерк на пару с его пониманием персонажей. Дженнифер Лоуренс третий фильм подряд мучается из-за того, что синяя, Магнето снова поддается темной стороне, а Ксавье робко стоит в сторонке, верит в лучшее и шепчет «Эрик не надо». В середине фильма, когда зритель, предположительно, может немного заскучать (на самом деле это происходит гораздо раньше) в ход идут еще две «свежие» идеи: сначала сцена с Ртутью (Эван Питерс) в слоу-мо и под Sweet dreams, перебивающая аналогичный номер в «Днях минувшего будущего», а потом в кадр пускают Росомаху (Хью Джекман) в шортах, который тут же убегает (видимо, в очередной сольный фильм). С этого момента до финала остается ровно час, за который весь орнамент сингеровских «Людей Икс» снова пролетит перед глазами: много слоу-мо, все говорят о силе и проблемах, а когда не изображают серьезность - плачут. Рыдают в «Апокалипсисе» гораздо щедрее, чем проливают кровь или совершают что-то более-менее осмысленное.

На фоне непроницаемой серьезности за юмор отдувается Ртуть, а пятнышко самоиронии проскакивает лишь в сцене, когда Циклоп (Тай Шеридан) и Джин Грэй (Софи Тернер) с товарищами выходят из кинотеатра после «Возвращения джедая» и заявляют, что третья часть обычно самая слабая. Впрочем, такое саморазоблачение трилогии, пять лет назад перезапустившей выдохшуюся франшизу, абсолютно не идет в плюс: с одной стороны радостно, что лучшая картина про мутантов («Люди Икс: Первый класс» Мэттью Вона) вдохновлен ламповой трилогией Лукаса, с другой - то, что она породила оставшиеся два фильма, снятые вернувшимся Сингером, откровенно пугает. Дальше, к счастью, новая глава, в которой акценты обещают сместить с квартета Магнето, Ксавье, Мистик и Зверя (Николас Холт) на кого-то другого (предположительно - Циклопа, Джин Грэй и Шторм), а Сингера уже не будет (хочется верить, на расстоянии пушечного выстрела). Джекман-Росомаха после следующей сольной ленты - тоже отправится на пенсию. Закономерный финал войны, которую начали не мы.


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