«Алиса в Зазеркалье» без Б(ёртона)

Старик Время не станет терпеть, когда его пытаются провести
Юная Алиса (Миа Васиковска
) - капитан торгового парусника. После долгого плавания и опасных приключений она возвращается в викторианский Лондон и узнаёт, что её пожилой покровитель, друг отца, умер, а его сын пригрел к рукам ее парусник, обменяв на заложенный мамой Алисы дом. Вместо капитанского мостика девушке предложена приличествующая барышне работа в конторе. Пребывая в гневе от такой несправедливости, она внезапно обнаруживает новый проход в свою сказочную страну, на этот раз - сквозь зеркало. В Зазеркалье всё по-прежнему волшебно, не считая ужасно захворавшего Шляпника (Джонни Депп
), тоскующего по погибшей семье. Спасая друга, Алиса проходит череду невероятных приключений, знакомится со Временем (Саша Барон Коэн
), чуть не рушит весь мир, но, в конце концов, восстанавливает гармонию.
«Алиса в Зазеркалье»: смотреть фильм онлайн
Диснеевская экранизация второй книги Льюиса Кэрролла построена ровно так же, как и первый фильм: сохраняется концептуальный смысл произведения, образы и характеры, а также параллель между реальностью и сказкой, «зеркалящими» друг друга, однако литературные герои помещаются в совершенно новый сюжет. При этом второй фильм сильно выигрывает у старшего брата, ведь зеркальность заложена уже в его названии. Алиса - творец волшебного мира (недаром остальные постоянно обращаются к ней за помощью), но она об этом не знает и не использует функцию власти, которая делегирована королям, королевам и Времени. Алиса - скромный герой, честно пытающийся разобраться в происходящем, пройти незнакомые лабиринты и получить сокровенные смыслы. Болеющий Шляпник - её сказочное альтер-эго, зеркальный близнец, переживающий ту же утрату, что и она в реальной жизни: помогая ему, она помогает себе самой.
В истории создания ленты интересна роль Тима Бёртона
- режиссёра прошлого фильма и продюсера нынешнего. Ехидный гений и прирождённый демиург, творец собственных миров выступает здесь скромным соавтором, любовно создавшим визуальную составляющую «Алисы», опираясь на канонические иллюстрации Артура Рэкхема
к изданию 1907 года. Его рисунки, выполненные в стиле модерн, полны драматизма и выводят сказку на героический уровень, оставив викторианское сюсюканье и заигрывание с детьми в прошлом (Бёртон, глубоко почитающий талант Рэкхема, даже купил его бывший дом в Лондоне и сделал из него творческую студию, где и создавал концепты к «Алисе в стране чудес
»).
Однако в обеих новых экранизациях героическая составляющая сказки словно вынута и воплощена отдельно - в стандартном голливудском сюжете, понятном и дидактическом, насыщенном правилами и моралью. Сказочные персонажи превратились в красивые тени на его обочине. Конечно, для восприятия массового зрителя история стала проще, но можно себе представить, насколько тяжко работать с таким материалом Бёртону, который создаёт и любит куда более неоднозначные миры? Не говоря уже о его знаменитом чёрном юморе, который присутствует в этой экранизации лишь гомеопатической каплей. Вот почему, не выдержав долгого сотрудничества с диснеевской «корпорацией добра», он отказался от постановки второго фильма, оставшись в роли продюсера. Режиссёрское кресло перешло к Джеймсу Бобину
, режиссёру «Маппетов
» и «Али Джи шоу
».
Возможно, благодаря таким перестановкам появился Саша Барон-Коэн
в роли Времени. В новом фильме он и Хелена Бонэм-Картер
снова (как и в «Отверженных
») составляют дуэт, одновременно комедийный, ужасающий и прекрасный. Обоюдный интерес Красной Королевы и Времени очень понятен: Время - хладнокровный судья и палач, Королева - его земное темпераментное воплощение. Хотя у Кэрролла персонаж Время не выведен, о Нём много говорится, а в фильме мы видим почти дословную инсценировку одного из знаменитых чаепитий у Шляпника - в Его присутствии. Время самый «кэрроловский», не вполне детский герой фильма, способный погрузить взрослого в размышления как о физике, так и об экзистенции, сути нашего существования. Он привносит в развлекательную историю ноту трагизма, но одновременно приводит в восторг, поскольку его природа и пугающая, и забавная.
Визуальная сторона фильма поражает своей роскошью, прекрасной избыточностью образов. Так, замок и слуги Красной Королевы неожиданно приобрели стиль шедевров Джузеппе Арчимбольдо, гениального живописца эпохи Возрождения, предшественника сюрреалистов. Это подчёркивает и эксцентричность Королевы, и её стремление вернуться в прошлое. Впрочем, логичный сюжет с многочисленными объяснениями и круглым финалом этой роскоши ничуть не мешают. Сказка, как прекрасный куст вьющихся роз, скрывает его железный каркас и делает красивым. Алисе, конечно же, удастся всё исправить, попрощаться и вернуться в реальную жизнь. Будем вспоминать ее, а еще чаще - улыбку Чеширского Кота, способную превратиться и в ломтик сыра, и в ущербный месяц, беспечно сияющий на мрачном вечернем небе нашей взрослой жизни.
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